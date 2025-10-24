عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می‌گوید دلیل اصلی کاهش انگیزه و کیفیت آموزشی در حوزه پزشکی، مشکلات معیشتی و تأخیر در پرداخت مطالبات پزشکان است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - عمر علی‌پور اقدم عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره افت تحصیلی دانشجویان پزشکی گفت: در دهه شصت با وجود زیرساخت‌های بسیار کمتر، دانشگاه‌ها ظرفیت بالایی از دانشجویان پزشکی را جذب می‌کردند و امروز که امکانات و زیرساخت‌ها به‌مراتب توسعه یافته است، نباید افزایش ظرفیت را دلیل افت کیفیت آموزشی عنوان کرد.

نماینده مردم پلدشت، چالدران، شوط و ماکو در مجلس اظهار کرد:  یکی از مهم‌ترین عوامل افت انگیزه در جامعه پزشکی، مشکلات معیشتی و تأخیرهای طولانی‌مدت در پرداخت مطالبات است. بسیاری از پزشکان به‌دلیل پرداخت دیرهنگام کارانه‌ها، حتی پس از چند ماه یا یک سال، دچار نارضایتی شده‌اند و همین موضوع بر کیفیت آموزشی و انگیزه دانشجویان نیز تأثیر گذاشته است.

این نماینده مجلس می‌گوید در بازدیدهایی که کمیسیون بهداشت از مناطق مختلف داشته است، به‌ویژه مناطق آزاد، بسیاری از پزشکان به‌ویژه پزشکان جوان از مشکلات معیشتی و رفاهی خود گلایه کرده‌اند. این شرایط سبب شده برخی از آنان از ادامه فعالیت منصرف شوند و در نهایت افت تحصیلی و کاهش کیفیت خدمات آموزشی و درمانی را شاهد باشیم.

علی‌پور با اشاره به بدهی‌های انباشته وزارت بهداشت گفت: بدهی‌های این وزارتخانه طی سال‌های اخیر همچنان باقی مانده و حتی افزایش یافته است. این وضعیت جامعه پزشکی را با ناامیدی مواجه کرده و بخشی از مشکلات آموزشی نیز از همین مسئله ناشی می‌شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بیان کرد: سیاست افزایش ظرفیت پزشکی در کشور باید با هدف رفع کمبود پزشک و تحقق عدالت در دسترسی به خدمات سلامت دنبال شود. مخالفت با این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به بهانه افت کیفیت، به معنای چشم‌پوشی از کمبود پزشک در مناطق محروم و نادیده گرفتن اهداف کلان نظام سلامت است.

نماینده مردم پلدشت، چالدران، شوط و ماکو در مجلس تأکید کرد: در سال‌های گذشته دانشگاه‌های علوم پزشکی تجربه جذب ظرفیت‌های بالاتر را داشته‌اند و امروز با وجود توسعه بیمارستان‌ها، مراکز آموزشی و تجهیزات پزشکی، منطقی نیست افزایش ظرفیت را عامل اصلی افت تحصیلی بدانیم. ریشه اصلی این وضعیت، مشکلات معیشتی پزشکان، تأخیر در پرداخت مطالبات و فشار کاری است که انگیزه دانشجویان و پزشکان جوان را کاهش داده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: برای جلوگیری از افت کیفیت آموزشی و انگیزشی در حوزه پزشکی، ضروری است دولت و وزارت بهداشت پرداخت مطالبات پزشکان را به‌روز کنند، رفاه شغلی را ارتقا دهند و حمایت‌های لازم از پزشکان جوان را در دستورکار قرار دهند و به این ترتیب، افزایش ظرفیت دانشجویان پزشکی نیز می‌تواند با حفظ کیفیت آموزشی همراه شود.

برچسب ها: افت تحصیلی ، مطالبات پزشکان ، مهاجرت پزشکان
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۷ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
نه عزیز دررابطه گرایی و حسادت افرادی که سرکار کارهارا به انحصار خود درآوردند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۳ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
بسیار باعث تاسفه، اینجور اظهارات مسئول و اونجور نظرات مردمی، هر دو طرف بی منطق و سطحی نگری دارند!!!
حالا کی باید منطقی و اصل مطلب رو بگه؟!!
ای کاش منصف بدون تعارض منفعتی پیدا بشه و به این مسائل واقعی,، با دید عمیق چند بعدی توجه کنه تا احتمالا طرفین به نتیجه واحد خدا و خلق خدا پسند برسند!!!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۴ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
دیگه چه قدر ویزیتون باشه، چقدر خق العمل بگیرید راضی می شید؟!!!
هزینه ویزیت عمومی، متخصص و فوق تخصص بخش دولتی و آزاد چه قدره؟
هزینه های آزمایشگاه و پاراکلینیک چه قدره؟!!
هزینه داندانپزشکی چقدره؟!!
بخدا رفتم سونو و ام آر آی هزینه ۷/۵ میلیون شده و بیمه فقط ۲ میلیون رو حساب کرده، بقیه از حیب بیمار خاص با سایر هزینه های درمانی هر دوره...!!!
به کجا شکوه و شکایت کنیم بلکه بشنوند!!!
البته میدونیم هم تقصیر همه هست نه فقط بخش درمان و پزشکان
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۳ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
خوبه حداقل پزشکان متحد عمل میکنن و پولشون رو دیر بدن در عوض کار خودشون رو درست انجام نمیدن
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۹ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
اسمش عمره ؟!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۹ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
مشکل معیشتی پزشکان: چرا نمیتونم سالی سه دفعه سفر تفریحی برم اروپا؟ فقط دو دفعه میتونم برم :(
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۶ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
رو که نیست
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۷ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
حالا تو مدرسه ابتدایی میپرسید ازبچه ها
چیکار میشید

اکثرا میگن

پزشک
ازبس والدین تو خونه از هزینه پزشکی ، ناله میکنن و از درامدشون میگن

کودکان خیال میکنن برای نجات والدین شون از غصه حتما باید پزشک بشن

حتی اگه علاقه نداشتن باشن
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۵ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
همین تعرفه های مسخره سبب شده جراحان به سمت دریافت زیر میزی بروند آنهم با دریافت سکه !!!
چون مسولان پول کشور را با کاغذ باطله یکسان کردند!
در کدام کشور دنیا ویزیت یک پزشک متخصص معادل نیم کیلو لوبیا چیتی است ؟!!!
در کدام کشور دنیا هزینه ویزیت یک متخصص معادل یک کیلو برنج تولیدی همان کشور است ؟!!!!!
در کدام کشور دنیا هزینه ویزیت یک پزشک متخصص معادل قیمت دو جفت جوراب است ؟!!!!
همه اینها به علت فساد و ناکفایتی و بی صلاحیتی سازمان‌های بیمه همچون تامین اجتماعی و بیمه مسخره سلامت است
۴
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۴ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
خوب دانشجوها که مشکلات معوشتی ندارند اساتید تعدادسون زیاد نیست اونا وضعشون خوبه از اونا کمک بگیرن تا اونا که دکتر شدن دیگه یا وضعشون خوبه یا بدبخت بودن دوبازگره از اونا کمک مبیگیرن اونا ها
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۳ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
آخی خیلی ناراحت شدم
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۴ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
این دانشجویان فقط فقط ب قصد درامد زایی وارد شغل مقدس پزشکی شدن

حتی تو دوره دانشجویی ب فکر رفاه حداکثری شون هستن!

والا پزشک انسان دوست
در حال فراگیری علم و پیشرفت علمی ش هس
با هزاران مشقت

اکثر داوطلبان پزشکی از قشر مرفه جامعه هستن ب زور پول بابا تو کلاسها کنکور و تست زنی
قبول شدن تو پزشکی

امسال دختر مشهدی رتبه اول علوم تجربی دیدین؟؟
تو مراسم رییس جمهور پزشکیان
چ خنده های مضحک میزد وقتی پزشکیان از درد جامعه میگفت!!!


این دختر بنظرتون بدرد جامعه پزشکی میخوره؟
و ب درد بیماران خواهد رسید؟
دختری ک تو ناز و نعمت بزرگ شده با بهترین اساتید کنکور و تست زنی؟؟!!!
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۰۰:۰۱ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
سلام
شما خودتون لطف کنید اگه اگه اگه تونستید پزشکی قبول بشید و بعد پانزده سال تحصیل سخت و کشیک و کار رایگان در بیمارستان های دولتی تحت عنوان دانشجو در سن چهل و خرده ای سالگی شروع به کار کنید و مردم رو رایگان درمان کنید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۱ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
متاسفانه کیفیت آموزش پزشکی پایین اومده
ورود افراد با انگیزه مالی به رشته پزشکی و نبود آموزش اخلاق مداری در این رشته که با کرامت انسانی مرتبط هست بعضا با آدمهایی بی مسئولیت بی اخلاق و پول دوست در این رشته بر میخوریم. شاید خیلی از قصورات پزشکی هم ناشی از همین عدم نظارت و مدیریت باشد. آن هم در جای مهمی که با جان آدمها سر و کار دارند
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۴ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
قیافه عمر علی‌پور اقدم

ببینید

چرا با این سنش

دنبال پست و مقام هس؟؟

بخاطر خدمت زیاد ب ملت؟

نه

برای پست و مقام


یکی نیس بهش بگه
وقت بازنشستگی ته
برو بشین خونه ت
با نوه هات سر وکله بزن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۸ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
بیچاره پزشکی که فقط بیست و پنج سال عمرش رو سخت ترین درسها رو میخونه و تازه در چهل و پنج سالگی شروع به درآمد میکنه‌ تازه اگر درآمدی داشته باشه.
۴
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۶ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
هیچکس زور نکرده ک پزشک بشه
پزشکی شغل مقدسی هس

فقط برای درامد زایی نیس
و کتک و شلوار و کراواتی نیس

این توهمات و از ذهن تون پاک کنین

پزشک هر روز باید ب روزباشه با علم اموزی و کتاب بدست باشه
Iran (Islamic Republic of)
مردم
۱۰:۳۸ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
بعداز پزشگی گرفتنشون آنقدر میخورن درحد ترکیدن شما غصه اینا نخور داریم تو جامعه می‌بینیم نرخ عمل های نجومی.وووووووو
۲
۵
پاسخ دادن
