باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - عمر علیپور اقدم عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره افت تحصیلی دانشجویان پزشکی گفت: در دهه شصت با وجود زیرساختهای بسیار کمتر، دانشگاهها ظرفیت بالایی از دانشجویان پزشکی را جذب میکردند و امروز که امکانات و زیرساختها بهمراتب توسعه یافته است، نباید افزایش ظرفیت را دلیل افت کیفیت آموزشی عنوان کرد.
نماینده مردم پلدشت، چالدران، شوط و ماکو در مجلس اظهار کرد: یکی از مهمترین عوامل افت انگیزه در جامعه پزشکی، مشکلات معیشتی و تأخیرهای طولانیمدت در پرداخت مطالبات است. بسیاری از پزشکان بهدلیل پرداخت دیرهنگام کارانهها، حتی پس از چند ماه یا یک سال، دچار نارضایتی شدهاند و همین موضوع بر کیفیت آموزشی و انگیزه دانشجویان نیز تأثیر گذاشته است.
این نماینده مجلس میگوید در بازدیدهایی که کمیسیون بهداشت از مناطق مختلف داشته است، بهویژه مناطق آزاد، بسیاری از پزشکان بهویژه پزشکان جوان از مشکلات معیشتی و رفاهی خود گلایه کردهاند. این شرایط سبب شده برخی از آنان از ادامه فعالیت منصرف شوند و در نهایت افت تحصیلی و کاهش کیفیت خدمات آموزشی و درمانی را شاهد باشیم.
علیپور با اشاره به بدهیهای انباشته وزارت بهداشت گفت: بدهیهای این وزارتخانه طی سالهای اخیر همچنان باقی مانده و حتی افزایش یافته است. این وضعیت جامعه پزشکی را با ناامیدی مواجه کرده و بخشی از مشکلات آموزشی نیز از همین مسئله ناشی میشود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بیان کرد: سیاست افزایش ظرفیت پزشکی در کشور باید با هدف رفع کمبود پزشک و تحقق عدالت در دسترسی به خدمات سلامت دنبال شود. مخالفت با این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به بهانه افت کیفیت، به معنای چشمپوشی از کمبود پزشک در مناطق محروم و نادیده گرفتن اهداف کلان نظام سلامت است.
نماینده مردم پلدشت، چالدران، شوط و ماکو در مجلس تأکید کرد: در سالهای گذشته دانشگاههای علوم پزشکی تجربه جذب ظرفیتهای بالاتر را داشتهاند و امروز با وجود توسعه بیمارستانها، مراکز آموزشی و تجهیزات پزشکی، منطقی نیست افزایش ظرفیت را عامل اصلی افت تحصیلی بدانیم. ریشه اصلی این وضعیت، مشکلات معیشتی پزشکان، تأخیر در پرداخت مطالبات و فشار کاری است که انگیزه دانشجویان و پزشکان جوان را کاهش داده است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: برای جلوگیری از افت کیفیت آموزشی و انگیزشی در حوزه پزشکی، ضروری است دولت و وزارت بهداشت پرداخت مطالبات پزشکان را بهروز کنند، رفاه شغلی را ارتقا دهند و حمایتهای لازم از پزشکان جوان را در دستورکار قرار دهند و به این ترتیب، افزایش ظرفیت دانشجویان پزشکی نیز میتواند با حفظ کیفیت آموزشی همراه شود.