آیین پایانی مسابقات فوتبال مراکز صداوسیما مزین به نام شهید رستگار باحضور رئیس رسانه ملی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیین پایانی مسابقات فوتبال مراکز صداوسیما مزین به نام شهید رستگار باحضور رئیس رسانه ملی، معاونین و مدیران ارشد سازمان، اعضای تیمهای فوتبال تهران و مراکز صداوسیما و هواداران تیمها برگزار شد.
به گزارش روابطعمومی رسانه ملی، پیمان جبلی در این آیین که پس از پایان دیدار نهایی این مسابقات برگزار شد، با بیان اینکه رسانه ملی با تلاش شبانهروزی شما مسیر تحول را طی کرده است، گفت: لازمه طی این مسیر و رسیدن به حوزههای افتخارآفرین، ارتقای روحیه نشاط و سلامتی در سازمان است.
وی با تأکید بر ضرورت افزایش امکانات ورزشی و رفاهی و قدردانی از راه اندازی زمین والیبال و فوتبال ساحلی در مجموعه ورزشی صداوسیما گفت: استفاده حداکثری از فضای موجود به توسعه ورزشهای مختلف در سازمان کمک میکند و این تلاش در نشاط و سلامتی همکاران مؤثر خواهد بود.
رئیس رسانه ملی برگزاری مسابقات فوتبال در گستره صدا و سیمای استانها را گامی روبهجلو توصیف کرد و ضمن قدردانی از دستاندرکاران برگزاری این رقابتها، تحقق این رویکرد مهم ورزشی را مصداق عدالتگستری و هویتمحوری در خانواده رسانه ملی دانست و گفت: این مسابقات گواهی بر قدر و منزلت بخشیدن به همه همکاران در جای جای کشور و قدردانی از ایثار رسانهای شما در روزهای سختی است که پس از جنگ ۱۲ روزه گذراندیم.
وی مزین شدن مسابقات فوتبال به نام شهدای رسانه ملی را ادای دینی به رشادتهای مردان این سرزمین عنوان کرد و افزود: این مسابقات در هر دوره به یاد یکی از شهدای رسانه ملی مزین شده است. امسال نیز نام شهید رستگار بر تارک این مسابقات درخشیده است و امیدوارم این یادواره همچنان به نام شهدا ادامه یابد.
بنابر این گزارش، مسابقات فوتبال مراکز صداوسیما از مهر ماه ۱۴۰۳ در مرحله اول با حضور ۳۲ تیم در هشت منطقه استانی آغاز شد و در مراحل بعدی به صورت حذفی ادامه پیداکرد. در این مسابقات پس از بازی رده بندی تیمهای استان سمنان و آذربایجان شرقی به ترتیب چهارم و سوم شدند و در بازی نهایی تیم تهران در مقام قهرمانی جام طلا را بالای سر برد. تیم یاسوج نیز به جایگاه نائب قهرمانی دست پیدا کرد. جایزه اخلاق نیز به استان سمنان تعلق گرفت.