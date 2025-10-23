باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- غریب سجادی، در مراسم افتتاحیه هفتمین المپیاد استعدادهای برتر دو و میدانی کشور بە میزبانی شهر سنندج، ضمن تبریک هفته تربیت بدنی و ورزش، بر اهمیت استقامت، استمرار و انجام درست مسئولیتها تأکید کرد و گفت ورزش بهترین الگو برای تعهد و پایبندی در مسیر زندگی و کار است.
فرماندار سنندج در این آیین با اشاره به پیام فرهنگی ورزش گفت: مهم این نیست که فقط شروعکننده مسابقە یا کار و فعالیتی باشیم، مهمتر از آن است که بتوانیم مسیر را به شکل آبرومندانە تا پایان ادامه دهیم. این همان رسالت ورزش است؛ یاد میدهد که با پشتکار، نظم و ایمان، راه را تا رسیدن به هدف ادامه دهیم.
وی افزود: ورزش به ما میآموزد که موفقیت تنها در آغاز حرکت نیست، بلکه در استمرار و پایان درست آن معنا پیدا میکند. ما بهعنوان مسئولان نیز باید از همین روحیه درس بگیریم و وظایف خود را با جدیت، پیگیری و مسئولیتپذیری تا انتها به انجام برسانیم.
سجادی با تأکید بر ضرورت استعدادیابی و پرورش نسل آینده ورزشکاران گفت: المپیاد استعدادهای برتر فرصت ارزشمندی برای شناسایی و رشد جوانان مستعد است. اگر این ظرفیت بهدرستی هدایت شود، میتواند آینده ورزش استان و کشور را تضمین کند.
وی با اشاره به نقش اجتماعی ورزش ادامه داد: ورزش نهتنها موجب سلامت جسم و روان است، بلکه میتواند روحیه امید، تلاش و نشاط اجتماعی را تقویت کند. سرمایهگذاری در ورزش، سرمایهگذاری برای آینده جامعه است و باید با برنامهریزی هدفمند، استعدادهای شهرستان سنندج را به سطوح ملی و بینالمللی رساند.