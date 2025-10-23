باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش -با وجود بازرسی‌های گسترده، گستردگی صنوف و تنوع کالا‌ها و مناطق در لرستان باعث می‌شود برخی تخلفات به‌موقع شناسایی نشوند.

زمانی که اطلاعات دقیق از انبارها، موجودی کالا، مسیر توزیع و قیمت‌ها در اختیار ناظرین نیست، فرصت برای سوءاستفاده افزایش می‌یابد.

برخی بازیگران در بازار کالا‌های اساسی، با علم به کمبود یا نوسان قیمت، اقدام به احتکار یا گران‌فروشی می‌کنند.

هنگامی که مصرف‌کنندگان از حقوق خود، قیمت‌های مصوب، سامانه‌های گزارش تخلف و مسیر رسمی توزیع اطلاع کامل نداشته باشند، تخلفات راحت‌تر انجام می‌شود.

کالا‌های اساسی اغلب میان تولیدکننده، توزیع‌کننده، عمده‌فروش و خرده‌فروش عبور می‌کنند؛ هر پیچش در این زنجیره می‌تواند تخلف‌زا باشد‌

️۴۰۴ میلیارد جریمه برای متخلفان بازار کالا‌های اساسی لرستان

در روز‌هایی که نوسانات قیمت کالا‌های اساسی و معیشتی در بسیاری از استان‌های کشور به یکی از نگرانی‌های اصلی خانوار‌ها بدل شده‌است، ده‌ها تیم بازرسی در لرستان مستقر شده‌است تا ثبات و آرامش نسبی را به سفره مردم بازگرداند.

از ابتدای امسال تاکنون، لرستان یکی از فعال‌ترین استان‌ها در زمینه نظارت بر بازار کالا‌های اساسی بوده است. بنا بر گزارش جواد احمدپور، مدیر بازرسی و نظارت بر توزیع کالا‌های اساسی و محصولات کشاورزی لرستان، از آغاز سال تاکنون بیش از ۶۶ هزار و ۷۰۰ مورد بازرسی از واحد‌های صنفی، تولیدی و توزیعی انجام گرفته است.

تخلفات در بازار کالا‌های اساسی در استان لرستان مسأله‌ای جدی است که علاوه بر بعد حقوقی و قضایی، دارای پیامد‌های اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی نیز هست. با این حال، اقدامات نظارتی گسترده و تشکیل پرونده‌های متعدد نشان می‌دهد که نهاد‌های مسئول به موضوع ورود کرده‌اند.

برای دستیابی به بازار عادلانه‌تر و منصفانه‌تر، لازم است پیشگیری تقویت شود، شفافیت افزایش یابد، مشارکت مردمی ارتقا یابد و ساختار نظارتی به طور مستمر بازنگری شود.