وزیر نفت کویت پیش‌بینی کرد که تحریم‌های جدید آمریکا علیه روسیه، قیمت نفت را بالا برده و تقاضا را متوجه کشور‌های خلیج فارس خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - طارق الرومی، وزیر نفت کویت، امروز (پنجشنبه)، پیش‌بینی کرد که در سایه تحریم‌های اعمال‌شده علیه شرکت‌های نفتی روسیه، قیمت نفت افزایش یابد و تقاضا برای نفت از منطقه خلیج فارس و خاورمیانه بیشتر شود.

الرومی، در حاشیه بیست و هفتمین نشست وزرای مسئول امور محیط زیست در شورای همکاری کشور‌های عربی خلیج فارس، در اظهاراتی که روزنامه کویتی «الأنباء» آن را منتشر کرد، گفت: «هر تصمیم مربوط به جنگ یا تحریم، بر قیمت نفت منعکس می‌شود.» او پیش‌بینی کرد که «در سایه تحریم‌های اعمال‌شده علیه شرکت‌های نفتی روسیه، قیمت‌ها افزایش خواهند یافت.»

وزیر نفت کویت افزود که انتظار می‌رود «کشور‌های آسیب‌دیده، تقاضای نفت را به سمت خلیج (فارس) و خاورمیانه سوق دهند» و خاطرنشان کرد که «کشور‌های عضو اوپک برای این موضوع آمادگی دارند.»

الرومی یادآوری کرد که «در حال حاضر، تمام کشور‌های اوپک با کمتر از ظرفیت تولید خود نفت صادر می‌کنند و در صورت افزایش تقاضا، می‌توانند ظرفیت تولید را به حالت قبلی بازگردانند.»

وزیر کویتی تاکید کرد: اوپک برای بازگرداندن مقادیری که قبلا از بازار خارج کرده بود، آماده است. ما قبلا حدود ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه را از بازار خارج کردیم و به صورت تدریجی و ماهانه آن را برمی‌گردانیم، و در صورت افزایش تقاضا، برای بازگرداندن کامل آن آماده‌ایم.

پیش‌تر، وزارت خزانه‌داری آمریکا بسته جدیدی از تحریم‌ها علیه روسیه را اعلام و اشاره کرد که این بسته شامل محدودیت‌هایی علیه دو شرکت نفتی روسی «لوک‌اویل» و «روس‌نفت» و تعدادی از شرکت‌های وابسته به آنها می‌شود.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: نفت روسیه ، اوپک پلاس
