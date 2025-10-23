باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - در سال‌های اخیر، جمعیت هلال‌احمر لرستان به یکی از ستون‌های اصلی مدیریت بحران در غرب کشور تبدیل شده و مأموریت‌هایش، نمادی از انسانیت، ایثار و مسئولیت‌پذیری جمعی بوده است.

در ماه‌های گذشته، امدادگران این جمعیت ده‌ها عملیات امدادی در نقاط مختلف استان انجام داده‌اند؛ از نجات کوهنوردان گرفتار در ارتفاعات سفیدکوه و اشترانکوه گرفته تا امدادرسانی به خودرو‌های گرفتار در برف و کولاک محور‌های خرم‌آباد – بروجرد و الیگودرز – اصفهان. تنها در زمستان گذشته، بیش از هزار نفر از مردم استان و مسافران عبوری از خدمات امدادی هلال‌احمر بهره‌مند شدند

اما آنچه عملیات‌های لرستان را متمایز می‌کند، صرفاً آمار و ارقام نیست؛ بلکه روحیه‌ی تیمی، تعهد اخلاقی و حضور داوطلبان مردمی است که بدون چشمداشت، در سخت‌ترین شرایط کنار هموطنان خود می‌ایستند. امدادگران پایگاه‌های ثابت و سیار، شب و روز در جاده‌ها و روستا‌های دورافتاده حضور دارند تا لحظه‌ای از خدمت غافل نمانند.

۵۴ مصدوم در عملیات‌های امدادی

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان از اجرای ۳۳ مأموریت امدادی در مهرماه ۱۴۰۴ خبر داد و گفت که در این عملیات‌ها ۵۴ نفر مصدوم شدند و ۱۹ نفر برای درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

غلامرضا علی‌محمدی، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان لرستان، اظهار داشت که بیشترین مأموریت‌ها مربوط به حوادث ترافیکی بوده و ۱۹ مورد از مجموع مأموریت‌ها را شامل می‌شود.

علی محمدی ادامه داد: ۲۱۶ نیروی عملیاتی در واحد امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر لرستان این حوادث را پوشش داده و در مهرماه در پایگاه‌های امداد و نجات حضور داشته‌اند

وی افزود: «در جریان عملیات‌های امدادی، یک مورد نجات فنی نیز انجام شد.»

علی‌محمدی در پایان ضمن قدردانی از تلاش شبانه‌روزی امدادگران و اعضای داوطلب، تأکید کرد که حضور به‌موقع نیرو‌های امدادی و ارائه خدمات انسانی به آسیب‌دیدگان، همواره از اولویت‌های اصلی جمعیت هلال‌احمر لرستان است.

جمعیت هلال‌احمر لرستان امروز نه‌فقط بازوی امدادی استان، بلکه نمادی از امید و اعتماد مردم است. جوانانی که با آموزش، آمادگی جسمی و روحیه ایثار، فرهنگ «یاری‌رسانی در هر شرایط» را زنده نگه داشته‌اند.

هر عملیات امدادی در لرستان، روایتی تازه از انسانیت است؛ روایتی که در آن رنگ لباس قرمز امدادگران، نشانه‌ای از عشق و فداکاری در دل طوفان و بحران است.