باشگاه خبرنگاران جوان - مرحله رده‌بندی و فینال ۲ وزن پایانی مسابقات کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال جهان به میزبانی صربستان پیگیری شد.

در وزن ۶۰ کیلوگرم سجاد عباس پور در دور اول با نتیجه ۶ بر صفر مقابل مرت ایلبارس از ترکیه به پیروزی رسید. وی در دور بعد با نتیجه ۷ بر یک ایلیا پانیوتین از روسیه را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت.

وی در این مرحله با نتیجه ۷ بر یک ایلکین گوربانوف از آذربایجان را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. عباس پور در این دیدار با نتیجه ۵ بر ۳ از سد مهروج بهرام اف از ازبکستان گذشت و به دیدار فینال راه یافت. وی در این دیدار با کوتو گومی از ژاپن مبارزه کرد که با نتیجه ۹ بر صفر باخت و مدال نقره گرفت.

در وزن ۸۲ کیلوگرم ابوالفضل مهمدی در مبارزه نخست مقابل روسلان عبدی یف از اوکراین با نتیجه ۴ بر ۳ مغلوب شد و با توجه به حضور حریفش در دیدار فینال، به گروه بازنده‌ها رفت. وی در این گروه در دیدار اول با نتیجه ۹ بر یک مایمایتی ابودوشالامو از چین را مغلوب کرد.

وی در دور بعد با نتیجه ۱۳ بر ۴ بکا ملیلاشویلی از آمریکا را شکست داد و راهی دیدار رده‌بندی شد. وی در این مرحله مقابل داتا چخایدزه از گرجستان ۱۰ بر ۳ پیروز شد و برنز گرفت

پیش از این غلامرضا فرخی، ایمان محمدی و فردین هدایتی موفق به کسب مدال طلا شدند. احمدرضا محسن‌نژاد نیز مدال برنز کسب کرد.