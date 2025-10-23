نخست وزیر کانادا اعلام کرد اگر مذاکرات تجاری با آمریکا به نتیجه نرسد، این کشور برای محافظت از کارکنان خود اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - مارک کارنی، نخست وزیر کانادا امروز (پنجشنبه) به خبرنگاران گفت که اگر مذاکرات در مورد توافقات تجاری با واشنگتن در نهایت شکست بخورد، کانادا اجازه دسترسی «ناعادلانه» ایالات متحده به بازار‌های خود را نخواهد داد.

کارنی با اشاره به توافقات جانبی بالقوه با آمریکا و همچنین بررسی پیمان تجارت آزاد به خبرنگاران گفت: «اگر در نهایت در بخش‌های مختلف پیشرفتی نداشته باشیم، هر کاری که برای محافظت از کارکنان خود لازم باشد انجام خواهیم داد».

او ادامه داد: «اگر دسترسی آمریکایی‌ها به بازار‌های ما، بیش از دسترسی ما به بازار‌های آنها باشد، شرایط را تغییر خواهیم داد. اما در حال حاضر اینطور نیست.» 

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اوایل امسال تعرفه‌هایی را بر فولاد، آلومینیوم و خودرو‌های کانادایی اعمال کرد و باعث شد اتاوا نیز به نوبه خود پاسخ دهد. دو طرف هفته‌هاست که در مورد یک توافق بالقوه برای بخش‌های فولاد و آلومینیوم در حال مذاکره هستند که تا کنون نتیجه‌ای نداشته است. 

شب گذشته بلومبرگ گزارش داد که کانادا قصد دارد در مقابله با جنگ تعرفه‌ای ترامپ، صادرات خود به کشور‌هایی غیر از آمریکا را طی ده سال آینده دو برابر کند. 

کارنی می‌گوید که وابستگی شدید به بازار آمریکا، به‌دلیل تعرفه‌ها و فشار‌های تجاری، برای کانادا به یک نقطه ضعف تبدیل شده و لازم است در شرکای تجاری خود تنوع ایجاد کند.

منبع: رویترز

برچسب ها: مارک کارنی ، کانادا ، دونالد ترامپ
