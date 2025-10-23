وزیر اقتصاد گفت: انحلال بانک آینده تصمیمی در جهت اصلاح ساختار نظام بانکی و کاهش فشار تورمی بوده و سپرده‌های مردم به‌طور کامل به بانک ملی منتقل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در جمع خبرنگاران درباره روند انحلال بانک آینده گفت: اقدامات جدی برای بانک‌هایی که از ضوابط تمکین نمی‌کردند، ضروری بود، اما در گذشته ضعف‌های قانونی اجازه برخورد قاطع را نمی‌داد. با اجرای قانون جدید، قدرت بانک مرکزی برای نظارت و اصلاح مؤسسات مالی به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است.

مدنی‌زاده با اشاره به روند اصلاح بانک‌های دارای مشکل گفت: بانک مرکزی با همت هیئت عالی و همکاری وزارت اقتصاد، اصلاح بانک‌هایی را که در گذشته موجب بی‌ثباتی مالی شده بودند، آغاز کرده است. بانک آینده نیز از سال‌های قبل مشکلات متعددی داشت و اضافه‌برداشت‌های قابل توجهی از بانک مرکزی انجام داده بود که نهایتاً منجر به ورود مستقیم بانک مرکزی شد.

وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره اینکه زیان بانک آینده را چه کسی پرداخت می‌کند؟ تصریح کرد: زیان انباشته بانک آینده را سهامداران اصلی این بانک پرداخت خواهند کرد و این اقدام به‌طور قطع در جهت کنترل نقدینگی و کاهش تورم اثرگذار است.

وزیر اقتصاد در توضیح طولانی شدن فرایند اصلاح بانک آینده گفت: محدودیت‌های قانونی در گذشته وجود داشت و به همین دلیل روند تصمیم‌گیری طول کشید، اما اکنون مسیر اصلاح به‌صورت شفاف و قاطع دنبال می‌شود.

مدنی‌زاده با تأکید بر امنیت سپرده‌های مردم خاطرنشان کرد: سپرده‌گذاران هیچ نگرانی نداشته باشند؛ تمام سپرده‌ها به‌صورت کامل به بانک ملی منتقل شده و هیچ مشکلی برای صاحبان حساب‌ها ایجاد نشده است.

وی افزود: افزایش سرمایه بانک‌ها همواره بخشی از برنامه اصلی نظام بانکی بوده است. تیم مشترکی از دولت، مجلس، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و بانک‌ها برای اجرای این سیاست و تقویت سرمایه شبکه بانکی در حال همکاری هستند.»

منبع: صداوسیما

برچسب ها: بانک آینده ، وزارت اقتصاد
خبرهای مرتبط
توضیحات فرابورس در خصوص فرآیند فروش سهام سهام‌داران غیر از مجموعه مالک واحد بانک آینده
لغو مجوز بانک آینده ۴۲ درصد از اضافه‌برداشت شبکه بانکی را رفع کرد
تکلیف بانک آینده باید زودتر از این مشخص می‌شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱ آبان‌ماه
بانک آینده پس از دو دهه ناترازی و عملکرد ناسالم، تعیین تکلیف شد+ فیلم
نوسانات بازار طلا؛ توصیه به خریداران طلای آبشده
مشتریان بانک آینده نگران نباشند تمامی خدمات مانند گذشته ارائه خواهد شد+ فیلم
تکلیف بانک آینده باید زودتر از این مشخص می‌شد
ناترازی بانک آینده به بانک ملی منتقل نمی‌شود+ فیلم
سپرده‌گذاران بانک آینده از شنبه سپرده‌گذار بانک ملی می‌شوند/ ناترازی بانک آینده به بانک ملی منتقل می‌شود؟
بهره‌برداری از ۱۵۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن / تأمین بیش از ۵۰ درصد منابع مالی طرح
فرآیند گزیر بانک آینده دقیقا به چه معناست؟ + فیلم
ابتکارات ایران برای افزایش تأثیرگذاری جی‌ئی‌سی‌اف
آخرین اخبار
موانع ریلی ایران و عربستان رفع می‌شود
تسهیل در ثبت معاملات مسکن از طریق سامانه خودنویس
توضیحات فرابورس در خصوص فرآیند فروش سهام سهام‌داران غیر از مجموعه مالک واحد بانک آینده
ناوگان حمل‌ونقل مسافری کشور با ۱۲۰۰ اتوبوس جدید نونوار می‌شود
دو برابر شدن ظرفیت تجدیدپذیر‌ها در یک سال
افزایش سرمایه گذاری در صنعت و نفت گاز+ فیلم
برای تشکیل سرمایه در بازار سرمایه، شفافیت و حفظ حقوق سرمایه‌گذاران ضروری است
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۱ آبان ماه
تکلیف بانک آینده باید زودتر از این مشخص می‌شد
سال ۲۰۵۰ تقاضای جهانی گاز ۳۲ درصد افزایش می‌یابد
لغو مجوز بانک آینده ۴۲ درصد از اضافه‌برداشت شبکه بانکی را رفع کرد
فرآیند گزیر بانک آینده دقیقا به چه معناست؟ + فیلم
افزایش ۱۰ درصدی رشد صنعت لوازم خانگی در سال ۱۴۰۳ / تمرکز وزارت صمت بر توسعه صادرات و داخلی‌سازی
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱ آبان‌ماه
حراج شمش طلا به ایستگاه ۱۳۱ رسید
گرانفروشی در بازار لبنیات نداریم
ناترازی بانک آینده به بانک ملی منتقل نمی‌شود+ فیلم
دیجیتال‌سازی گمرک محورهای اصلی همکاری ایران و پاکستان+ فیلم
نوسانات بازار طلا؛ توصیه به خریداران طلای آبشده
کاهش ۴۰ درصدی هدر رفت انرژی از طریق پنجره‌های نسل نوین/ آمادگی کامل برای تأمین پنجره‌های مورد نیاز نهضت ملی مسکن
ابتکارات ایران برای افزایش تأثیرگذاری جی‌ئی‌سی‌اف
مشتریان بانک آینده نگران نباشند تمامی خدمات مانند گذشته ارائه خواهد شد+ فیلم
ذخایر معدنی کشور به ۷۰ میلیارد تن رسید
سپرده‌گذاران بانک آینده از شنبه سپرده‌گذار بانک ملی می‌شوند/ ناترازی بانک آینده به بانک ملی منتقل می‌شود؟
بانک آینده پس از دو دهه ناترازی و عملکرد ناسالم، تعیین تکلیف شد+ فیلم
بهره‌برداری از ۱۵۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن / تأمین بیش از ۵۰ درصد منابع مالی طرح
قطعات هواپیمایی بومی سازی می‌شود
ترافیک سنگین در محور چالوس
نهمین دوره ثبت‌نام ایران‌خودرو آغاز شد
واردات ماهانه گوشت گرم و منجمد به ۵ هزارتن رسید