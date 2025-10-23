باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نواف سلام، رئیس جمهور لبنان در جدیدترین مصاحبه خود تأکید کرد که دولت این کشور متعهد به قطعنامه ۱۷۰۱ و اجرای کامل آن است و هدف اصلی، همگرایی فشار بینالمللی برای توقف تخطیهای رژیم تروریستی اسرائیل، خروج کامل از لبنان و آزادی اسرای لبنانی است.
او اعتراف کرد که تلاشهای دیپلماتیک با رژیم ترورستی اسرائیل تاکنون فایدهای نداشته، اما این مسیر همچنان گزینه اصلی دولت است. او رژیم تروریستی اسرائیل را به عدم پایبندی به توافق توقف عملیات خصمانه متهم کرد و اشاره نمود که لبنان در این مدت اقدام نظامی علیه اسرائیل انجام نداده است.
رئیس جمهور لبنان وضعیت کنونی را یک «جنگ فرسایشی» با رژیم تروریستی اسرائیل توصیف کرد که شدت آن متغیر است. وی تأکید کرد که تلاش دولت جلوگیری از تشدید این جنگ و سوق دادن اوضاع به سمت عقبنشینی رژیم تروریستی اسرائیل و توقف حملات است. او گفت این نبرد بزرگ دیپلماتیک با همکاری کشورهای عربی و دوستان بینالمللی دنبال میشود و انتظار ندارد یک شبه به نتیجه برسد، اما راهی جز آن وجود ندارد.
سلام قاطعانه هرگونه مذاکره مستقیم یا عادیسازی روابط با رژیم تروریستی اسرائیل را «تا اطلاع ثانوی» رد کرد. او موضع لبنان را متعهد به طرح صلح عربی ۲۰۰۲ دانست و تاکید کرد که عادیسازی تنها پس از تحقق کامل صلح پایدار، که شامل خروج کامل رژیم تروریستی اسرائیل از اراضی اشغالی ۱۹۶۷ و تشکیل کشور فلسطین به پایتختی قدس شرقی است، قابل بررسی خواهد بود. او صلح را تنها بر پایههای عدالت و انصاف موجود در این طرح دانست.
رئیس جمهور لبنان با لحنی صریح، نقش حزبالله در آزادسازی جنوب لبنان در سال ۲۰۰۰ را ارج نهاد و گفت: «کسی که نقش حزبالله در آزادسازی لبنان را ارج ننهد، صادق نیست.» با این حال، او در مورد مسئله سلاح، از واژه «بسط سلطه دولت لبنان» (مطابق توافق طائف) به جای خلع سلاح استفاده کرد و تاکید نمود که لبنان نباید بیش از توان خود بار جنگ را به دوش بکشد و جنگ پشتیبانی اخیر، لبنان را فراتر از ظرفیتش تحت فشار قرار داده است.
سلام درباره روابط با ایران اظهار داشت که لبنان خواهان «بهترین روابط» با تهران است. با این حال، وی ادعا کرد که این روابط باید بر پایه «احترام متقابل و عدم دخالت در امور داخلی» استوار باشد. او همین موضع را در قبال سوریه نیز بیان کرد و خواهان آن شد که لبنان و شرکای منطقهای، صفحه دخالتهای گذشته را ورق بزنند.
منبع: المیادین