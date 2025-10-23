باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات رده بندی و فینال ۲ وزن پایانی رقابت‌های کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال جهان، امشب در شهر نووی ساد کشور صربستان برگزار شد.

در وزن ۸۲ کیلوگرم ابوالفضل مهمدی در مبارزه نخست مقابل روسلان عبدی یف از اوکراین با نتیجه ۴ بر ۳ مغلوب شد و با توجه به حضور حریفش در دیدار فینال، به گروه بازنده‌ها رفت.

وی در این گروه در دیدار اول با نتیجه ۹ بر ۱ مایمایتی ابودوشالامو از چین را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۱۳ بر ۴ بکا ملیلاشویلی از آمریکا را شکست داد و راهی دیدار رده بندی شد. وی در این دیدار با نتیجه ۱۰ بر ۳ داتا چخایدزه از گرجستان را از پیش رو برداشت و به مدال طلا دست یافت.