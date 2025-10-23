تیم ملی پدل بانوان ایران با شکست اندونزی جواز حضور در فینال پدل قهرمانی آسیا را به دست آورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - طبق اعلام فدراسیون تنیس،‌ رقابت‌های پدل قهرمانی آسیا در شرایطی به میزبانی دوحه قطر در دو بخش آقایان و بانوان و با حضور مدعیان این قاره در حال برگزاری است که تیم پدل بانوان کشورمان لحظاتی پیش با برتری مقابل اندونزی، یکی از تیم‌های فینالیست این مسابقات لقب گرفت.

در اولین بازی صبا نجفی و حنانه یعقوب زاده برای ایران به میدان رفتند که این بازی با نتایج مشابه ۶ بر ۲ به سود ایران خاتمه یافت، در بازی دوم زهرا کهریزی و صحابه فرد برابر تیم اندونزی قرار گرفتند که این بازی نیز با برتری ۷ بر ۶ و ۶ بر ۴ به سود بانوان ایران به پایان رسید تا ایران به عنوان یکی از فینالیست های این مسابقات معرفی شود.

دیگر بازی این مرحله برای مشخص شدن فینالیست دوم بین تیم های زنان ژاپن و استرالیا با تساوی یک بر یک در حال برگزاری است.

در بخش پسران نیز تیم ایران با قبول شکست ۲ بر صفر مقابل قطر به دیدار رده بندی رفت و برای کسب سوم باید در انتظار نتیجه بازی استرالیا و امارات باشد. این بازی نیز با تساوی یک بر یک در حال برگزاری است.

