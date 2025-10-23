باشگاه خبرنگاران جوان - نامزدهای جشنواره فیلم کوتاه تهران اعلام شد.
فیلمهای کوتاه اقتباسی
(مسابقه ویژه کتاب و سینما)
هیأت داوران: مرجان اشرفیزاده، محمدعلی سجادی و مجید کیانیان
نامزدها:
- عباس شکوری برای فیلم «یادداشتهای زیرزمینی»
- محسن جهانی برای فیلم «رادیون»
- مِهرگان نعمتی برای فیلم «مو»
- صمد قربانزاده برای فیلم «آغ باش»
- محمد همتی برای فیلم «تاداسانا»
- محمد رحمتی برای فیلم «های کپی»
مسابقه سینمای ایران
فیلمهای کوتاه پویانمایی
هیأت داوران مهین جواهریان، مرضیه برومند و امیر سحرخیز
نامزدها:
- مجتبی تَرَکی برای فیلم «داستانی برای محسن»
- میرعلی حسینی اصلی برای فیلم «بی ام و ۲۰۰۲»
- فرنوش عابدی و نگاه فردیار برای فیلم «وزن مقدس»
- سارا علیمرادی برای فیلم «مُرغسانان»
- سمانه شجاعی برای فیلم «ممنونم دکتر فارسی»
مسابقه سینمای ایران
فیلمهای کوتاه تجربی
هیأت داوران الهام اسدی، احمد الستی و سیف الله صمدیان
نامزدها:
- محبوبه کَلایی و علی فتوحی برای فیلم «ناگفته نَمانَد»
- عباس شکوری برای فیلم «یادداشتهای زیرزمینی»
- شیوا بافهم برای فیلم «کَفچِلیز»
- محمد مستوفی برای فیلم «یاشام»
- حسن وحدانی برای فیلم «گمشده در قلمرو رویاها»
مسابقه سینمای ایران
فیلمهای کوتاه مستند
هیأت داوران: محمدرضا عباسیان، بهمن کیارستمی، سعید بشیری، پژمان مظاهریپور، هادی آفریده
نامزدها:
- امیرمحمد مُریدیزاده و مرتضی نوابی برای فیلم «دریا مرا بس است»
- امیر پذیرفته و حنیف قاسمعلیزاده برای فیلم «روبارو»
- علیمحمد صادقی برای فیلم «مامان»
- بارقه عربی و محمدباقر شاهین برای فیلم «پس از جنگ»
- هادی ثابت شوکت آباد برای فیلم «دوتوک»
مسابقه سینمای ایران
فیلمهای کوتاه داستانی
هیأت داوران: پریوش نظریه، مریم اسمیخانی، نوشین معراجی و حمید نعمت الله، مهدی جعفری، ابراهیم سعیدی و بایرام فضلی
چهره برگزیده بهترین دستاورد هنری
نامزدها:
- ماهرخ رفیعزاده برای بازی در فیلم «خداحافظ آشغال»
- حسین شهبازی برای بازی در فیلم «بیست و یک»
- محدث یوسفی و بهروز ارک برای طراحی صحنه و کاراکتر موجود فیلم «خداحافظ آشغال»
- فراز مدیری برای طراحی صحنه فیلم «ماقبل تاریخ»
- صبا علیزاده برای موسیقی فیلم «تیتان»
- بهنام عمران برای موسیقی فیلم «و زندگی برای همه»
- محمد عبدی برای جلوههای ویژه بصری فیلم «رویای آمریکایی»
- محمد دِهباشی برای جلوههای ویژه فیلم «میام دنبالت»
بهترین صدای فیلم
نامزدها:
- ایمان بازیار صدابردار و رامین ابوالصدق صداگذار فیلم «تیتان»
- محمود کاشانی صدابردار و رامین ابوالصدق صداگذار فیلم «خواب سوم»
- حسین ابوالصدق برای صدای فیلم «سرود کلنل»
- نعیم مِسچیان برای صدای فیلم «سنگهای نجواگر»
- سهیل میرزاده صدابردار و سیاوش حیدری صداگذار فیلم «میام دنبالت»
- حسن سلمانی صدابردار و امیرحسین قاسمی صداگذار «خداحافظ آشغال»
بهترین تدوین
نامزدها:
- حسین جمشیدی گوهری برای فیلم «تایپیست»
- محمد دِهباشی برای فیلم «میام دنبالت»
- اسماعیل علیزاده برای فیلم «تَخَطی»
- آریان عطارپور و رضا پُردل برایی فیلم «در چشمان یک عاشق»
- پویان شعلهور برای فیلم «ماقبل تاریخ»
بهترین فیلمبرداری
نامزدها:
- آرمین یوسفزاد برای فیلم «آواز نهنگ شکارچی»
- پویان آقابابایی برای فیلم «تایپیست»
- ادیب سبحانی برای فیلم «تیتان»
- ایمان صالحی برای فیلم «ذره»
- علی عظیمزاده طهرانی برای فیلم «سرود کلنل»
- محمدرضا شعبانپور برای فیلم «و زندگی برای همه»
- حمید مهرافروز برای فیلم «خداحافظ آشغال»
بهترین فیلمنامه
- بهرام و بهمن ارک برای فیلم «خداحافظ آشغال»
- مهرداد جلالی برای فیلم «انار»
- جواد حَکَمی برای فیلم «متولد تهران»
- محسن اصدقپور و مریم بختیاری برای فیلم «و زندگی برای همه»
- عماد درویشی و روزبه رئوفی برای فیلم «سوگ سهراب»
- مهدی گنجی برای فیلم «سرخرگ»
بهترین کارگردان فیلم داستانی
نامزدها:
- مهرداد جلالی برای فیلم «انار»
- محسن اصدقپور برای فیلم «و زندگی برای همه»
- هادی رضایتی چَران برای فیلم «تیتان»
- بهرام و بهمن ارک برای فیلم «خداحافظ آشغال»
- فردین انصاری برای فیلم «ذره»
- سجاد مُشتاق برای فیلم «سرود کلنل»
بهترین فیلم در بخش مسابقه سینمای ایران(این جایزه به تهیهکننده حقیقی اثر تعلق میگیرد.)
نامزدها:
- مهدی بدرلو برای فیلم «خداحافظ آشغال»
- هادی رضایتی چَران و میلاد هرندی برای فیلم «تیتان»
- ملیحه جلالی برای فیلم «انار»
- محسن اصدقپور برای فیلم «و زندگی برای همه»
- بهنود بدیعی و فردین انصاری برای فیلم «ذره»
چهلودومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران ساعت ۱۸ عصر فردا جمعه ۲ آبان ۱۴۰۴ در استادیوم تنیس ایرانمال با معرفی برگزیدگان به پایان میرسد.