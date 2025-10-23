باشگاه خبرنگاران جوان - نامزدهای جشنواره فیلم کوتاه تهران اعلام شد.



فیلم‌های کوتاه اقتباسی

(مسابقه ویژه کتاب و سینما)



هیأت داوران: مرجان اشرفی‌زاده، محمدعلی سجادی و مجید کیانیان



نامزدها:

- عباس شکوری برای فیلم «یادداشت‌های زیرزمینی»

- محسن جهانی برای فیلم «رادیون»

- مِهرگان نعمتی برای فیلم «مو»

- صمد قربان‌زاده برای فیلم «آغ باش»

- محمد همتی برای فیلم «تاداسانا»

- محمد رحمتی برای فیلم «های کپی»

مسابقه سینمای ایران

فیلم‌های کوتاه پویانمایی

هیأت داوران مهین جواهریان، مرضیه برومند و امیر سحرخیز



نامزدها:

- مجتبی تَرَکی برای فیلم «داستانی برای محسن»

- میرعلی حسینی اصلی برای فیلم «بی ام و ۲۰۰۲»

- فرنوش عابدی و نگاه فردیار برای فیلم «وزن مقدس»

- سارا علی‌مرادی برای فیلم «مُرغسانان»

- سمانه شجاعی برای فیلم «ممنونم دکتر فارسی»

مسابقه سینمای ایران

فیلم‌های کوتاه تجربی

هیأت داوران الهام اسدی، احمد الستی و سیف الله صمدیان

نامزدها:

- محبوبه کَلایی و علی فتوحی برای فیلم «ناگفته نَمانَد»

- عباس شکوری برای فیلم «یادداشت‌های زیرزمینی»

- شیوا بافهم برای فیلم «کَفچِلیز»

- محمد مستوفی برای فیلم «یاشام»

- حسن وحدانی برای فیلم «گمشده در قلمرو رویاها»

مسابقه سینمای ایران

فیلم‌های کوتاه مستند

هیأت داوران: محمدرضا عباسیان، بهمن کیارستمی، سعید بشیری، پژمان مظاهری‌پور، هادی آفریده



نامزدها:

- امیرمحمد مُریدی‌زاده و مرتضی نوابی برای فیلم «دریا مرا بس است»

- امیر پذیرفته و حنیف قاسمعلی‌زاده برای فیلم «روبارو»

- علی‌محمد صادقی برای فیلم «مامان»

- بارقه عربی و محمدباقر شاهین برای فیلم «پس از جنگ»

- هادی ثابت شوکت آباد برای فیلم «دوتوک»





مسابقه سینمای ایران

فیلم‌های کوتاه داستانی

هیأت داوران: پریوش نظریه، مریم اسمی‌خانی، نوشین معراجی و حمید نعمت الله، مهدی جعفری، ابراهیم سعیدی و بایرام فضلی



چهره برگزیده بهترین دستاورد هنری

نامزدها:

- ماهرخ رفیع‌زاده برای بازی در فیلم «خداحافظ آشغال»

- حسین شهبازی برای بازی در فیلم «بیست و یک»

- محدث یوسفی و بهروز ارک برای طراحی صحنه و کاراکتر موجود فیلم «خداحافظ آشغال»

- فراز مدیری برای طراحی صحنه فیلم «ماقبل تاریخ»

- صبا علیزاده برای موسیقی فیلم «تیتان»

- بهنام عمران برای موسیقی فیلم «و زندگی برای همه»

- محمد عبدی برای جلوه‌های ویژه بصری فیلم «رویای آمریکایی»

- محمد دِهباشی برای جلوه‌های ویژه فیلم «میام دنبالت»



بهترین صدای فیلم

نامزدها:

- ایمان بازیار صدابردار و رامین ابوالصدق صداگذار فیلم «تیتان»

- محمود کاشانی صدابردار و رامین ابوالصدق صداگذار فیلم «خواب سوم»

- حسین ابوالصدق برای صدای فیلم «سرود کلنل»

- نعیم مِسچیان برای صدای فیلم «سنگ‌های نجواگر»

- سهیل میرزاده صدابردار و سیاوش حیدری صداگذار فیلم «میام دنبالت»

- حسن سلمانی صدابردار و امیرحسین قاسمی صداگذار «خداحافظ آشغال»



بهترین تدوین

نامزدها:

- حسین جمشیدی گوهری برای فیلم «تایپیست»

- محمد دِهباشی برای فیلم «میام دنبالت»

- اسماعیل علیزاده برای فیلم «تَخَطی»

- آریان عطارپور و رضا پُردل برایی فیلم «در چشمان یک عاشق»

- پویان شعله‌ور برای فیلم «ماقبل تاریخ»



بهترین فیلم‌برداری

نامزدها:

- آرمین یوسف‌زاد برای فیلم «آواز نهنگ شکارچی»

- پویان آقابابایی برای فیلم «تایپیست»

- ادیب سبحانی برای فیلم «تیتان»

- ایمان صالحی برای فیلم «ذره»

- علی عظیم‌زاده طهرانی برای فیلم «سرود کلنل»

- محمدرضا شعبان‌پور برای فیلم «و زندگی برای همه»

- حمید مهرافروز برای فیلم «خداحافظ آشغال»



بهترین فیلم‌نامه

- بهرام و بهمن ارک برای فیلم «خداحافظ آشغال»

- مهرداد جلالی برای فیلم «انار»

- جواد حَکَمی برای فیلم «متولد تهران»

- محسن اصدق‌پور و مریم بختیاری برای فیلم «و زندگی برای همه»

- عماد درویشی و روزبه رئوفی برای فیلم «سوگ سهراب»

- مهدی گنجی برای فیلم «سرخ‌رگ»



بهترین کارگردان فیلم داستانی

نامزدها:

- مهرداد جلالی برای فیلم «انار»

- محسن اصدق‌پور برای فیلم «و زندگی برای همه»

- هادی رضایتی چَران برای فیلم «تیتان»

- بهرام و بهمن ارک برای فیلم «خداحافظ آشغال»

- فردین انصاری برای فیلم «ذره»

- سجاد مُشتاق برای فیلم «سرود کلنل»



بهترین فیلم در بخش مسابقه سینمای ایران(این جایزه به تهیه‌کننده‌ حقیقی اثر تعلق می‌گیرد.)

نامزدها:

- مهدی بدرلو برای فیلم «خداحافظ آشغال»

- هادی رضایتی چَران و میلاد هرندی برای فیلم «تیتان»

- ملیحه جلالی برای فیلم «انار»

- محسن اصدق‌پور برای فیلم «و زندگی برای همه»

- بهنود بدیعی و فردین انصاری برای فیلم «ذره»



چهل‌ودومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران ساعت ۱۸ عصر فردا جمعه ۲ آبان ۱۴۰۴ در استادیوم تنیس ایران‌مال با معرفی برگزیدگان به پایان می‌رسد.