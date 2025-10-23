سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد احتمال دیدار دوباره ترامپ و پوتین وجود دارد، اما این دیدار تنها در صورت دستیابی به نتایج مثبت و ملموس انجام خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی -کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید گفت که احتمال دیدار دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین، همتای روسی او کاملاً منتفی نیست.

او در یک کنفرانس خبری گفت: «فکر می‌کنم رئیس جمهور و کل دولت امیدوارند که روزی این اتفاق دوباره رخ دهد، اما ما می‌خواهیم مطمئن شویم که نتیجه مثبت ملموسی از آن دیدار حاصل می‌شود».

ترامپ روز چهارشنبه گفت که به دلیل «عدم پیشرفت در تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ اوکراین» دیدار برنامه‌ریزی شده با پوتین را لغو کرده است.

به گفته دو مقام آمریکایی و دو منبع آگاه دیگر، روسیه در اطلاعیه‌ای خصوصی که برای آمریکا ارسال کرده بود، شرایط دیرینه خود برای توافق صلح را تکرار کرده است. به گفته یک مقام، این اطلاعیه بار دیگر بر درخواست روسیه برای کنترل کامل منطقه دونباس شرقی که مدت‌هاست مورد مناقشه است، تأکید کرده و عملاً درخواست ترامپ برای توقف حملات در خطوط مقدم را رد کرده است.

روسیه همواره تاکید کرده که اوکراین از توقف حملات به عنوان فرصت برای بازسازی ارتش خود استفاده خواهد کرد و هر گونه راه حل صلح باید شامل «بررسی ریشه‌ای علل جنگ» باشد.

شایان ذکر است که دیدار ترامپ و پوتین قرار بود در بوداپست، پایتخت مجارستان برگزار شود و دو طرف در تماس تلفنی هفته گذشته بر آن توافق کرده بودند.

