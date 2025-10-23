باشگاه اینتر میامی از تمدید قرارداد اسطوره آرژانتینی خود خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حضور لیونل مسی در اینتر میامی ادامه خواهد داشت و این ستاره آرژانتینی تصمیم گرفت که قراردادش را تمدید کند.

باشگاه اینتر میامی از تمدید قرارداد لیونل مسی خبر داد و به این ترتیب حضور او در تیم آمریکایی ادامه خواهد داشت.

مسی بعد از جدایی از پاری سن ژرمن تصمیم گرفت که راهی لیگ آمریکا شود و با اینتر میامی قرارداد دو ساله امضا کرد.

گمانه‌زنی‌ها درباره جدایی مسی زیاد بود اما این ستاره آرژانتینی در سال جام جهانی تصمیم گرفت که در لیگ آمریکا باقی بماند و قراردادش را با اینتر میامی تمدید کرد.

تمدید قرارداد این بازیکن تا سال ۲۰۲۸ است.

مسی در فصل جاری هم عملکرد بسیار خوبی در اینتر میامی داشته است و با اقتدار در صدر جدول بهترین گلزنان قرار دارد.