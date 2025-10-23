سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران مصوبه کنست رژیم صهیونیستی در رابطه با الحاق کرانه باختری را نقض صریح اصول و اهداف منشور ملل متحد دانست و به شدت محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران مصوبه کنست رژیم صهیونیستی در رابطه با الحاق کرانه باختری را نقض صریح اصول و اهداف منشور ملل متحد دانست و به شدت محکوم کرد.

بقائی این مصوبه را گام دیگری در مسیر توسعه‌طلبی استعماری و مجرمانه رژیم صهیونیستی خواند که در ادامه هشت دهه نقض مستمر حق بنیادین تعیین سرنوشت مردم فلسطین صورت می‌گیرد و ناقض قواعد آمره حقوق بین‌الملل خصوصا حق تعیین سرنوشت ملت‌ها است.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تداوم نقض‌های فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در کرانه باختری همزمان با نسل‌کشی در غزه، تصریح کرد سیاست اعلامی و اعمالی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری، از جمله تکرار توهم «اسرائیل بزرگ» در کنار ایجاد شهرک‌های جدید و وضع مصوبات جدید در کنست، موید برنامه این رژیم برای پاکسازی قومی همه‌جانبه در کل فلسطین اشغالی است و این وضعیت مسئولیت همه دولت‌ها را برای اتخاذ تدابیر موثر جهت جلوگیری از امحای استعماری فلسطین سنگین‌تر می‌کند.

بقائی خواستار اقدام فوری کشورهای اسلامی و جامعه جهانی برای جلوگیری از تعدی آشکار به حقوق تاریخی ملت فلسطین شد و مسئولیت سازمان ملل متحد را برای توقف تعرضات مداوم رژیم صهیونیستی نسبت به هویت فلسطین و حقوق فلسطینیان خاطرنشان کرد.

منبع: وزارت خارجه

برچسب ها: کرانه باختری ، رژیم صهیونیستی
خبرهای مرتبط
بن‌گویر جلوی ترامپ ایستاد: برغوثی آزاد نخواهد شد
نتانیاهو تسلیم آمریکا شد: توقف طرح حاکمیت بر کرانه باختری
اجماع ۱۷ کشور و سازمان منطقه‌ای علیه طرح اسرائیل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
لاریجانی: تروریست‌ها ایران را هدف اصلی خود قرار داده بودند/ «اسنپ‌بک» را بخاطر محدودیت موشکی نپذیرفتم
پزشکیان: برنامه‌ای جامع برای احیای دریاچه ارومیه در دست اجرا است
هشدار نسبت به تداوم توسعه‌طلبی استعماری رژیم صهیونیستی
ایران همواره آمادگی خود را برای گفتگوی عادلانه نشان داده است
آخرین اخبار
پزشکیان: برنامه‌ای جامع برای احیای دریاچه ارومیه در دست اجرا است
ایران همواره آمادگی خود را برای گفتگوی عادلانه نشان داده است
هشدار نسبت به تداوم توسعه‌طلبی استعماری رژیم صهیونیستی
لاریجانی: تروریست‌ها ایران را هدف اصلی خود قرار داده بودند/ «اسنپ‌بک» را بخاطر محدودیت موشکی نپذیرفتم
گفت‌وگوی تلفنی عراقچی با مهدیه اسفندیاری
احمد خاتمی خطیب این هفته نماز جمعه تهران
حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان پاسخی قاطع به استکبار جهانی است
وزیر دفاع: از گسترش همکاری دفاعی و صنعتی ایران و بلاروس استقبال می‌کنیم
عارف: دانشگاه باید پژوهش‌محور و جامعه‌محور باشد
نیرویی پیروز است که دشمن را پیش از درگیری رصد کرده باشد
پزشکیان: اسرائیل فکر می‌کرد هر غلطی دلش خواست می‌تواند بکند
پیام سخنگوی وزارت امور خارجه به مناسبت روز ملی نثر فارسی
بر اساس اندیشه سیاسی مرحوم نائینی، حکومت و همه مسئولان آن باید پاسخگو باشند
تیمی تخصصی در دولت مأمور شده تا روند صادرات محصولات پتروشیمی را تسهیل کند
با اجرای کالابرگ قیمت‌ها ثابت می‌ماند
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنج‌شنبه ۱ آبان