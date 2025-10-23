باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران مصوبه کنست رژیم صهیونیستی در رابطه با الحاق کرانه باختری را نقض صریح اصول و اهداف منشور ملل متحد دانست و به شدت محکوم کرد.
بقائی این مصوبه را گام دیگری در مسیر توسعهطلبی استعماری و مجرمانه رژیم صهیونیستی خواند که در ادامه هشت دهه نقض مستمر حق بنیادین تعیین سرنوشت مردم فلسطین صورت میگیرد و ناقض قواعد آمره حقوق بینالملل خصوصا حق تعیین سرنوشت ملتها است.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تداوم نقضهای فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در کرانه باختری همزمان با نسلکشی در غزه، تصریح کرد سیاست اعلامی و اعمالی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری، از جمله تکرار توهم «اسرائیل بزرگ» در کنار ایجاد شهرکهای جدید و وضع مصوبات جدید در کنست، موید برنامه این رژیم برای پاکسازی قومی همهجانبه در کل فلسطین اشغالی است و این وضعیت مسئولیت همه دولتها را برای اتخاذ تدابیر موثر جهت جلوگیری از امحای استعماری فلسطین سنگینتر میکند.
بقائی خواستار اقدام فوری کشورهای اسلامی و جامعه جهانی برای جلوگیری از تعدی آشکار به حقوق تاریخی ملت فلسطین شد و مسئولیت سازمان ملل متحد را برای توقف تعرضات مداوم رژیم صهیونیستی نسبت به هویت فلسطین و حقوق فلسطینیان خاطرنشان کرد.
منبع: وزارت خارجه