باشگاه خبرنگاران جوان _ علیرضا محمدی گفت: این آتش‌سوزی که از ساعات پایانی بعدازظهر امروز در ارتفاعات کوهستان مانشت آغاز شد که پس از چند ساعت عملیات سنگین کنترل و خاموش کردن آتش، مهار اولیه شد.

وی افزود: مناطق مرتفع این کوهستان درگیر آتش‌سوزی شده بود که با حضور نیروهای امدادی عضو ستاد مدیریت بحران، همیاران و دوستداران طبیعت و مردم محلی، آتش مهار اولیه و از پیشروی آن به پوشش‌ گیاهی و درختی منطقه جلوگیری شد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست ایلام علت بروز این حادثه را سهل‌انگاری عامل انسانی دانست و گفت: با توجه به خشک بودن علفزارهای مراتع و جنگل‌های استان، هرگونه بی‌مبالاتی در برافروختن آتش و خاموش نکردن آن، می‌تواند سبب سرایت سریع شعله‌های آتش به عرصه‌های طبیعی شود.

محمدی همچنین یادآور شد: به‌منظور رصد و پایش منطقه و جلوگیری از بروز دوباره آتش بر اثر سقوط کنده‌های نیم‌سوز از ارتفاعات، تعدادی از نیروهای امدادی و افراد محلی همچنان در منطقه مستقر هستند.

کوهستان حفاظت‌شده مانشت امسال تاکنون چهار مرتبه شاهد وقوع آتش‌سوزی بوده است.

این عرصه‌های طبیعی مشرف بر شهرستان‌های سیروان، چرداول، ایلام و ایوان است که بخشی از مجموع ۱۴۳ هزار هکتار مناطق حفاظت‌شده استان ایلام را تشکیل می‌دهد.

