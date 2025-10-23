رئیس جمهور اسلامی ایران درباره برنامه‌های دولت برای احیای دریاچه ارومیه، گفت: برنامه‌ای جامع در دست اجراست.

باشگاه خبرنگاران جوان - پزشکیان شامگاه پنجشنبه ۱ آبان ۱۴۰۴، در پایان سفر استانی دولت وفاق ملی به آذربایجان غربی، ضمن تشریح نتایج و دستاوردهای این سفر، روند کلی توافقات و برنامه‌های اجرایی در استان را تبیین کرد و افزود: مجموعه‌ای از طرح‌ها و برنامه‌ها در آذربایجان غربی در حال شکل‌گیری است که با هم‌افزایی مدیران، کارشناسان و مردم، می‌تواند تحولات اساسی در مسیر توسعه استان ایجاد کند.

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت پرهیز از وعده‌های غیرعملی اظهار داشت: دولت وفاق ملی خود را متعهد می‌داند تنها وعده‌هایی را مطرح کند که امکان تحقق آن وجود دارد. خلف وعده گناه بزرگی است و دولت به مردم قول داده که گفتار و عملش منطبق بر صداقت باشد.

پزشکیان در پاسخ به پرسشی درباره برنامه‌های دولت برای احیای دریاچه ارومیه، با اشاره به تفاهم‌نامه‌های متعدد میان استانداری آذربایجان غربی، دانشگاه‌های ارومیه و تبریز و نهادهای مردمی و بین‌المللی گفت: برنامه‌ای جامع در دست اجراست که در آن هم ظرفیت‌های علمی کشور و هم تجربیات جهانی از جمله همکاری با سازمان فائو مورد استفاده قرار می‌گیرد.

رئیس جمهور افزود: کاهش محسوس بارندگی و تغییر اقلیم در سال‌های اخیر موجب افت منابع آبی در سراسر منطقه شده و لازم است نوع کشاورزی، الگوی آبیاری و شیوه اشتغال در این حوضه به‌صورت بنیادی بازطراحی شود تا روند احیای دریاچه به شکل پایدار تداوم یابد.

پزشکیان در پاسخ به پرسشی دیگر درباره جذب سرمایه‌گذاری و حمایت از نهضت اقتصادی شکل‌گرفته در استان، ضمن قدردانی از ابتکارات استانداری گفت: دولت وفاق ملی جلسات منظم با کارآفرینان، صادرکنندگان، فعالان اقتصادی و مدیران حوزه‌های نفت، گاز و معدن برگزار می‌کند تا موانع قانونی و اداری از مسیر تولید و صادرات برداشته شود.

رئیس جمهور با اشاره به تشکیل کارگروه‌های تخصصی افزود: مقرر شده است وزرا هر ماه گزارش عملکرد خود را درباره رفع موانع ارائه کنند و در صورت نیاز به اصلاح قوانین، موضوع در نشست سران سه قوه پیگیری شود.

پزشکیان با اشاره به برنامه‌های دولت برای توسعه زیرساخت‌های انرژی تصریح کرد: در آغاز فعالیت دولت، کشور با کسری گسترده برق و گاز روبه‌رو بود، اما اکنون طرح‌های بزرگی در حوزه نیروگاه‌های خورشیدی، بادی و سیکل ترکیبی آغاز شده است.

رئیس جمهور ادامه داد: بیش از ۲ هزار مگاوات نیروگاه بادی، حدود ۴۰ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی و نزدیک به ۸ هزار مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبی در مراحل مختلف اجرا قرار دارد و تحقق این پروژه‌ها می‌تواند سهم بزرگی در تأمین انرژی پایدار کشور داشته باشد.

پزشکیان در پایان گفت‌ وگو و در پاسخ به درخواست مجری برای بیان سخن پایانی خطاب به مردم، با قدردانی از همراهی و صبوری ملت ایران تأکید کرد: دولت وفاق ملی با همه توان در مسیر رفع مشکلات کشور گام برمی‌دارد. دشمنان این سرزمین با تمام قوا برای ایجاد فشار و ناامیدی تلاش می‌کنند، اما ملت ایران با اتکاء به لطف الهی، مشارکت مردم و درایت مقام معظم رهبری با عزت و سربلندی از همه مشکلات عبور خواهد کرد و آینده‌ای روشن برای کشور رقم خواهد زد.

منبع: ریاست جمهوری

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، احیای دریاچه ارومیه
خبرهای مرتبط
پزشکیان:
تیمی تخصصی در دولت مأمور شده تا روند صادرات محصولات پتروشیمی را تسهیل کند
پزشکیان:
راه برون‌رفت از تحریم، تولید و صادرات است/کنترل ۱۱ میلیون مترمکعب گاز فِلِر
خاطره پزشکیان از رد شدن درخواست استخدام در ارومیه + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
لاریجانی: تروریست‌ها ایران را هدف اصلی خود قرار داده بودند/ «اسنپ‌بک» را بخاطر محدودیت موشکی نپذیرفتم
پزشکیان: برنامه‌ای جامع برای احیای دریاچه ارومیه در دست اجرا است
هشدار نسبت به تداوم توسعه‌طلبی استعماری رژیم صهیونیستی
ایران همواره آمادگی خود را برای گفتگوی عادلانه نشان داده است
آخرین اخبار
پزشکیان: برنامه‌ای جامع برای احیای دریاچه ارومیه در دست اجرا است
ایران همواره آمادگی خود را برای گفتگوی عادلانه نشان داده است
هشدار نسبت به تداوم توسعه‌طلبی استعماری رژیم صهیونیستی
لاریجانی: تروریست‌ها ایران را هدف اصلی خود قرار داده بودند/ «اسنپ‌بک» را بخاطر محدودیت موشکی نپذیرفتم
گفت‌وگوی تلفنی عراقچی با مهدیه اسفندیاری
احمد خاتمی خطیب این هفته نماز جمعه تهران
حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان پاسخی قاطع به استکبار جهانی است
وزیر دفاع: از گسترش همکاری دفاعی و صنعتی ایران و بلاروس استقبال می‌کنیم
عارف: دانشگاه باید پژوهش‌محور و جامعه‌محور باشد
نیرویی پیروز است که دشمن را پیش از درگیری رصد کرده باشد
پزشکیان: اسرائیل فکر می‌کرد هر غلطی دلش خواست می‌تواند بکند
پیام سخنگوی وزارت امور خارجه به مناسبت روز ملی نثر فارسی
بر اساس اندیشه سیاسی مرحوم نائینی، حکومت و همه مسئولان آن باید پاسخگو باشند
تیمی تخصصی در دولت مأمور شده تا روند صادرات محصولات پتروشیمی را تسهیل کند
با اجرای کالابرگ قیمت‌ها ثابت می‌ماند
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنج‌شنبه ۱ آبان