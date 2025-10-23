باشگاه خبرنگاران جوان - پزشکیان شامگاه پنجشنبه ۱ آبان ۱۴۰۴، در پایان سفر استانی دولت وفاق ملی به آذربایجان غربی، ضمن تشریح نتایج و دستاوردهای این سفر، روند کلی توافقات و برنامه‌های اجرایی در استان را تبیین کرد و افزود: مجموعه‌ای از طرح‌ها و برنامه‌ها در آذربایجان غربی در حال شکل‌گیری است که با هم‌افزایی مدیران، کارشناسان و مردم، می‌تواند تحولات اساسی در مسیر توسعه استان ایجاد کند.

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت پرهیز از وعده‌های غیرعملی اظهار داشت: دولت وفاق ملی خود را متعهد می‌داند تنها وعده‌هایی را مطرح کند که امکان تحقق آن وجود دارد. خلف وعده گناه بزرگی است و دولت به مردم قول داده که گفتار و عملش منطبق بر صداقت باشد.

پزشکیان در پاسخ به پرسشی درباره برنامه‌های دولت برای احیای دریاچه ارومیه، با اشاره به تفاهم‌نامه‌های متعدد میان استانداری آذربایجان غربی، دانشگاه‌های ارومیه و تبریز و نهادهای مردمی و بین‌المللی گفت: برنامه‌ای جامع در دست اجراست که در آن هم ظرفیت‌های علمی کشور و هم تجربیات جهانی از جمله همکاری با سازمان فائو مورد استفاده قرار می‌گیرد.

رئیس جمهور افزود: کاهش محسوس بارندگی و تغییر اقلیم در سال‌های اخیر موجب افت منابع آبی در سراسر منطقه شده و لازم است نوع کشاورزی، الگوی آبیاری و شیوه اشتغال در این حوضه به‌صورت بنیادی بازطراحی شود تا روند احیای دریاچه به شکل پایدار تداوم یابد.

پزشکیان در پاسخ به پرسشی دیگر درباره جذب سرمایه‌گذاری و حمایت از نهضت اقتصادی شکل‌گرفته در استان، ضمن قدردانی از ابتکارات استانداری گفت: دولت وفاق ملی جلسات منظم با کارآفرینان، صادرکنندگان، فعالان اقتصادی و مدیران حوزه‌های نفت، گاز و معدن برگزار می‌کند تا موانع قانونی و اداری از مسیر تولید و صادرات برداشته شود.

رئیس جمهور با اشاره به تشکیل کارگروه‌های تخصصی افزود: مقرر شده است وزرا هر ماه گزارش عملکرد خود را درباره رفع موانع ارائه کنند و در صورت نیاز به اصلاح قوانین، موضوع در نشست سران سه قوه پیگیری شود.

پزشکیان با اشاره به برنامه‌های دولت برای توسعه زیرساخت‌های انرژی تصریح کرد: در آغاز فعالیت دولت، کشور با کسری گسترده برق و گاز روبه‌رو بود، اما اکنون طرح‌های بزرگی در حوزه نیروگاه‌های خورشیدی، بادی و سیکل ترکیبی آغاز شده است.

رئیس جمهور ادامه داد: بیش از ۲ هزار مگاوات نیروگاه بادی، حدود ۴۰ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی و نزدیک به ۸ هزار مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبی در مراحل مختلف اجرا قرار دارد و تحقق این پروژه‌ها می‌تواند سهم بزرگی در تأمین انرژی پایدار کشور داشته باشد.

پزشکیان در پایان گفت‌ وگو و در پاسخ به درخواست مجری برای بیان سخن پایانی خطاب به مردم، با قدردانی از همراهی و صبوری ملت ایران تأکید کرد: دولت وفاق ملی با همه توان در مسیر رفع مشکلات کشور گام برمی‌دارد. دشمنان این سرزمین با تمام قوا برای ایجاد فشار و ناامیدی تلاش می‌کنند، اما ملت ایران با اتکاء به لطف الهی، مشارکت مردم و درایت مقام معظم رهبری با عزت و سربلندی از همه مشکلات عبور خواهد کرد و آینده‌ای روشن برای کشور رقم خواهد زد.

منبع: ریاست جمهوری