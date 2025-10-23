ملی پوشان پومسه کشورمان با حضور در هتل کادر سرپرستی کاروان اعزامی به سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵ حواله پاداش نقدی خود را دریافت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بهداد نقی یی پومسه انفرادی طلا، زینب شهریاری پومسه انفرادی طلا و هر دو ورزشکار در میکس موفق به کسب مدال طلا شدند تا کاروان ما صاحب ۳ نشان طلا گردد.

همچنین محمد امین حبیب زاده برنز پومسه انفرادی، سنا شایگان پومسه برنز انفرادی و هر دو در بخش میکس برنز گرفتند تا کاروان ما را صاحب سه نشان برنز گردد.

بر اساس برنامه ریزی انجام شده از سوی کادر سرپرستی حواله مبلغ پاداش نقدی مدال آوران کشورمان در پایان همان روز کسب مدال، به آنها اهدا و از سوی کمیته ملی المپیک به حساب شخصی هر ورزشکار واریز می‌شود.

از همین رو ۴ تکواندو کار مدال آور کشورمان که امروز موفق به کسب مدال شدند امشب حواله نقدی پاداش مدال‌های خود را با حضور کادر سرپرستی و از سوی علیرضا پاکدل سرپرست کاروان دریافت کردند.

