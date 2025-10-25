حانیه فراهانی کارگردان فیلم کوتاه باکس ترش و ملس درباره این اثر توضیحاتی را ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور - فیلم کوتاه باکس ترش و ملس به کارگردانی حانیه فراهانی در چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران پیش روی علاقه مندان قرار گرفت. از این رو به گفتوگو با کارگردان این اثر پرداختیم.
حانیه فراهانی درباره موضوع این فیلم کوتاه گفت: باکس ترش و ملس کاری در ژانر کودک و درباره فرزندی است که مادر وسواس دارد. این بچه در مدرسه آبمیوه میخورد و سپس با چالش مواجه میشود.
وی ادامهداد: باکس ترش و ملس در جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان دیپلم بهترین کارگردانی را دریافت کرد.