محسن جهانی کارگردان فیلم کوتاه رادیون درباره چالش ساخت این اثر و مکان جشنواره چهل و دوم فیلم کوتاه تهران سخن گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور - فیلم کوتاه رادیون به کارگردانی محسن جهانی یکی دیگر از آثار چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران بود که در خانه جشنواره پیش روی علاقهمندان به نمایش درآمد.
محسن جهانی کارگردان فیلم کوتاه رادیون درباره چالش ساخت این اثر کوتاه گفت: چالشی داشتم که یک فیلم کوتاه کمدی بسازم که مخاطب بخندد و در عین حال یک حرفی برای گفتن داشته باشد. از طرفس به دنبال قصهای بودم که در فضای خانواده مشهدی و نوستالژی روایت شود.
وی درباره انتخاب اسم فیلم با عنوان رادیون گفت: مشهدیهای قدیمی به رادیو میگویند رادیون به همین دلیل اسم فیلم را رادیون انتخاب کردم.
این کارگردان گفت: سال گذشته به عنوان مدیر دفتر مشهد انجمن در جشنواره حضور داشتم و امسال توفیق آن مسئولیت را ندارم که به عنوان فیلمساز در جشنواره شرکت کردم.