به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات ؛عبدالرحیم ایمانی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: جشنواره عیش حرّا مجموعه‌ای از برنامه‌های متنوع از جمله مسابقات سوارکاری، جشنواره غذاهای سنتی و نمایشگاه صنایع‌دستی بود که در فضایی صمیمی و پرشور برگزار شد.

وی افزود: مسابقات سوارکاری با همکاری مدیریت ورزش و جوانان سازمان منطقه آزاد قشم برگزار شد و در پایان به نفرات برتر جوایزی اهدا می‌شود.

به گفته او، تمامی شرکت‌کنندگان با اسب‌های بومی شهرستان در این رقابت حضور داشتند و دستگاه‌های مرتبط برای برگزاری مطلوب این رویداد همکاری مؤثری داشتند.

ایمانی با اشاره به روند احداث مجموعه دائمی سوارکاری در کورزین تصریح کرد: این طرح از سال ۱۳۹۴ آغاز شده و تاکنون حدود ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. بسترهای اصلی کار آماده شده اما هنوز نیاز به تکمیل زیرساخت‌ها و محوطه‌سازی اطراف مجموعه وجود دارد.

رئیس شورای روستای کورزین همچنین از برنامه‌ریزی برای توسعه ورزش‌های بومی در منطقه خبر داد و گفت: با پیش‌بینی اعتبار برای ورزش شترسواری، امیدواریم در آینده نزدیک کورزین میزبان مسابقات کشوری سوارکاری و شترسواری باشد.

ایمانی در پایان تأکید کرد: برگزاری جشنواره‌هایی مانند عیش حرّا نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری قشم دارد و می‌تواند به رونق اقتصادی و اجتماعی روستاهای جزیره کمک کند.