باشگاه خبرنگاران جوان ؛هفتمین دوره المپیاد ملی استعدادهای برتر ترایاتلون پسران کشور با حضور ورزشکارانی از سراسر ایران، امروز در جزیره زیبا و رنگارنگ هرمز به کار خود پایان داد.
این رویداد ملی که از ۲۹ مهر تا ۱ آبانماه برگزار شد، با هدف شناسایی استعدادهای نو، توسعه ورزشهای ترکیبی و ایجاد انگیزه در میان نوجوانان و جوانان ورزشکار کشور برگزار گردید.
حسین زارعی، سرپرست هیئت ترایاتلون استان هرمزگان و مسئول برگزاری این رقابتها، برگزاری این المپیاد را فراتر از یک رویداد ورزشی دانست و گفت:
«المپیاد امسال تجربهای فرهنگی، ورزشی و زیستمحیطی بود که با استقبال کمنظیر ورزشکاران و خانوادهها همراه شد. جزیره هرمز با مسیرهای طبیعی و سواحل زیبای خود، بستر ویژهای برای رقابت سالم و حرفهای فراهم کرد.
وی با اشاره به اهمیت این رقابتها افزود:ترایاتلون ترکیبی از سه رشتهی شنا، دوچرخهسواری و دویدن است و انتخاب جزیره هرمز به دلیل موقعیت طبیعی خاصش، به برگزاری جذابتر و حرفهایتر این رویداد کمک کرد. هدف اصلی ما کشف استعدادهای برتر و تقویت جایگاه ورزشهای ترکیبی در کشور بود.
زارعی در پایان از همکاری اداره کل ورزش و جوانان هرمزگان، فدراسیون ترایاتلون و نهادهای محلی جزیره هرمز در برگزاری موفق این المپیاد قدردانی کرد و گفت:
امیدواریم این المپیاد آغازی برای حضور پرقدرت ورزشکاران جوان ایران در رقابتهای بینالمللی ترایاتلون باشد.