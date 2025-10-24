باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مسابقات هفته هشتم لیگ برتر فوتبال با انجام ۵ دیدار امروز در شهر‌های مختلف برگزار می‌شود و در حساس‌ترین بازی‌ها، تیم فوتبال پرسپولیس در ورزشگاه شهر قدس پذیرای تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان است.

چادر ملو اردکان- خیبر خرم آباد/ جمعه ساعت ۱۶:۳۰

تیم فوتبال چادر ملو اردکان که به خاطر آماده نبودن ورزشگاه اختصاصی خود در تهران میزبان حریفان خود بود، بعد از ۷ هفته برای اولین بار قرار است در ورزشگاه نصیری یزد میزبان حریف خرم آبادی خود باشد.

تیم چادر ملو هفته گذشته برابر تیم گل گهر سیرجان با ۲ گل شکست خورد و با ۸ امتیاز در جایگاه یازدهم جدول رده بندی قرار گرفت.

شاگردان سعید اخباری می‌خواهند در اولین بازی خانگی خود در یزد برابر تیم خیبر خرم آباد پیروز شوند تا شکست هفته قبل را جبران کنند و علاوه بر این، رتبه خود را در جدول رده بندی ارتقا بدهند.

در آن طرف، تیم خیبر خرم آباد بعد از ۳ باخت متوالی توانست هفته گذشته دست به کار بزرگی بزند و اولین شکست پرسپولیس را در این فصل رقم بزند و علاوه بر این، نوار ناکامی‌های خود را قطع کند و با ۱۰ امتیاز در جایگاه چهارم جدول رده بندی قرار بگیرد.

شاگردان سید مهدی رحمتی در صورت بردن چادر ملو در یزد می‌توانند به طور موقت به صدر جدول صعود کنند به شرطی که تیم آلومینیوم نتواند برابر حریفش نتیجه بگیرد.

ملوان - استقلال خوزستان / جمعه ساعت ۱۷

تیم فوتبال ملوان بندر انزلی بازی هفته گذشته اش با تراکتور به تعویق افتاد و این تیم شمالی با ۹ امتیاز در جایگاه هشتم جدول رده بندی قرار گرفته است.

شاگردان مازیار زارع به دنبال برد بازی خانگی برابر تیم استقلال خوزستان هستند تا رتبه خود را در جدول رده بندی ارتقا بدهند و دل هواداران خود را شاد کنند.

در آن طرف، تیم استقلال خوزستان هفته گذشته برابر تیم سپاهان شکست خورد و با ۸ امتیاز در جایگاه نهم جدول رده بندی قرار دارد.

آبی پوشان اهوازی می‌خواهند با امتیاز گرفتن از تیم ملوان دست پر به شهر خود برگردند، اما کار سختی جلوی هواداران انزلی پیش رو دارند.

پرسپولیس- ذوب آهن / جمعه ساعت ۱۷

تیم‌های فوتبال پرسپولیس و ذوب آهن در شرایطی به مصاف یکدیگر می‌روند که وضعیت خوبی در جدول رده بندی ندارند و پرسپولیس با ۸ امتیاز از ۷ بازی، دهم جدول و ذوب‌آهن با ۲ امتیاز کمتر، در رده چهاردهم جدول قرار گرفته‌اند. به هر حال هر ۲ تیم به ۳ امتیاز این بازی نیاز مبرم دارند تا از وضعیت بحرانی خارج شوند.

سرخپوشان پایتخت هفته گذشته برابر تیم خیبر خرم آباد اولین شکست خود را متحمل شدند و بعد از این باخت، رضا درویش از مدیرعاملی پرسپولیس استعفا داد و هیئت مدیره هم با این استعفا موافقت کرد و پیمان حدادی را به عنوان سرپرست باشگاه برگزید.

بعد از تعییر و تحولات در مدیریت باشگاه پرسپولیس، اعضای هیئت مدیره باشگاه مذاکره با گزینه‌های جانشینی هاشمیان را آغاز کردند. برانکو ایوانکوویچ و اوسمار ویرا گزینه‌های سرمربیگری بودند که با توجه به پاسخ منفی برانکو، مذاکره با اوسمار با جدیت ادامه دارد، اما هنوز منجر به توافق نهایی نشده است. البته اینانلو عضو هیئت مدیره پرسپولیس اعلام کرد که بعد از دیدار با ذوب‌آهن، سرمربی جدید اعلام می‌شود.

وحید هاشمیان که در اولین تجربه سرمربیگری نتوانست موفق باشد، حتی با وجود برتری مقابل ذوب‌آهن هم، ماندنی نیست. او به دنبال آن است تا خاطره‌ای خوش به جا بگذارد و به همین دلیل حداکثر تلاش خود را می‌کند تا تیمش در بازی امروز برنده از زمین خارج شود. هاشمیان در نشست خبری پیش از بازی گفته که بعد از مدت‌ها تمامی بازیکنان را در اختیار دارد، اگرچه رضا شکاری همچنان به استراحت نیاز دارد. او تأکید کرده اگر بماند و با پرسپولیس قهرمان شود، بزرگ‌ترین پیشنهاد هم داشته باشد با پرسپولیس قرارداد می‌بندد.

در آن طرف، تیم فوتبال ذوب آهن در ۷ مسابقه ابتدایی خود ۳ باخت، ۳ مساوی و یک برد به دست آورده و با ۶ امتیاز در جایگاه چهاردهم جدول رده بندی قرار گرفته است.

قاسم حدادی فر در اولین تجربه سرمربیگری خود در ذوب آهن موفق نبوده است و نتوانسته انتظارات هواداران اصفهانی را برآورده کند.

ذوبی‌ها با وجود اینکه نتایج خوبی در این فصل نگرفتند، اما آنها مقابل تیم‌های مدعی و بزرگ لیگ عملکرد خوبی داشته‌اند. سبزپوشان اصفهانی توانستند تیم استقلال را در تهران متوقف کنند و در ۲ بازی دیگر مقابل سپاهان و فولاد هم به تساوی رسیدند و آنها با روحیه خوب خود می‌خواهند امروز از پرسپولیس بحران زده امتیاز بگیرند.

هاشمیان و حدادی فر سرمربیان پرسپولیس و ذوب آهن در اولین فصل مربی‌گری‌شان در لیگ برتر به مشکل خوردند و نتوانستند عملکرد خوبی داشته باشند. بازی امروز می‌تواند فرصت خوبی برای هر ۲ مربی باشد تا با کسب ۳ امتیاز، به نوعی از بحران شکل گرفته و فشار‌های وارده خارج شوند؛ هر چند ممکن است برای این کار خیلی دیر شده باشد.

با توجه به اینکه شنیده می‌شود اوسمار سرمربی سابق پرسپولیس در آستانه توافق مجدد و حضور دوباره روی نیمکت سرخپوشان پایتخت است، به همین علت هاشمیان در صورت بردن ذوب آهن هم در پرسپولیس ماندنی نخواهد بود و حداقل او این فرصت را دارد تا با یک پیروزی، خداحافظی باشکوهی با هواداران داشته باشد.

۲ تیم در حالی مقابل هم قرار می‌گیرند که پیش از این ۷۶ مرتبه مقابل هم ایستاده‌اند و ۳۴ برد سهم پرسپولیس و ۱۶ برد سهم ذوب‌آهن بوده و ۲۶ مسابقه هم با تساوی تمام شده است.

آلومینیوم اراک - مس رفسنجان/ جمعه ساعت ۱۷

تیم فوتبال آلومینیوم اراک در وضعیت خوبی قرار دارد و با برد هفته گذشته برابر تیم پیکان توانست به چهارمین برد متوالی خود دست یابد. این تیم اراکی به دنبال برد بازی خانگی برابر تیم مس رفسنجان است، تا پنجمین برد متوالی خود را به دست آورد و به طور موقت صدرنشین شود.

البته مجتبی حسینی سرمربی تیم آلومینیوم اراک به علت محرومیت نمی‌تواند در بازی امروز روی نیمکت تیمش بنشیند و باید از روی سکو‌ها نظاره گر بازی تیمش باشد.

در آن طرف، تیم فوتبال مس رفسنجان هفته گذشته برابر تیم استقلال شکست خورد و با ۵ امتیاز در جایگاه پانزدهم جدول رده بندی قرار دارد.

شاگردان رسول خطیبی به برد در بازی امروز نیاز دارند تا از وضعیت بحرانی خارج شده و علاوه بر این، از انتهای جدول فرار کنند، اما کار سختی جلوی حریف جوان و پرانگیزه خود پیش رو دارند.

فولاد- شمس آذر قزوین/ جمعه ساعت ۱۹

تیم فوتبال فولاد هفته گذشته برابر تیم ذوب آهن به تساوی دست یافت و با ۷ امتیاز در جایگاه دوازدهم جدول رده بندی قرار گرفته است.

شاگردان گل محمدی به دنبال ۳ امتیاز بازی خانگی برابر تیم ته جدولی شمس آذر هستند تا رتبه خود را در جدول رده بندی ارتقا بدهند و دل هواداران خود را شاد کنند.

در آن طرف، تیم ته جدولی شمس آذر قزوین هفته گذشته برابر تیم فجر شهید سپاسی شکست خورد و با ۲ امتیاز در جایگاه شانزدهم جدول رده بندی قرار گرفته است.

تیم شمس آذر می‌خواهد که با امتیاز گرفتن از تیم فولاد در اهواز وضعیت خود را در جدول رده بندی سروسامان بدهد و از انتهای جدول فرار کند، اما کار سختی جلوی فولادی‌ها دارد.

برنامه مسابقات هفته هشتم لیگ برتر فوتبال

جمعه ۲ مهرماه

چادرملو - خیبر - ساعت ۱۶:۳۰ ورزشگاه شهید نصیری یزد

ملوان - استقلال خوزستان - ساعت ۱۷، ورزشگاه سیروس قایقران

پرسپولیس - ذوب‌آهن - ساعت ۱۷، ورزشگاه شهدای شهر قدس

آلومینیوم - مس رفسنجان - ساعت ۱۷، ورزشگاه امام خمینی (ره)

فولاد - شمس‌آذر - ساعت ۱۹، ورزشگاه شهدای فولاد

شنبه ۳ مهرماه

گل‌گهر- تراکتور، ساعت ۱۷، ورزشگاه سردار سلیمانی

یکشنبه ۴ مهرماه

فجرسپاسی - استقلال - ساعت ۱۵، ورزشگاه پارس

سپاهان - پیکان، ساعت ۱۷، ورزشگاه نقش جهان