باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس در حالی در هفته هشتم لیگ برتر فوتبال امروز برابر تیم ذوب آهن صف آرایی می‌کند که وحید هاشمیان قصد دارد سیستم تیمش را در این بازی تغییر بدهد و سرخپوشان با ۳ مدافع، ۲ وینگ بک، ۳ هافبک و ۲ فوروارد وارد زمین مسابقه می‌شوند.

پیام نیازمند در بازی امروز هم در درون دروازه سرخپوشان پایتخت قرار می‌گیرد.

حسین ابرقویی، مرتضی پورعلی گنجی و حسین کنعانی زادگان هم ۳ مدافع پرسپولیس در این بازی خواهند بود.

همچنین سرژ اوریه مدافع سابق تاتنهام و پاری سن ژرمن برای اولین بار در ترکیب پرسپولیس قرار می‌گیرد و به عنوان وینگر راست بازی خواهد کرد. میلاد محمدی هم وینگر چپ سرخپوشان در این بازی خواهد بود.

مارکو باکیچ و سروش رفیعی هم هافبک‌های پرسپولیس را در این بازی تشکیل می‌دهند.

امید عالیشاه هم پشت سر مهاجمان پرسپولیس قرار می‌گیرد تا با نفرات بیشتری در این بازی حمله کنند.

محمد عمری و علی علیپور هم زوج خط حمله پرسپولیس در این بازی را تشکیل می‌دهند.

ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر ذوب آهن به شرح زیر است.

پیام نیازمند، حسین ابرقویی، مرتضی پورعلی‌گنجی، حسین کنعانی، میلاد محمدی، سروش رفیعی، مارکو باکیچ، امید عالیشاه، سرژ اوریه، محمد عمری و علی علیپور