تیم فوتبال پرسپولیس با تغییر سیستم برابر تیم فوتبال ذوب آهن در هفته هشتم لیگ برتر فوتبال صف آرایی می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس در حالی در هفته هشتم لیگ برتر فوتبال امروز برابر تیم ذوب آهن صف آرایی می‌کند که وحید هاشمیان قصد دارد سیستم تیمش را در این بازی تغییر بدهد و  سرخپوشان با ۳ مدافع، ۲ وینگ بک، ۳ هافبک و ۲ فوروارد وارد زمین مسابقه می‌شوند.  

پیام نیازمند در بازی امروز هم در درون دروازه سرخپوشان پایتخت قرار می‌گیرد.  

حسین ابرقویی، مرتضی پورعلی گنجی و حسین کنعانی زادگان هم ۳ مدافع پرسپولیس در این بازی خواهند بود.  

همچنین سرژ اوریه  مدافع سابق تاتنهام و پاری سن ژرمن برای اولین بار در ترکیب پرسپولیس قرار می‌گیرد و  به عنوان   وینگر  راست بازی خواهد کرد. میلاد محمدی هم وینگر چپ سرخپوشان در این بازی خواهد بود.   

مارکو باکیچ و سروش رفیعی هم هافبک‌های پرسپولیس را در این بازی تشکیل می‌دهند.  

امید عالیشاه هم پشت سر مهاجمان پرسپولیس قرار می‌گیرد تا با نفرات بیشتری در این بازی حمله کنند.  

محمد عمری و علی علیپور هم زوج خط حمله پرسپولیس در این بازی را تشکیل می‌دهند.  

ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر ذوب آهن به شرح زیر است.  

پیام نیازمند، حسین ابرقویی، مرتضی پورعلی‌گنجی، حسین کنعانی، میلاد محمدی، سروش رفیعی، مارکو باکیچ، امید عالیشاه، سرژ اوریه، محمد عمری و علی علیپور

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان
خبرهای مرتبط
ارسال پیش نویس قرارداد برای اوسمار/ مربی برزیلی هفته آینده به تهران می‌آید
شوخی مدیریتی پرسپولیس با مطرح شدن نام نژاد فلاح
هاشمیان:
هیچ انگیزه مادی در ماندن من در پرسپولیس وجود ندارد/ متاسفانه گریبانگیر یکسری مسائل حاشیه‌ای شدیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پسران کبدی‌کار ایران نایب قهرمان شدند
رده‌بندی نهایی کشتی فرنگی امید‌های جهان؛ قهرمانی مقتدرانه ایران
افتخار آفرینان تکواندو پاداش نقدی خود را دریافت کردند + فیلم
قرارداد مسی با اینتر میامی تمدید شد
دختران فوتسالیست گام نخست را مقتدرانه برداشتند
عباس‌پور به مدال نقره جهان بسنده کرد
صعود تیم ملی پدل بانوان ایران به فینال قهرمانی آسیا
فوتسال مردان ایران در گروه مرگ قرار گرفت
ابوالفضل مهمدی برنز گرفت
سربازان ایران در جنگ نرم خواهیم بود
آخرین اخبار
افتخار آفرینان تکواندو پاداش نقدی خود را دریافت کردند + فیلم
رده‌بندی نهایی کشتی فرنگی امید‌های جهان؛ قهرمانی مقتدرانه ایران
قرارداد مسی با اینتر میامی تمدید شد
صعود تیم ملی پدل بانوان ایران به فینال قهرمانی آسیا
ابوالفضل مهمدی برنز گرفت
عباس‌پور به مدال نقره جهان بسنده کرد
دختران فوتسالیست گام نخست را مقتدرانه برداشتند
پسران کبدی‌کار ایران نایب قهرمان شدند
فوتسال مردان ایران در گروه مرگ قرار گرفت
سربازان ایران در جنگ نرم خواهیم بود
نوروزی از راهیابی به فینال ناکام ماند
درویشی به فینال دوی ۱۰۰ متر راه یافت + فیلم
ثبت سومین برد متوالی برای شاگردان غلامی
دختران کبدی‌کار ایران نایب قهرمان جهان شدند
حریفان آزادکاران ایرانی مشخص شدند
پاداش هت‌تریک برابر المپیاکوس برای فرمین لوپز + فیلم
ارسال پیش نویس قرارداد برای اوسمار/ مربی برزیلی هفته آینده به تهران می‌آید
محمدامین حبیب زاده برنزی شد
سنا شایگان سوم شد
قزاقستان، جدیدترین قربانی قدرت‌نمایی پسران هندبال ایران
تیم ملی زیر ۱۶ سال ساحلی مغلوب قزاقستان شد
رئیس فدراسیون جهانی تکواندو ابقا شد/ ساعی برای هیات اجرایی رای نیاورد
هیچ انگیزه مادی در ماندن من در پرسپولیس وجود ندارد/ متاسفانه گریبانگیر یکسری مسائل حاشیه‌ای شدیم
تودور: فرصت‌سوزی کردیم/ به مهارت و شانس ویینسیوس باختیم
دختران ایران اردن را هم مقتدرانه شکست دادند
بازی‌های آسیایی جوانان/ سومین برد متوالی تیم ملی زیر ۱۸ سال دختر
یورش دیوانه‌وار هری کین به توپ طلا؛ ۲۰ گل در ۱۲ بازی
تکواندوی قهرمانی جهان؛ سلیمی و کیانی رقبای‌شان را شناختند
تیم میکس پومسه ایران طلایی شد + تصاویر
سید صالحی: هواداران استقلال و سپاهان انتظاری جز برد از تیم‌شان نداشتند