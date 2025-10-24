بازیکن خارجی پرسپولیس به علت بی انضباطی از لیست نفرات سرخپوشان در بازی با ذوب آهن کنار گذاشته شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال پرسپولیس در حالی امروز برابر تیم ذوب آهن صف آرایی می کند که تیوی بیفوما از لیست نفرات سرخپوشان خط خورد. 

با وجود اینکه گفته می‌شود بازی با ذوب آهن آخرین حضور هاشمیان روی نیمکت سرخپوشان است، اما او همچنان به مسائل انضباطی پایبند است، به همین خاطر بیفوما را در لیست نفرات تیمش در بازی امروز قرار نداده است. 

شنیده می‌شود بیفوما وقتی متوجه شده در ترکیب اصلی پرسپولیس مقابل ذوب آهن قرار نداده خودش را به مصدومیت زده است، به همین خاطر هاشمیان او را از لیست نفرات خارج کرد. 

گویا مسائل حاشیه ای بیفوما تمام شدنی نیست و باید دید که او به کمیته انضباطی باشگاه فراخوانده می شود یا نه! 

Iran (Islamic Republic of)
۱۷:۱۱ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
همون روز که پرسپولیسو درویش پول این بازیکن رو به استقلال خوزستان نداد و سبب شد تمام بازیکنای اس خوزستان از این تیم بخاطر مشکل مالی برن گفتیم و نوشتیم که پرسپولیس خیری ازین انتقال نمیبینه یا مصدوم میشه یا هیچ بازی خوبی برای پرسپولیس انجام نمیده
