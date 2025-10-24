باشگاه خبرنگاران جوان ـ سیدحسن امامیرضوی ضمن اعلام این خبر، اظهار کرد: چالشی که با سازمان برنامهوبودجه در مسیر اجرای برنامه شیر مدارس داریم، این است که بودجه کافی برای این موضوع در نظر گرفته نشده است. هنگامی که بودجه برنامه شیر مدارس به میزان کافی نباشد، نمیتوانیم تمام جمعیت هدف را تحت پوشش قرار دهیم.
رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور توضیح داد: براساس یکی از بندهای قانون برنامه بودجه، تکلیف شده که فقط مناطق کمبرخوردار تحت پوشش برنامه شیر مدارس قرار گیرند ولی این در حالی است که جمعیت هدف بیشتری را تعریف کردهایم.
او گفت: اگر برنامه شیر مدارس فقط در مناطق کمبرخوردار اجرا شود به این معنا است که فقط یکچهارم جمعیت هدف را تحت پوشش قرار دادهایم. تلاش میکنیم که منابع مورد نیاز برای شیر مدارس به میزان کافی تامین شود تا تمام مناطق را تحت پوشش قرار دهیم.
منبع: ایسنا