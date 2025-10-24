رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور از اجرای برنامه شیر مدارس در سال تحصیلی جاری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سیدحسن امامی‌رضوی ضمن اعلام این خبر، اظهار کرد: چالشی که با سازمان برنامه‌وبودجه در مسیر اجرای برنامه شیر مدارس داریم، این است که بودجه کافی برای این موضوع در نظر گرفته نشده است. هنگامی که بودجه برنامه شیر مدارس به میزان کافی نباشد، نمی‌توانیم تمام جمعیت هدف را تحت پوشش قرار دهیم. 

رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور توضیح داد: براساس یکی از بند‌های قانون برنامه بودجه، تکلیف شده که فقط مناطق کم‌برخوردار تحت پوشش برنامه شیر مدارس قرار گیرند ولی این در حالی است که جمعیت هدف بیشتری را تعریف کرده‌ایم.

او گفت: اگر برنامه شیر مدارس فقط در مناطق کم‌برخوردار اجرا شود به این معنا است که فقط یک‌چهارم جمعیت هدف را تحت پوشش قرار داده‌ایم. تلاش می‌کنیم که منابع مورد نیاز برای شیر مدارس به میزان کافی تامین شود تا تمام مناطق را تحت پوشش قرار دهیم.

منبع: ایسنا

برچسب ها: شورای عالی سلامت ، شیر مدارس
خبرهای مرتبط
شورای عالی سلامت باید پیونددهنده تصمیم تا اجرا باشد
کاظمی: توزیع شیر در مدارس در دستور کار است
وزیر آموزش‌وپرورش: مشکلی در توزیع شیر مدارس وجود ندارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
منصور
۱۵:۲۰ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
گفتم ددی / مگه نگفتید که ما با ترامپ مذاکره نمیکنیم
ددی یه لبخندی زد و یه نگاه عاقل اندر سفیه بهم کرد / ولی چیزی نگفت
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
منصور
۱۵:۰۵ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
یه جایی هست که میگن مثل مثلث میمونه / اوخت هرکی بره اونجا ادم فضایی ها میخورنش /
قراره با ددی بریم اونجا با خانواده بگردیم
ددی میگه شاید پیش ترامپ هم رفتیم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۵ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
اگه بودجه رو کمتر بخورید به شیر که هیچ به پنیر و کره وماست وگوشتم میرسه.
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۰ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
ملت گرسنه و فقیر
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۰ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
ملت فقیر و گرسنه
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۷ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
اسرائیل بزودی نابود خواهد شد.
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۹ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
کارکنان دولتی آموزش و پرورش و اخراج کنین که اکثر اضافی هستن

و ب واحدها تولیدی معرفی ب کار کنین

ب همه فرزندان ایرانی
میشه حق شیر داد

واحدها اداری اموزش و پرورش ک اکثرا اضافی میشن بعد اخراج کارکنانش

ب اجاره بدین

و ب فرزندان ایرانی ، شیر بدین از حق اجاره ش
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۶ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
همه دانش آموزان به خصوص در مناطق محروم سوءتغذیه دارند
و مریض هستند
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۹ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
همه ملت مریض و فقیر هستن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۹ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
تمام ملت گرسنه و فقیر و مریض هستن
Iran (Islamic Republic of)
جنگ های آینده
۱۱:۱۴ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
فناوری تکنولوژی همه در خدمت هست تا گرسنه سر بر بالین و نازبالش نگذاریم باز !
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمدرضا ملایم پور
۱۰:۵۱ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
از خدا بترسید ، از خداوند خجالت بکشید، کمتر به دانش آموزان بی زبان، دروغ بگویید
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۷ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
والا خیلی هم بهتر تو تهران که من بندرت دیدم بچه ها تو مدرسه شیر بخورن یا زیر پا میاندازن همون مناطق کم برخوردار بدهید
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۷ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
چون بی کیفیت و غیر قابل خوردن هست .
بچه ها بخورند بالا می آورند این را به عنوان یک معلم از نزدیک
دیده ام
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۵ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
دیگه با این قیمت‌ها بیشتر مردم کم برخوردارند چون دیگه پول ندارند که برا بچه تغذیه مناسب بخرند
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۳ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
ثروت مملکت را به رایگان میدید به فلسطینیان و لبنانی ها اوخت موقعیی که نوبت فرزندان این مملکت میرسه میگید بودجه نداریم
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۱ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
پس چرا برا فلسطینی ها و لبنانی ها که کمبود بوجه ندارید ؟؟
۱
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۲ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
پزشکیان حقوق دولتمندان چند درصدی کم کند
و به ایندگان ایران ...جان شیر دهند
۰
۶
پاسخ دادن
۱۲
علائم افسردگی فصلی چیست؟ + فیلم
نشستن بر روی ویلچر به علت مراجعه به افراد غیر متخصص برای درمان دیسک کمر + فیلم
آخرین اخبار
علائم افسردگی فصلی چیست؟ + فیلم
نشستن بر روی ویلچر به علت مراجعه به افراد غیر متخصص برای درمان دیسک کمر + فیلم
ضرورت مصرف ویتامین D توسط افراد بالای ۶۰ سال با هدف پیشگیری از پوکی استخوان
رادیولوژی ایران به یکی از پیشرفته‌ترین شاخه‌های پزشکی تبدیل شده است
بیمارستان‌های کشور نصف استاندارد جهانی پرستار دارند
بودجه ناکافی، مانع اجرای کامل برنامه شیرمدرسه/ فقط مناطق کم‌برخوردار در صف شیر مدارس