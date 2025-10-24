باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - حیدرپور مدیر شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: در نیمه نخست امسال، ۲ هزار و ۷۲۹ تن گوشت ماهی در خراسان جنوبی تولید شده است.
او افزود: از مجموع تولید آبزیان در نیمه اول سال، سهم ماهیان گرمابی ۲ هزار و ۶۶۳ تن و تولید ماهیان سردابی (قزلآلا) در همین مدت ۶۶ تن بوده است.
حیدرپور اظهار کرد: این حجم از تولید در هزار و ۸۲ باب استخر پرورش ماهی در سطح استان به دست آمده است.
مدیر شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی بیان کرد: گونههای اصلی قابل پرورش در استان شامل قزلآلا (سردابی) و کپورماهیان به همراه تیلاپیا (گرمابی) هستند.
او گفت: شهرستان سرایان با ۱۹۷ باب استخر، رتبه اول را در تعداد واحدهای پرورش ماهی در استان کسب کرده است و شهرستان قاین در جایگاه دوم قرار دارد.
حیدرپور عنوان کرد: ۷۰ درصد از میزان تولید ماهی پرورشی تولید استان به سایر مناطق کشور به استانهای خراسان رضوی، کرمان، سیستان و بلوچستان و خوزستان صادر میشود و۳۰ درصد باقیمانده نیز در داخل استان به مصرف میرسد.