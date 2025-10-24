به گفته مدیر شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی ۷۰ درصد ماهی پرورشی تولید شده در استان به سایر نقاط کشور ارسال می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - حیدرپور مدیر شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: در نیمه نخست امسال، ۲ هزار و ۷۲۹ تن گوشت ماهی در خراسان جنوبی تولید شده است.

او افزود: از مجموع تولید آبزیان در نیمه اول سال، سهم ماهیان گرمابی ۲ هزار و ۶۶۳ تن و تولید ماهیان سردابی (قزل‌آلا) در همین مدت ۶۶ تن بوده است.

حیدرپور اظهار کرد: این حجم از تولید در هزار و ۸۲ باب استخر پرورش ماهی در سطح استان به دست آمده است.

بیشتر بخوانید

مدیر شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی بیان کرد: گونه‌های اصلی قابل پرورش در استان شامل قزل‌آلا (سردابی) و کپورماهیان به همراه تیلاپیا (گرمابی) هستند.

او گفت: شهرستان سرایان با ۱۹۷ باب استخر، رتبه اول را در تعداد واحد‌های پرورش ماهی در استان کسب کرده است و شهرستان قاین در جایگاه دوم قرار دارد. 

حیدرپور عنوان کرد: ۷۰ درصد از میزان تولید ماهی پرورشی تولید استان به سایر مناطق کشور به استان‌های خراسان رضوی، کرمان، سیستان و بلوچستان و خوزستان صادر می‌شود و۳۰ درصد باقیمانده نیز در داخل استان به مصرف می‌رسد.

برچسب ها: امور شیلات ، جهاد کشاورزی
خبرهای مرتبط
تولید بیش از ۳ هزار تن گوشت ماهی در خراسان جنوبی
توزیع بیش از ۸ هزار قطعه بچه ماهی در استخر‌های سربیشه
سعید جلیلی:
امروز در ادامه یک راه ناتمام قرار داریم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
تنور نانوای متخلف سرد شد
صادرات ۷۰ درصدی ماهی پرورشی از خراسان جنوبی