توسعه زیر ساختی های گردشگری در گیلان

استاندار گیلان بابیان اینکه ۲۵۲پروژه گردشگری در گیلان در دست احداث است، گفت: پیش بینی می شود با راه اندازی این پروژه ها ۲۰ هزار تخت اقامتی به مجموعه گردشگری استان افزوده شود.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ هادی حق شناس استاندار گیلان با اشاره به دستاوردهای یکساله حوزه گردشگری در استان به خبرنگار ما گفت:  به دلیل موقعیت جغرافیایی، گیلان در همه فصول سال شاهد حضور گردشگران از اقصی نقاط کشور و جهان است. 


استاندار گیلان با بیان اینکه پذیرش مسافر نیازمند توسعه زیر ساخت های  گردشگری در استان است، افزود : طی یک سال گذشته ۵۸ واحد اقامتی و گردشگری جدید در گیلان به بهره برداری رسید. 

وی اذعان داشت : ۲ هتل ، ۵ هتل آپارتمان،  ۱۰ اقامتگاه بومگردی و ۴۱ مجموعه خدماتی و رفاهی از اهم پروژهای گردشگری افتتاح شده طی این مدت است. 

حق شناس به افزایش گردشگر خارجی به گیلان اشاره و تصریح کرد: طبق گزارش های دریافتی طی این مدت شاهد رشد  ۴۷ درصدی اقامت گردشگران خارجی در استان بودیم.‌

استاندار گیلان با بیان اینکه ۲۵۲ پروژه گردشگری در گیلان در دست احداث می باشد، گفت: پیش بینی می شود با راه اندازی این پروژه ها ۲۰  هزار تخت اقامتی و ۱۳ هتل ۴ و ۵ ستاره با سرمایه گذاری ۳۴هزار میلیارد تومان به مجموعه گردشگری استان افزوده شود. 

وی  به رشد چشمگیر گردشگران داخلی به استان اشاره و خاطر نشان کرد: ۸۵ درصد از سطح اشتغال هتل های گیلان در این مدت افزایش داشته است. 

Iran (Islamic Republic of)
یوسف فرخ
۰۰:۵۸ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
بزرگوار آقای دکتر حق شناس استاندار محترم استان گیلان
خواهشاً سد پلرود رودسر را در اولویت قرار دهید که هم تامین آب شرب و کشاورزی و برق و گردشگری و توسعه صنایع و بسیاری از پیشرفت‌های اجتماعی و فرهنگی و گردشگری و... در آن هست و...
