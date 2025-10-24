تیم ملی بسکتبال پیش از برگزاری نخستین دیدار خود در رقابت‌های انتخابی جام‌جهانی، برگزارکننده یک دیدار تدارکاتی در لبنان خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ رقابت‌های انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ بسکتبال از ۶ آذر برای تیم ملی بسکتبال ایران آغاز می‌شود. در این روز از رقابت‌ها و در چارچوب پنجره نخست انتخابی جام جهانی، ملی پوشان ایران با عراق دیدار می‌کنند و ۹ آذر هم دیدار برگشت با این تیم راخواهند داشت.

با تصمیم فیبا، هر دو دیدار به جای ایران و عراق در بیروت برگزار شود. بدین ترتیب، ملی پوشان بسکتبال ایران باید عازم لبنان شوند تا دیدار‌های خود در پنجره نخست انتخابی جام جهانی را برگزار کنند.

فدراسیون بسکتبال در نظر دارد شرایطی را مهیا کند که تیم ملی ایران چند روز زودتر از زمان برگزاری اولین دیدار، عازم لبنان شود تا ضمن برگزاری اردوی تدارکاتی در این کشور، برگزارکننده یک دیدار تدارکاتی هم باشد.

این دیدار برابر یکی از تیم‌های منطقه غرب آسیا برگزار می‌شود و در صورتیکه رایزنی با تیم موردنظر برای حضور در لبنان به نتیجه نرسید، تیم ملی این کشور حریف تدارکاتی ملی پوشان ایران خواهند شد.

منبع: مهر

