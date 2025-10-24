معاون بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با وجود خشکسالی و کمبودها، حمایت از عشایر و زنبورداران به صورت ویژه در دستور کار قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - محمد ابراهیم حسننژاد معاون بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در نشست شورای کشاورزی شهرستانهای کازرون و کوهچنار اظهار کرد: با وجود کمبود نهادههای دامی، میزان نهاده اختصاصیافته به عشایر در امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ۲۰ درصد افزایش یافته است.
او ادامه داد: در امسال، هم خشکسالی رخ داد و هم به علت کاهش تولید داخلی، حدود ۳ میلیون تن جو کمتر از پارسال تولید شد.
معاون بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی افزود: کمبود جو ۲ علت اصلی داشت؛ نخست مشکلات ارزی و دوم خشکسالی، اما با وجود این شرایط، عشایر در تأمین نهادهها جایگاه ویژهای داشتند.
حسن نژاد با اشاره به اینکه استان فارس بهدلیل شرایط خاص و جمعیت بالای عشایری، همواره در اولویت توزیع نهادهها، بهویژه جو، قرار دارد، تصریح کرد: علاوه بر تخصیص جو در سطح استانها برای عشایر و دامداران روستایی، سهمیه ویژهتری نیز به تعاونیهای عشایری اختصاص داده شده است.
معاون بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به مشکلات زنبورداران، اضافه کرد: یکی از مسائل مطرحشده، موضوع ارزش افزوده و معافیت مالیاتی است. در قانون مالیاتهای مستقیم، معافیتها بهصورت مصداقی ذکر شده و متأسفانه زنبورداران از جمله گروههایی هستند که در این قانون مستثنا نشدهاند.
حسن نژاد ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی با پیگیریهای متعدد و ارائه استفساریه بهدنبال اصلاح قانون است تا زنبورداران نیز همانند دیگر بخشهای کشاورزی از معافیتهای مالیاتی بهرهمند شوند.
او اظهار کرد: در این خصوص زنبورداران از مستحقترین گروههای بخش کشاورزی هستند که باید مورد حمایت قرار گیرند.
حسننژاد در خصوص بیمه زنبورداران نیز بیان کرد: اگرچه موضوع بیمه مربوط به سازمان تأمین اجتماعی است، اما این وزارتخانه پیگیریهای لازم را انجام داده است. در سال ۱۳۹۰ دولت پرداخت ۱۷ درصد از سهم بیمه، و زنبورداران پرداخت ۱۰ درصد را تقبل کردند، اما به دلیل محدودیت بودجه، تنها بخشی از زنبورداران تحت پوشش قرار گرفتند. از آن زمان تاکنون تلاش شده تا در بودجههای سالانه این موضوع لحاظ شود.
او درباره تسهیلات بانکی زنبورداران نیز گفت: از ۴ سال گذشته پرداخت تسهیلات بانکی بهصورت استانی و در اختیار استانداران قرار گرفته است، اما در حال حاضر اعتبار مشخصی از محل تبصرههای بودجه برای زنبورداران وجود ندارد. با این حال این موضوع بهصورت جدی در حال پیگیری است.
حسن نژاد در خصوص وضعیت تأمین نهادههای دامی نیز گفت: در سالهای اخیر هیچگاه با کمبود نهاده مواجه نبودهایم، اما در ۲ ماه گذشته به علت مشکلات ارزی، تأمین نهادهها با کندی همراه شد.
او تصریح کرد: با وجود همه مضایق ارزی، تأمین نهادهها در اولویت وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد و اخیراً نهادههای جدید تأیید و توزیع شده است. استان فارس بهدلیل جمعیت بالای دامی بیشترین سهم نهاده شامل جو، ذرت و سویا را دریافت کرده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تلاشهای صورت گرفته، گفت:انتظار میرود در روزهای آینده وضعیت تأمین نهادهها به شرایط مطلوبتری بازگردد.
نشست شورای شهرستان کازرون و کوهچنار با حضور سید حسین دهدشتی مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مدیر کل دفتر هماهنگی امور مجلس در وزارت جهاد کشاورزی، احد بهجت حقیقی سرپرست جهاد کشاورزی استان فارس، محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، جمعی از مدیران، مسئولین و نمایندگان کشاورزان در محل فرمانداری ویژه کازرون برگزار شد.
کازرون در فاصله ۱۲۰ کیلومتری غرب شیراز قرار دارد.