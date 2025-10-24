شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی از جاده خاکی در ورودی روستای ده محمد از توابع شهرستان عشق آباد استان خراسان جنوبی ابراز نارضایتی کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - این روز‌ها اهالی روستای ده محمد از توابع شهرستان عشق آباد استان خراسان جنوبی از تاخیر درطرح اجرای ساماندهی ورودی این روستا گلایه مندند. بنا به گفته ساکنان گردو خاک ناشی از تردد خودرو‌های عبوری موجب نارضایتی و مشکلات فراوانی برای اهالی این محل و به ویژه کسبه شده است. کندی اجرای طرح، علاوه بر اینکه چهره ورودی‌های ده محمد را به وضعیتی نامناسب و ناهنجار تبدیل کرده باعث ایجاد خطر برای اهالی و مسافران شده است که انتظار می‌رود نسبت به تسریع در روند کار زمینه آسایش و رضایت اهالی را فراهم کنند.

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: صادق شبانی - خراسان جنوبی

