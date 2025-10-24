دیوان عالی رژیم صهیونیستی با به تعویق انداختن دادخواست انجمن خبرنگاران خارجی برای دسترسی به غزه، مانع از پایان دو سال سانسور خبری در این منطقه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دیوان عالی رژیم صهیونیستی رسیدگی به دادخواست انجمن خبرنگاران خارجی برای دسترسی مستقل روزنامه‌نگاران به نوار غزه را به تعویق انداخت. این درخواست پس از دو سال جنایت علیه بشریت و ممانعت از ورود روزنامه‌نگاران بین‌المللی به غزه مطرح شده بود.

نیکولا روژه، عضو هیئت مدیره انجمن خبرنگاران خارجی، در آستانه جلسه دادگاه تأکید کرد: «ما حق داریم مردم جهان، افکار عمومی اسرائیل و جمعیت فلسطین را آگاه کنیم. ما باید در کنار همکاران فلسطینی خود در غزه بایستیم که طی دو سال گذشته تنها کسانی بوده‌اند که توانسته‌اند درباره این درگیری گزارش دهند.»

دادستان کل اسرائیل با اذعان به اینکه «وضعیت تغییر کرده»، ۳۰ روز دیگر برای بررسی شرایط درخواست کرد. هیچ تاریخی برای جلسه بعدی تعیین نشده است.

جودی گینزبرگ، مدیرعامل کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران (CPJ)، این اقدام را بخشی از استراتژی عمدی اسرائیل برای پنهان کردن آنچه در غزه می‌گذرد، خواند و افزود: «من تردیدی ندارم که ممانعت از دسترسی بین‌المللی، کشتار روزنامه‌نگاران، هدف قرار دادن تأسیسات رسانه‌ای، همه بخشی از این استراتژی است.»

بر اساس آمار دفتر رسانه‌ای غزه، دست کم ۲۵۵ روزنامه‌نگار فلسطینی از زمان آغاز تهاجم اسرائیل در اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون کشته شده‌اند. نهاد روزنامه‌نگاران فلسطینی این رویداد را «بزرگترین کشتار روزنامه‌نگاران در تاریخ» توصیف کرده است.

سازمان گزارشگران بدون مرز نیز اعلام کرده که فلسطین به خطرناک‌ترین نقطه جهان برای روزنامه‌نگاران تبدیل شده است. بر اساس گزارش مؤسسه واتسون برای امور بین‌المللی و عمومی، تهاجم اسرائیل به غزه «مرگبارترین درگیری تاریخ برای روزنامه‌نگاران» بوده و تلفات روزنامه‌نگاری در آن از مجموع جنگ‌های داخلی آمریکا، دو جنگ جهانی، جنگ کره، ویتنام و افغانستان بیشتر است.

اگرچه مقامات اسرائیلی مدعی هستند امنیت روزنامه‌نگاران قابل تضمین نیست، اما سردبیران رسانه‌های بین‌المللی خاطرنشان کرده‌اند که انگیزه اصلی این ممانعت، جلوگیری از بررسی و پاسخگویی درباره وضعیت فاجعه‌بار غزه است.

