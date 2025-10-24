براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور ، هوای ۷ شهر خوزستان در وضعیت ناسالم قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا منتهی به ساعت ۰۸:۰۰ صبح امروز در شهرهای خرمشهر ۱۵۱ و هویزه ۱۵۸ میکروگرم بر متر مکعب ثبت شده که گویای وضعیت قرمز و ناسالم آلودگی برای عموم است.

همچنین براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور آبادان ۱۰۵، بهبهان ۱۳۵، دشت آزادگان ۱۰۲، شادگان ۱۲۸ و کارون ۱۴۶ میکرو گرم بر متر مکعب اعلام شده که ناسالم برای گروههای حساس است و افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

براساس اعلام این مرکز وضعیت هوا در شهرهای آغاجری، اندیکا، اندیمشک، اهواز، ایذه، باغملک، دزفول، دهدز، رامهرمز، شوش، شوشتر، لالی، ماهشهر، ملاثانی، هفتکل و هندیجان قابل قبول گزارش شده و دهدز نیز تنها شهر با هوای پاک در خوزستان به ثبت رسیده است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، بر اساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

منبع: سامانه پایش کیفی هوای کشور