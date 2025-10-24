واردات ۴۰ هزار تن کالای ملوانی از گمرکات بوشهر

باشگاه خبرنگاران جوان - علی سلیمانی، مدیرکل گمرک بوشهر از ساماندهی کامل زیرساخت‌های کالای همراه ملوان در گمرکات استان خبر داد و اعلام کرد: در راستای اجرایی شدن قانون ساماندهی تجارت مرزی و کالای همراه ملوان شناور‌ها بدون مشکل از گمرکات استان خروجی گرفتند.

وی ادامه داد: استان بوشهر به واسطه اجرای قانون ساماندهی کالای همراه ملوان شاهد رشد چشمگیر ترخیص و خروج کالا از گمرکات بوده است.

مدیرکل گمرک بوشهر با اشاره به آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم افزود: خوشبختانه در سال جاری هیچگونه مشکلی در فرآیند ساماندهی و ترخیص کالای ملوانی نداشتیم و همه امور طبق ضوابط قانونی انجام شد.

سلیمانی ادامه داد: بر اساس آخرین آمار اعلام شده، تعداد یک‌هزار و ۱۷۳ شناور تجاری سنتی با بهره‌گیری از قانون ساماندهی تجارت مرزی و کالای همراه ملوان توانسته‌اند مراحل ترخیص کالای ملوانی و تجاری را طی کنند که از این تعداد، ترخیص و تحویل کالا در ۲۸۹ فروند شناور به طور کامل انجام گرفته است.

وی مجموع کالا‌های ترخیص شده را ۴۰ هزار تن با ارزش معادل ۱۵۹ میلیون یورو دانست و افزود: کالا‌های ترخیص شده به طور کامل تحویل صاحبان شناور‌ها شد و تشریفات باقی‌مانده برای سایر شناور‌ها نیز در حال انجام است تا این روند تسهیل و سرعت بیشتری بگیرد.

مدیرکل گمرک بوشهر تأکید کرد: پیگیری جدی برای ساماندهی سایر شناور‌ها ادامه دارد و روند ورود و خروج کالا در استان مطابق با ضوابط قانونی تا پایان سال بدون اختلال پیگیری خواهد شد