باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

ترامپ درصدد کم اهمیت نشان دادن اعتراضات + فیلم

در حالی که اعتراضات گسترده علیه ریاست جمهوری آمریکا تحت عنوان «نه به پادشاهان» شکل گرفته است، ترامپ این اعتراضات را کم اهمیت نشان می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش به تظاهرات میلیونی نه به پادشاه در آمریکا آن را کم اهمیت دانست. دونالد ترامپ همچنین افراطگرایان را عامل برپایی این تظاهرات می‌داند.

 

مطالب مرتبط
ترامپ درصدد کم اهمیت نشان دادن اعتراضات + فیلم
young journalists club

اصرار ترامپ برای جا افتادن یک ادعای تکراری + فیلم

ترامپ درصدد کم اهمیت نشان دادن اعتراضات + فیلم
young journalists club

افزایش تظاهرات ضد دولتی آمریکا در دوره ترامپ + فیلم

ترامپ درصدد کم اهمیت نشان دادن اعتراضات + فیلم
young journalists club

روایت اخیر رهبر انقلاب درباره خیال‌پردازی‌های رئیس جمهور آمریکا پیرامون صنعت هسته‌ای ایران + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
بدون تعارف با خانواده فرمانده موشکی سپاه + فیلم
۱۵۱۴

بدون تعارف با خانواده فرمانده موشکی سپاه + فیلم

۰۲ . آبان . ۱۴۰۴
حمله پهپادی سنگین روسیه به اوکراین + فیلم
۱۳۰۵

حمله پهپادی سنگین روسیه به اوکراین + فیلم

۰۲ . آبان . ۱۴۰۴
رژه ۵۰ میلیون خرچنگ در استرالیا + فیلم
۷۵۹

رژه ۵۰ میلیون خرچنگ در استرالیا + فیلم

۰۲ . آبان . ۱۴۰۴
برخورد قاطع با سرباز وظیفه مرزبانی متخلف + فیلم
۶۷۱

برخورد قاطع با سرباز وظیفه مرزبانی متخلف + فیلم

۰۲ . آبان . ۱۴۰۴
حمله آمریکایی‌ها به یک قایق + فیلم
۴۹۰

حمله آمریکایی‌ها به یک قایق + فیلم

۰۲ . آبان . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.