باشگاه خبرنگاران جوان - سردار احمد کرمیاسد رئیس پلیس راه کشور اعلام کرد: با توجه به افزایش حجم سفرها در روزهای پایانی هفته، محدودیتهای مقطعی در محورهای پرتردد شمال کشور از جمله کرج - چالوس، هراز و فشم اجرا میشود.
محدودیت قطعی در محور کرج - چالوس
سردار کرمیاسد در تشریح جزئیات این محدودیتها گفت: از ساعت ۱۲ روز جمعه، تردد در آزادراه تهران - شمال برای خودروهایی که قصد عزیمت به چالوس دارند، با محدودیت همراه خواهد بود. از ساعت ۱۳ نیز محور از ابتدای پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) بهصورت کامل مسدود میشود.
وی افزود: از ساعت ۱۵، مسیر مرزنآباد به سمت تهران (شمال به جنوب) بهصورت یکطرفه اجرا و این طرح تا ساعت ۲۴ ادامه خواهد داشت. پس از این ساعت، مسیر پل زنگوله تا مرزنآباد مجدداً دوطرفه میشود.
رئیس پلیس راه کشور تأکید کرد: در صورت کاهش حجم ترافیک، زمان پایان طرح یکطرفه زودتر از موعد اعلامشده اعمال خواهد شد.
به گفته وی، تردد ساکنان و افراد محلی از مسیر جاده قدیم کرج - چالوس تا محدوده پل زنگوله آزاد است، اما از ساعت اعلامشده در روز اجرای محدودیت، خودروهایی که قصد عزیمت به چالوس دارند از میدان امیرکبیر کرج اجازه تردد نخواهند داشت.
ادامه ممنوعیت تردد وسایل سنگین در محور هراز
سردار کرمیاسد درباره محدودیتهای محور هراز نیز گفت: تردد تمامی تریلرها در این محور همچنان ممنوع است. همچنین تردد کامیونها و کامیونتها - بهجز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی - از ساعت ۸ تا ۲۴ روز جمعه (۲ آبان ۱۴۰۴) در محور هراز ممنوع خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: در صورت افزایش ترافیک، بنابر صلاحدید مأموران پلیس راه، محدودیتهای یکطرفه مقطعی از محدوده پلور تا پلیسراه لاریجان و بالعکس در مسیر رفت یا برگشت اعمال میشود.
اجرای محدودیت موقت در محور فشم
رئیس پلیس راه فراجا همچنین از اجرای محدودیت در محور فشم خبر داد و افزود: در روز جمعه دوم آبانماه، از ساعت ۱۷ تا ۲۰، تردد در این محور از انتهای مسیر (نقطه پل حاجیآباد یا پیچ کلیکان تا ابتدای پیچ آریانا) بهصورت یکطرفه به سمت خروجی فشم انجام میشود.
منبع: پلیس راهور