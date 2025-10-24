شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در پرداخت معوقات فروردین ماه بازنشستگان تامین اجتماعی ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گفته شهروندخبرنگار ما بازنشستگان تامین اجتماعی با گذشت ۷ ماه از سال هنوز معوقات واریز نشده و مشکلاتی را برای آنها رقم زده است.

وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام وقت بخیربا گذشت ۷ ماه از فروردین ماه هنوز معوقات فروردین بازنشستگان تامین اجتماعی بانک رفاه پرداخت نشده استبعد از ۷ ماه گفتن از ۲۱ مهرماه به تدریج و مستمر واریز می‌شود ولی هنوز ریالی واریز نشده است.

الان هم اعلام کردند برای همه بانک‌ها پرداخت شده و فقط بانک رفاه باقیمانده که به تدریج واریز می‌شود. ولی ۱۰ روز از ۲۱ مهر ماه گذشت و امروز اول آبان ماه هنوز واریز نشده است. ۷ ماه است که منتظریم و ۱۰ روز است که چشممان به گوشی و حساب است. با این تورم بعد از ۷ ماه این مبالغ دیگر ارزشی ندارد. نیازی نیست سود این ۷ ماه و واریز کننفقط خود مبلغ و واریز کنن کافیه۳۰ سال بیمه پرداخت کردیم چرا حق و حقوق خودمون و با منت میدن؟ هیچکس هم پاسخگو نیست. لطفا پیگیری کنید. سپاس