شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در پرداخت معوقات فروردین ماه بازنشستگان تامین اجتماعی ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گفته شهروندخبرنگار ما بازنشستگان تامین اجتماعی با گذشت ۷ ماه از سال هنوز معوقات واریز نشده و مشکلاتی را برای آنها رقم زده است.
وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد. 

متن پیام شهروندخبرنگار
سلام وقت بخیربا گذشت ۷ ماه از فروردین ماه هنوز معوقات فروردین بازنشستگان تامین اجتماعی بانک رفاه پرداخت نشده استبعد از ۷ ماه گفتن از ۲۱ مهرماه به تدریج و مستمر واریز می‌شود ولی هنوز ریالی واریز نشده است. 
الان هم اعلام کردند برای همه بانک‌ها پرداخت شده و فقط بانک رفاه باقیمانده که به تدریج واریز می‌شود. ولی ۱۰ روز از ۲۱ مهر ماه گذشت و امروز اول آبان ماه هنوز واریز نشده است. ۷ ماه است که منتظریم و ۱۰ روز است که چشممان به گوشی و حساب است. با این تورم بعد از ۷ ماه این مبالغ دیگر ارزشی ندارد. نیازی نیست سود این ۷ ماه و واریز کننفقط خود مبلغ و واریز کنن کافیه۳۰ سال بیمه پرداخت کردیم چرا حق و حقوق خودمون و با منت میدن؟ هیچکس هم پاسخگو نیست. لطفا پیگیری کنید. سپاس

آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۶ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
قرار بود معوقات فروردین بازنشستگان تامین اجتماعی را اول و دوم آبان ماه 1404 واریز کند ولی اما متأسفانه امروز 02 آبان 1404 - 13:26 هست که متأسفانه پس چرا برخی بازنشستگان تامین اجتماعی هنوز معوقات فروردین ماه را نگرفته اند؟ امروز 02 آبان 1404 - 13:26 هست که متأسفانه هنوز معوقات برخی از بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخت نشده است چرا؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۵ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
حقوق بازنشسته کشوری با توجه به مدرک نازل است
مرغ کیلویی 80 تومان شد 140 تومان گوشت 300 تومان شد یک میلیون
حقوق نازل ما چه باید بشود
ای مسئول ای نماینده تا پنجم هر ماه تمام می شود
ولی برخی ها وام ملیاردی می گیرند ما 30 میلیون این ننگ است ظلم است
ما 18 میلیون بگیریم مدرک پایین تر 90- 100 میلیون این ستم وظلم است
پیگیری نمایید
نظر سنحی کنید این شرایط سخت و دشوار برای ماست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۳ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
جناب آقای مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ایران

جناب آقای مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی

و این در حالی است که بودجه معوقات فروردین حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در اسفند ماه سال 1403 مشخص و روشن شده است سوال اینجاست که پس چرا امروز جمعه 2 مهر ماه سال 1404 هست که متأسفانه هنوز هم معوقات فروردین حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخت نشده است.
که متأسفانه هنوز هم تکلیف فیش حقوقی شهریور بازنشستگان تامین اجتماعی و معوقات فروردین روشن نشده است چرا؟ وعده‌های پرداخت مطالبات بازنشستگان دروغ بود؟ در قرآن آمده است دروغ دری از دروازه‌های جهنم است. سخنگوی دولت پیشتر وعده داده بود که مطالبات بازنشستگان تا آخر خرداد پرداخت می‌شود، اما خرداد گذشت شهریورماه تمام شد واکنون مهرماه رسیده است. آیا این گونه سخن گفتن جایز است؟
Iran (Islamic Republic of)
بازنشسته تأمین اجتماعی
۱۴:۵۵ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
بسم الله الرحمن الرحیم
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
در سال 1401 حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی 38 درصدی افزایش یافته است و این در حالی است که معوقات 5 ماهه اول سال 1401 بنده از تامین اجتماعی طلب دارم هنوز هم پرداخت نکرده است و در تاریخ 1402/02/23 بنده با مدارکی مستندات علیه تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری شکایت کردم. که متأسفانه شکایت بنده را به بهانه مختلف رد کرده است چرا؟
33 سال و 5 ماه و 6 روز سابقه دارم و حق بیمه و مالیات پرداخت کردم و هم ایثارگر و جانباز هستم ولی اما امتأسفانه هیچ ارزش قائل نمی شوند چرا؟
شعبه 59 دیوان عدالت اداری خودش می داند حق با بنده است ولی اما متأسفانه باز هم به بهانه مختلف شکایت بنده را رد کرده است.
سازمان تأمین اجتماعی با چه دلیل هر سال حقوق و سایر مزایای بنده را به صورت غیر قانونی کم می کند.
از ریاست محترم دیوان عدالت اداری تقاضای بررسی و رسیدگی دارم
کدملی: 1531439901
در ضمن شماره بایگائی شعبه: 0301699
درضمن شماره بایگانی شعبه: 0400103
در شعبه 59 دیوان عدالت اداری
در فیش مستمری مهر ماه ۱۴۰۱ متناسب ‌سازی ۷۵% اعاده نسبت به زمان برقراری مبلغ ۱۵۲,۷۱۷,۵۰۸ریال از حقوق بنده به صورت غیر قانونی کسر کردن چرا؟ علت سکوت مدیرعامل سازمان تامین از مهر ماه سال ۱۴۰۱ تاکنون چیست؟
حکم سال 1399 مبلغ 13،080،714ریال به صورت غیر قانونی کم کردن چرا؟
حکم سال 1400 مبلغ 4،260،261 ریال به صورت غیر قانونی کم کردن چرا؟
حکم سال1401 مبلغ 5،879،161 ریال به صورت غیرفانونی کم کردن چرا؟
حکم سال 1402 مبلغ 2،365،784 ریال به صورت غیر قانونی کم کردن چرا؟
در اسفند ماه 1402 الی آذر ماه 1403 مبلغ 143،108،201 ریال به صورت غیر قانونی حقوق و سایر مزایا بنده کم کردن چرا؟ در خواست رسیدگی دارم.
قانون برای شکایت کردن وجود دارد، اما اجرا نمی‌شود.
قانون برای اعتراض کردن وجود دارد، اما اجرا نمی‌شود.
برای شکایت به کجا مراجعه کنم ومتأسفانه دیوان عدالت اداری هم به بهانه های مختلف شکایت بند را رد کرده است چرا؟
برای اعتراض به کجا مراجعه کنم ومتأسفانه دیوان عدالت اداری هم به بهانه های مختلف شکایت بند را رد کرده است چرا؟
سوال اینجاست که آیا قانون سازمان تأمین اجتماعی دل‌بخواهی است!
سوال بنده این است که آیا در سازمان تأمین اجتماعی قانون و عدالت وجود ندارد که متأسفانه هر سال که بدون رعایت قانون حقوق و سایر مزایای بنده را کم می کند و هیچ کسی هم پاسخگو و جوابگو نیست و تاکنون هم نبوده است چرا؟
در این مدت 14 ماه و 2 روز است که در مورد کم کردن حقوق و سایر مزایا بنده به صورت غیر قانونی توسط سازمان تامین اجتماعی هزاران بار در رسانه ها اعتراض کرده ام ولی اما متأسفانه تاکنون هیچ کسی هم پیگیری، بررسی و رسیدگی نکرده است چرا؟
پاسخگو و جوابگو نیست و از اسفند ماه سال 1402 تاکنون هم نبوده است.
شعبه 59 دیوان عدالت اداری خودش می داند حق با بنده ولی اما متأسفانه باز هم به بهانه مختلف شکایت بنده را رد کرده است.
سازمان تأمین اجتماعی با چه دلیل هر سال حقوق و سایر مزایا بنده را کم می کند.
Iran (Islamic Republic of)
اعتراض
۱۴:۵۴ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
بازنشسته تأمین اجتماعیگفت:
۲۱ بهمن ۱۴۰۳ در ۱:۴۶ ب٫ظ
۱۰:۵۴ – ۱۴۰۳/۱۱/۲۱

مشکل بنده در سازمان تأمین اجتماعی و… هیچ ارتباطی و ربطی به دلار، تحریم های آمریکا و اروپا که ندارد و تاکنون هم نداشته است پس ۱۰۰ درصد فقط به خاطر ناتوانی، کوتاهی، سکوت و بی توجهی دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس بوده است.
از اسفند ماه سال ۱۴۰۲ تاکنون علیه سازمان تامین اجتماعی و… بیش از ۹۹۹ هزار بار رسانه ها شکایت و اعتراص کرده ام ولی اما متآسفانه هیچ کسی هم پاسخگو و جوابگو نیست و تاکنون هم نبوده است چرا؟

بازنشسته تأمین اجتماعیگفت:
۱۹ بهمن ۱۴۰۳ در ۲:۰۵ ب٫ظ
۱ – فیش مستمری اسفند ماه ۱۴۰۲ مبلغ مستمری ۱۴,۳۱۰,۸۲۱ریال به صورت غیر قانونی از حقوق بنده کم کردن چرا؟
2 – فیش مستمری فروردین ماه ۱۴۰۳ مبلغ مستمری ۱۴,۳۱۰,۸۲۱ ریال به صورت غیر قانونی از حقوق بنده کم کردن چرا؟
3 – فیش مستمری اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ مبلغ مستمری ۱۴,۳۱۰,۸۲۱ریال به صورت غیر قانونی از حقوق بنده کم کردن چرا؟
4 – فیش مستمری خرداد ماه ۱۴۰۳ مبلغ مستمری ۱۴,۳۱۰,۸۲۱ریال به صورت غیر قانونی از حقوق بنده کم کردن چرا؟
5 – فیش مستمری تیر ماه ۱۴۰۳ مبلغ مستمری ۱۴,۳۱۰,۸۲۱ ریال به صورت غیر قانونی از حقوق بنده کم کردن چرا؟
6 – فیش مستمری مرداد ماه ۱۴۰۳ مبلغ مستمری ۱۴,۳۱۰,۸۲۱ریال به صورت غیر قانونی از حقوق بنده کم کردن چرا؟
7 – فیش مستمری شهریور ماه ۱۴۰۳ مبلغ مستمری ۱۴,۳۱۰,۸۲۱ریال به صورت غیر قانونی از حقوق بنده کم کردن چرا؟
8 – فیش مستمری مهر ماه ۱۴۰۳ مبلغ مستمری ۱۴,۳۱۰,۸۲۱ ریال به صورت غیر قانونی از حقوق بنده کم کردن چرا؟
9 – فیش مستمری آبان ماه ۱۴۰۳ مبلغ مستمری ۱۴,۳۱۰,۸۲۱ریال به صورت غیر قانونی از حقوق بنده کم کردن چرا؟
10 – فیش مستمری آذر ماه ۱۴۰۳ مبلغ مستمری ۱۴,۳۱۰,۸۱۴ریال به صورت غیر قانونی از حقوق بنده کم کردن چرا؟
درخواست رسیدگی دارم

کارشناس بیمه‌دات‌کامگفت:
۲۰ بهمن ۱۴۰۳ در ۱۱:۳۲ ق٫ظ
کاربر گرامی، شما باید اعتراض خود را از طریق تامین اجتماعی، اداره کار و دیوان عدالت اداری پیگیری کنید. ما توانایی رسیدگی به پرونده شما را نداریم.


قائم‌مقام محترم سازمان بازرسی کل کشور
شعبه تأمین اجتماعی سبزدشت بهارستان با کدام قانون، ماده، آئین نامه، بخشنامه، مجوز، حقوق و مزایا بنده در حکم بازنشستگی سالها 1399، 1400، 1401 و 1402 در اسفند ماه سال 1402 کم کرده است. اعتراض هم می کنم متأسفانه تاکنون هیچ کسی هم جوابگو و پاسخگو نیست چرا؟ درخواست رسیدگی دارم. کد ملی: 1531439901
بازنشسته تأمین اجتماعی


رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
برای شکایت به کجا مراجعه کنم قانون برای شکایت کردن وجود دارد، اما اجرا نمی‌شود. قانون برای اعتراض کردن وجود دارد، اما اجرا نمی‌شود.
بنده بارها در دیوان عدالت اداری علیه سازمان تأمین اجتماعی در مورد کم کردن حقوق و سایر مزایای به طور غیر قانونی شکایت و اعتراض کرده ام ولی اما متأسفانه دیوان عدالت اداری به بهانه های مختلف شکایت و اعتراض بنده رد کرده است و رد می کند و بررسی و رسیدگی قانونی نکرده است و بررسی و رسیدگی نمی کند چرا؟
مشکل بنده در سازمان تأمین اجتماعی و... هیچ ارتباطی و ربطی به دلار، تحریم های آمریکا و اروپا که ندارد و تاکنون هم نداشته است پس 100 درصد فقط به خاطر ناتوانی، کوتاهی، سکوت و بی توجهی دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس بوده است.
از اسفند ماه سال 1402 تاکنون علیه سازمان تامین اجتماعی و... بیش از 999 هزار بار رسانه ها شکایت و اعتراص کرده ام ولی اما متآسفانه هیچ کسی هم پاسخگو و جوابگو نیست و تاکنون هم نبوده است چرا؟
ولی اما متأسفانه تاکنون هیچ خبری بررسی و رسیدگی نیست چرا؟ و هیچ اقدامی در این مورد صورت نگرفته است. که متأسفانه تاکنون پاسخی در این مورد دریافت نکرده ام. و هیچ کسی هم پاسخگو و جوابگو نیست چرا؟ تقاضای رسیدگی دارم.
Iran (Islamic Republic of)
بازنشسته تأمین اجتماعی
۱۴:۵۲ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
قائم‌مقام محترم سازمان بازرسی کل کشور
شعبه تأمین اجتماعی سبزدشت بهارستان با کدام قانون، ماده، آئین نامه، بخشنامه، مجوز، حقوق و مزایا بنده در حکم بازنشستگی سالها 1399، 1400، 1401 و 1402 در اسفند ماه سال 1402 کم کرده است. اعتراض هم می کنم متأسفانه تاکنون هیچ کسی هم جوابگو و پاسخگو نیست چرا؟ درخواست رسیدگی دارم. کد ملی: 1531439901
بازنشسته تأمین اجتماعی


رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
برای شکایت به کجا مراجعه کنم قانون برای شکایت کردن وجود دارد، اما اجرا نمی‌شود. قانون برای اعتراض کردن وجود دارد، اما اجرا نمی‌شود.
بنده بارها در دیوان عدالت اداری علیه سازمان تأمین اجتماعی در مورد کم کردن حقوق و سایر مزایای به طور غیر قانونی شکایت و اعتراض کرده ام ولی اما متأسفانه دیوان عدالت اداری به بهانه های مختلف شکایت و اعتراض بنده رد کرده است و رد می کند و بررسی و رسیدگی قانونی نکرده است و بررسی و رسیدگی نمی کند چرا؟
مشکل بنده در سازمان تأمین اجتماعی و... هیچ ارتباطی و ربطی به دلار، تحریم های آمریکا و اروپا که ندارد و تاکنون هم نداشته است پس 100 درصد فقط به خاطر ناتوانی، کوتاهی، سکوت و بی توجهی دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس بوده است.
از اسفند ماه سال 1402 تاکنون علیه سازمان تامین اجتماعی و... بیش از 999 هزار بار رسانه ها شکایت و اعتراص کرده ام ولی اما متآسفانه هیچ کسی هم پاسخگو و جوابگو نیست و تاکنون هم نبوده است چرا؟
Iran (Islamic Republic of)
بازنشسته شرکت مخابرات منطقه تهران می گوید
۱۴:۳۶ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
همه بازنشستگان اعم از لشکری و کشوری حق جبهه می‌گیرند. چرا به بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخت نمیشه
دیوان عدالت اداری متذکر شد
مزایای مناطق جنگی باید به بازنشستگان پرداخت شود
سلام. من بازنشسته مخابرات منطقه تهران هستم و 33 سال، 5 ماه و 6 روز هم سابقه دارم سوال اینجاست که پس چرا از اسفند ماه سال 1395 تاکنون برای بنده مزایای مناطق جنگی نمی دهند.
و این در حالی است که بنده 27 ماه سابقه حضور جبهه دارم.
بازنشسته شرکت مخابرات منطقه تهران
Iran (Islamic Republic of)
بازنشسته شرکت مخابرات منطقه تهران می گوید
۱۴:۳۵ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
خرید بیمه سربازی و اضافه کردن آن به سوابق بیمه پول بیمه بسیجی و سربازی را هم خودم پرداخت کردم دیوان عدالت اداری متذکر شد. مزایای مناطق جنگی باید به بازنشستگان پرداخت شود. سلام من بازنشسته مخابرات منطقه تهران هستم و ۳۳ سال، ۵ ماه و ۶ روز هم سابقه دارم. سوال اینجاست که پس چرا از اسفند ماه سال ۱۳۹۵ تاکنون برای بنده مزایای مناطق جنگی نمی دهند. و این در حالی است که بنده ۲۷ ماه سابقه حضور جبهه دارم. بازنشسته شرکت مخابرات منطقه تهران درضمن جانباز هستم که پرونده جانبازی بنده هم در مهر ماه سال ۱۴۰۳ در کمیسیون عالی پزشکی سپاه تهران تائید شده است. کد ملی: ۱۵۳۱۴۳۹۹۰۱ دیوان عدالت اداری متذکر شد مزایای مناطق جنگی باید به بازنشستگان پرداخت شود، بنده سه‌شنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۳ با نامه سپاه گواهی سابقه جبهه در مورد فوق العاده ایثارگری به واحد امور فنی مستمری های شعبه بهارستان جاده تهران ساوه حضوری مراجعه کردم ولی اما متأسفانه هیچ کاری و اقدامی نکرده است و خودداری کرد. کد ملی: ۱۵۳۱۴۳۹۹۰۱ من ایثارگر و هم جانباز هستم ۲۷ ماه جبهه دارم وبازنشسته مخابرات هستم و اسفند ماه سال ۹۵ هم بازنشته شدم ولی فوقالعاده ایثارگری تا به حال به بنده پرداخت نشده ولی اما متأسفانه تاکنون هیچ خبری بررسی و رسیدگی نیست چرا؟ و هیچ اقدامی در این مورد صورت نگرفته است. که متأسفانه تاکنون پاسخی در این مورد دریافت نکرده ام. و هیچ کسی هم پاسخگو و جوابگو نیست چرا؟ تقاضای رسیدگی دارم. بازنشسته شرکت مخابرات منطقه تهران می گوید
Iran (Islamic Republic of)
اعتراض
۱۴:۳۳ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
مجلس بر اجرای کامل قوانین ایثارگری نظارت دارد؛ سازمان تأمین اجتماعی از سال ۱۳۹۹ تاکنون بیش از ۶۰ میلیون تومان به طور علنی و آشکار از حقوق و مزایای بنده را دزدی کرده است. بنده بیش از۹۹۹ هزار بار هم در رسانه ها اعتراض کرده ام. و بارها هم با مدارک مستندات در دیوان عدالت اداری شکایت کرده ام ولی اما متأسفانه دیوان عدالت اداری رسیدگی قانونی نکرده است و به بهانه های مختلف شکایت بنده را رد می کند چرا؟ و دولتمردان، مسئولان، نمایندگان مجلس هم سکوت اختیار کرده اند چرا؟ حکم سال ۱۳۹۹ مبلغ ۱۳،۰۸۰،۷۱۴ریال به صورت غیر قانونی کم کردن چرا؟ حکم سال ۱۴۰۰ مبلغ ۴،۲۶۰،۲۶۱ ریال به صورت غیر قانونی کم کردن چرا؟ حکم سال۱۴۰۱ مبلغ ۵،۸۷۹،۱۶۱ ریال به صورت غیرفانونی کم کردن چرا؟ حکم سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲،۳۶۵،۷۸۴ ریال به صورت غیر قانونی کم کردن چرا؟ مشکل بنده در سازمان تأمین اجتماعی و… هیچ ارتباطی و ربطی به دلار، تحریم های آمریکا و اروپا که ندارد و تاکنون هم نداشته است پس ۱۰۰ درصد فقط به خاطر ناتوانی، کوتاهی، سکوت و بی توجهی دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس بوده است. از اسفند ماه سال ۱۴۰۲ تاکنون علیه سازمان تامین اجتماعی و… بیش از ۹۹۹ هزار بار رسانه ها شکایت و اعتراص کرده ام ولی اما متآسفانه هیچ کسی هم پاسخگو و جوابگو نیست و تاکنون هم نبوده است چرا؟ سوال اینجاست که کسانی دم قانون، عدالت، دین، اسلام، قرآن، دفاع، حمایت از مظلومان و مسلمانان می زنند پس چرا از حقوق بنده دفاع نکردند و نمی‌کنند؟ و این در حالی است که بنده در پایمال و ضایع کردن حق وحقوق و کم کردن غیر قانونی حقوق و مزایای خودم در رسانه ها بیش از ۹۹۹ هزار بار شکایت و اعتراض کرده ام و متأسفانه هیچ کسی هم پاسخگو و جوابگو نیست چرا؟ و دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس هم متأسفانه هیچ کاری و اقدامی نکردند و نمی کنند و فقط سکوت اختیار کرده اند چرا؟! سازمان تأمین اجتماعی هر سال در سایه سکوت بی شرمانه دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس، حقوق و سایر مزایای بنده را به طور علنی و آشکار دزدی می کند. و شکایت و اعتراض هم می کنم هیچ کسی هم پاسخگو و جوابگو نیست چرا؟ بازنشسته تأمین اجتماعی بدهی های قبلی علت اصلی عدم واریز یک میلیون علی الحساب همسان سازی حقوق بازنشستگان/ و این در حالی است که در فیش مستمری مهر ماه ۱۴۰۱ متناسب ‌سازی ۷۵% اعاده نسبت به زمان برقراری مبلغ ۱۵۲,۷۱۷,۵۰۸ریال از حقوق بنده به صورت غیر قانونی کسر کردن چرا؟ علت سکوت میرهاشم موسوی مدیرعامل سابق سازمان تامین از مهر ماه سال ۱۴۰۱ تاکنون چیست؟ متناسب ‌سازی حقوق بازنشستگان هیچ ارتباطی و ربطی به دولت و مجلس ندارد و تاکنون هم نداشته است چون به خاطر که سازمان تأمین اجتماعی بودجه متناسب ‌سازی را بار ها از حقوق و مزایا بنده کم کرده است. قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی هیچ ارتباطی و ربطی به دولت و مجلس ندارد و تاکنون هم نداشته است چون به خاطر که سازمان تأمین اجتماعی بودجه همسان‌سازی را بار ها از حقوق و مزایا بنده کم کرده است. دیدگاه شما منتظر بررسی است. این یک پیش‌نمایش است؛ دیدگاه شما بعد از تأیید قابل نمایش خواهد شد. و این در حالی است که در فیش مستمری مهر ماه ۱۴۰۱ متناسب ‌سازی ۷۵% اعاده نسبت به زمان برقراری مبلغ ۱۵۲,۷۱۷,۵۰۸ریال از حقوق بنده به صورت غیر قانونی کسر کردن چرا؟ علت سکوت میرهاشم موسوی مدیرعامل سابق سازمان تامین از مهر ماه سال ۱۴۰۱ تاکنون چیست؟ در این مدت ۱۲ماه و ۱۳ روز به صورت غیر قانونی توسط سازمان تامین اجتماعی هزاران بار در رسانه ها اعتراض کرده ام ولی اما متأسفانه تاکنون هیچ کسی هم پیگیری، بررسی و رسیدگی نکرده است چرا؟ و کسی هم متأسفانه تاکنون پاسخگو و جوابگو نیست چرا؟ سازمان تأمین اجتماعی از اسفند ماه سال ۱۴۰۲ تاکنون مبلغ ۱۴۳،۱۰۸،۲۱۰ریال به صورت غیرقانونی از حقوق بنده کسر کردن چرا؟ و این در حالی است که بنده هیچگونه بدهی به سازمان تأمین اجتماعی نداشتم و ندارم حقوق و سایر مزایای بنده را در اسفند ماه سال ۱۴۰۲ در حکم سالانه بازنشستگی سال ها ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به صورت غیر قانونی کم کردن. تقاضای رسیدگی دارم کدملی: ۱۵۳۱۴۳۹۹۰۱ بازنشسته تأمین اجتماعی درضمن ایثارگر و جانباز هم هستم
Iran (Islamic Republic of)
بازنشسته تأمین اجتماعی
۱۴:۳۱ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
مشکل بنده در سازمان تأمین اجتماعی و... هیچ ارتباطی و ربطی به دلار، تحریم های آمریکا و اروپا که ندارد و تاکنون هم نداشته است پس 100 درصد فقط به خاطر ناتوانی، کوتاهی، سکوت و بی توجهی دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس بوده است.
از اسفند ماه سال 1402 تاکنون علیه سازمان تامین اجتماعی و... بیش از 999 هزار بار رسانه ها شکایت و اعتراص کرده ام ولی اما متآسفانه هیچ کسی هم پاسخگو و جوابگو نیست و تاکنون هم نبوده است چرا؟
سوال اینجاست که کسانی دم قانون، عدالت، دین، اسلام، قرآن، دفاع، حمایت از مظلومان و مسلمانان می زنند پس چرا از حقوق بنده دفاع نکردند و نمی‌کنند؟ و این در حالی است که بنده در پایمال و ضایع کردن حق وحقوق و کم کردن غیر قانونی حقوق و مزایای خودم در رسانه ها بیش از 999 هزار بار شکایت و اعتراض کرده ام و متأسفانه هیچ کسی هم پاسخگو و جوابگو نیست چرا؟
و دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس هم متأسفانه هیچ کاری و اقدامی نکردند و نمی کنند و فقط سکوت اختیار کرده اند چرا؟!
باسلام. بنده بیش از 18 ماه در رسانه ها و... علیه سازمان تأمین اجتماعی شکایت و اعتراض می کنم که سازمان تأمین اجتماعی هر سال حقوق و سایر مزایای بنده را به طور علنی و آشکار به صورت غیر قانونی کم کرده است و هم دزدی می کند ولی اما متأسفانه هیچ کسی هم در سازمان تأمین اجتماعی، دولت، مجلس، قوه قضائیه و سازمان بازرسی و... پاسخگو و جوابگو نیست و تاکنون هم نبوده است چرا؟

1 - فیش مستمری اسفند ماه 1402 مبلغ مستمري 14,310,821ریال به صورت غیر قانونی از حقوق بنده کم کردن چرا؟
2 - فیش مستمری فروردین ماه 1403 مبلغ مستمري 14,310,821 ریال به صورت غیر قانونی از حقوق بنده کم کردن چرا؟
3 - فیش مستمری اردیبهشت ماه 1403 مبلغ مستمري 14,310,821ریال به صورت غیر قانونی از حقوق بنده کم کردن چرا؟
4 - فیش مستمری خرداد ماه 1402 مبلغ مستمري 14,310,821ریال به صورت غیر قانونی از حقوق بنده کم کردن چرا؟
5 - فیش مستمری تیر ماه 1403 مبلغ مستمري 14,310,821 ریال به صورت غیر قانونی از حقوق بنده کم کردن چرا؟
6 - فیش مستمری مرداد ماه 1403 مبلغ مستمري 14,310,821ریال به صورت غیر قانونی از حقوق بنده کم کردن چرا؟
7 - فیش مستمری شهریور ماه 1402 مبلغ مستمري 14,310,821ریال به صورت غیر قانونی از حقوق بنده کم کردن چرا؟
8 - فیش مستمری مهر ماه 1403 مبلغ مستمري 14,310,821 ریال به صورت غیر قانونی از حقوق بنده کم کردن چرا؟
9 - فیش مستمری آبان ماه 1403 مبلغ مستمري 14,310,821ریال به صورت غیر قانونی از حقوق بنده کم کردن چرا؟
10 - فیش مستمری آذر ماه 1402 مبلغ مستمري 14,310,814ریال به صورت غیر قانونی از حقوق بنده کم کردن چرا؟
درخواست رسیدگی دارم.

مشکل بنده در سازمان تأمین اجتماعی و... هیچ ارتباطی و ربطی به دلار، تحریم های آمریکا و اروپا که ندارد و تاکنون هم نداشته است پس 100 درصد فقط به خاطر ناتوانی، کوتاهی، سکوت و بی توجهی دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس بوده است.
از اسفند ماه سال 1402 تاکنون علیه سازمان تامین اجتماعی و... بیش از 999 هزار بار رسانه ها شکایت و اعتراص کرده ام ولی اما متآسفانه هیچ کسی هم پاسخگو و جوابگو نیست و تاکنون هم نبوده است چرا؟
اما تاکنون اقدامات صورت نگرفته است. ضرورت دارد که علت آن بررسی شود.
Iran (Islamic Republic of)
بازنشسته تأمین اجتماعی
۱۴:۱۳ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
حکم اصلی افزایش مستمری بازنشستگی سال 1399 مبلغ 73،243،550 ریال و حکم جدید مبلغ 63،163،136 ریال می باشد.
حکم اصلی افزایش مستمری بازنشستگی سال 1400 مبلغ 118،816،288 ریال و حکم جدید مبلغ 114،556،027 ریال می باشد
حکم اصلی افزایش مستمری بازنشستگی سال1401 مبلغ167،064،167 ریال و حکم جدید مبلغ 161،185،006 ریال می باشد.
حکم اصلی افزایش مستمری بازنشستگی سال1402 مبلغ 212،773،761 ریال و حکم جدید مبلغ 210،407،977 ریال می باشد
سازمان تامین اجتماعی در اسفند ماه سال 1402 به صورت غیر قانونی حقوق مستمری بازنشستگی بنده را در حکم سالانه سال ها 1399، 1400، 1401 و 1402 کم کرده است چرا؟

سازمان تامین اجتماعی از حقوق و سایر مزایای بنده به طور مستقیم، علنی و آشکار دزدی می کند.
شکایت و اعتراض می کنم اعلام کرده است که بدهی داشته است و این در حالی است که بنده در اسفند ماه سال 1395 بازنشسته شده ام و تاکنون هم هیچ گونه بدهی به سازمان تامین اجتماعی ندارم.
سازمان تامین اجتماعی که متأسفانه هر سال به بهانه های مختلف حقوق و مزایا بنده را کم می کند چرا؟
مشکل بنده در سازمان تأمین اجتماعی و... هیچ ارتباطی و ربطی به دلار، تحریم های آمریکا و اروپا که ندارد و تاکنون هم نداشته است پس 100 درصد فقط به خاطر ناتوانی، کوتاهی، سکوت و بی توجهی دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس بوده است.
از اسفند ماه سال 1402 تاکنون علیه سازمان تامین اجتماعی و... بیش از 999 هزار بار رسانه ها شکایت و اعتراص کرده ام ولی اما متآسفانه هیچ کسی هم پاسخگو و جوابگو نیست و تاکنون هم نبوده است چرا؟
Iran (Islamic Republic of)
بازنشسته تأمین اجتماعی
۱۴:۱۰ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
حکم اصلی افزایش مستمری بازنشستگی سال 1399 مبلغ 73،243،550 ریال و حکم جدید مبلغ 63،163،136 ریال می باشد.
حکم اصلی افزایش مستمری بازنشستگی سال 1400 مبلغ 118،816،288 ریال و حکم جدید مبلغ 114،556،027 ریال می باشد
حکم اصلی افزایش مستمری بازنشستگی سال1401 مبلغ167،064،167 ریال و حکم جدید مبلغ 161،185،006 ریال می باشد.
حکم اصلی افزایش مستمری بازنشستگی سال1402 مبلغ 212،773،761 ریال و حکم جدید مبلغ 210،407،977 ریال می باشد
سازمان تامین اجتماعی در اسفند ماه سال 1402 به صورت غیر قانونی حقوق مستمری بازنشستگی بنده را در حکم سالانه سال ها 1399، 1400، 1401 و 1402 کم کرده است چرا؟

سازمان تامین اجتماعی از حقوق و سایر مزایای بنده به طور مستقیم، علنی و آشکار دزدی می کند.
شکایت و اعتراض می کنم اعلام کرده است که بدهی داشته است و این در حالی است که بنده در اسفند ماه سال 1395 بازنشسته شده ام و تاکنون هم هیچ گونه بدهی به سازمان تامین اجتماعی ندارم.
سازمان تامین اجتماعی که متأسفانه هر سال به بهانه های مختلف حقوق و مزایا بنده را کم می کند چرا؟
مشکل بنده در سازمان تأمین اجتماعی و... هیچ ارتباطی و ربطی به دلار، تحریم های آمریکا و اروپا که ندارد و تاکنون هم نداشته است پس 100 درصد فقط به خاطر ناتوانی، کوتاهی، سکوت و بی توجهی دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس بوده است.
از اسفند ماه سال 1402 تاکنون علیه سازمان تامین اجتماعی و... بیش از 999 هزار بار رسانه ها شکایت و اعتراص کرده ام ولی اما متآسفانه هیچ کسی هم پاسخگو و جوابگو نیست و تاکنون هم نبوده است چرا؟
Iran (Islamic Republic of)
اعتراض
۱۳:۴۵ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
و این در حالی است که متأسفانه سازمان تامین اجتماعی از حقوق و سایر مزایای بنده به طور مستقیم، علنی و آشکار دزدی می کند.
شکایت و اعتراض می کنم اعلام کرده است که بدهی داشته است و این در حالی است که بنده در اسفند ماه سال 1395 بازنشسته شده ام و تاکنون هم هیچ گونه بدهی به سازمان تامین اجتماعی ندارم.
سازمان تامین اجتماعی که متأسفانه هر سال به بهانه های مختلف حقوق و مزایا بنده را کم می کند چرا؟
مشکل بنده در سازمان تأمین اجتماعی و... هیچ ارتباطی و ربطی به دلار، تحریم های آمریکا و اروپا که ندارد و تاکنون هم نداشته است پس 100 درصد فقط به خاطر ناتوانی، کوتاهی، سکوت و بی توجهی دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس بوده است.
از اسفند ماه سال 1402 تاکنون علیه سازمان تامین اجتماعی و... بیش از 999 هزار بار رسانه ها شکایت و اعتراص کرده ام ولی اما متآسفانه هیچ کسی هم پاسخگو و جوابگو نیست و تاکنون هم نبوده است چرا؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۱ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
سلام باتوجه به تورم موجود در خصوص حقوق همه کارکنان بازنشسته می بایست رسیدگی وپی گیری شود وبا حقوق شاغل متناسب سازی گردد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۵ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
۲ آبان ۱۴۰۴ - ۱۲:۳۰
خبر مهم درباره فیش حقوقی بازنشستگان تامین‌اجتماعی/ برای این گروه از بازنشستگان معوقات واریز نشد!
خبر مهم درباره فیش حقوقی بازنشستگان تامین‌اجتماعی/ برای این گروه از بازنشستگان معوقات واریز نشد!
فیش حقوقی مهرماه بازنشستگان تأمین اجتماعی صادر شد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، فیش حقوقی مهر ماهِ بازنشستگان تامین اجتماعی در سامانه مربوطه بارگذاری شد. بازنشستگان می‌توانند با مراجعه به این سامانه فیش حقوقی خود را دریافت کنند.

این در حالیست که هنوز برخی بازنشستگان با حقوق بالای بیست میلیون تومان، معوقات فروردین خود را دریافت نکرده و در انتظار واریز هستند.
