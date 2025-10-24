باشگاه خبرنگاران جوان ـ بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، ضمن تسلیت به خانوادههای شهدا و مردم لبنان، بر ضرورت محاکمه و مجازات رژیم صهیونیستی به خاطر جنایات ارتکابی تأکید کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به ادامه بیکیفرمانی رژیم صهیونیستی در نتیجه حمایت همهجانبه آمریکا از آن، تعرضات مکرر رژیم صهیونیستی علیه حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی لبنان و نقض مستمر توافق آتشبس از سوی این رژیم را گواهی آشکار بر ماهیت تروریستی و سیطرهجوی رژیم صهیونیستی دانست و مسئولیت جامعه بینالمللی و شورای امنیت سازمان ملل را برای مقابله با قانونشکنی و جنایات رژیم صهیونیستی یادآور شد.