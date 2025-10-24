بقائی حملات تجاوزکارانه روز پنج‌شنبه رژیم صهیونیستی به جنوب و بقاع لبنان را جنایتی تروریستی خواند و به شدت آن را محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، ضمن تسلیت به خانواده‌های شهدا و مردم لبنان، بر ضرورت محاکمه و مجازات رژیم صهیونیستی به خاطر جنایات ارتکابی تأکید کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به ادامه بی‌کیفرمانی رژیم صهیونیستی در نتیجه حمایت همه‌جانبه آمریکا از آن، تعرضات مکرر رژیم صهیونیستی علیه حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی لبنان و نقض مستمر توافق آتش‌بس از سوی این رژیم را گواهی آشکار بر ماهیت تروریستی و سیطره‌جوی رژیم صهیونیستی دانست و مسئولیت جامعه بین‌المللی و شورای امنیت سازمان ملل را برای مقابله با قانون‌شکنی و جنایات رژیم صهیونیستی یادآور شد.

برچسب ها: وزارت امور خارجه ، لبنان
خبرهای مرتبط
آزادی مشروط مهدیه اسفندیاری
گفت‌وگوی تلفنی عراقچی با مهدیه اسفندیاری
بقایی اقدام رژیم صهیونیستی در نقض آتش‌بس در غزه را محکوم کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۸ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
تو هر روز محکوم کن آب از آب تکان نمی خورد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۷ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
به تو وامثال تو مربوط نیست، وبرای مردمت نگران باش؟؟
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۰ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
چکار به لبنان حرف گرانی بزن گرانی ها رو مح‌وم کن
۱
۲
پاسخ دادن
بازدید عراقچی از منزل رهبر معظم انقلاب در مشهد
پیام غریب‌آبادی در خصوص نامه مشترک روسیه، چین و ایران به گروسی
آخرین اخبار
پیام غریب‌آبادی در خصوص نامه مشترک روسیه، چین و ایران به گروسی
بازدید عراقچی از منزل رهبر معظم انقلاب در مشهد
نخبگان باید در حکمرانی علمی کشور مشارکت داشته باشند
واگذاری اختیارات به استان‌ها باید در یک چارچوب مشخص انجام شود
حاجی‌بابایی: رژیم صهیونیستی و آمریکا عامل اصلی فجایع غزه هستند
دانشگاه‌های افسری ارتش دانشجو می‌پذیرد
خاتمی: ملت ایران مظهر امید و عزت هستند و زیر بار زور نمی‌رود
طوفان الاقصی مدیریت جنگ را از دست دشمن خارج کرد
رد قاطع ادعا‌های آمریکا علیه ایران در نشست شورای امنیت
محکومیت حملات هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان
افت تحصیلی دانشجویان پزشکی ناشی از مشکلات معیشتی پزشکان است
تولید مهمترین هدف تحریم است/ باید کمک‌حال تولیدکنندگان باشیم