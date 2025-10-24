نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل در نیویورک اعلام کرد که در نشست امروز شورای امنیت، ما قاطعانه ادعا‌های بی‌اساس نماینده آمریکا علیه ایران را رد کردیم.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل در نیویورک در ایکس نوشت: در نشست امروز شورای امنیت، ما قاطعانه ادعا‌های بی‌اساس نماینده آمریکا علیه ایران را رد کردیم. این اتهامات تنها برای منحرف کردن افکار از منبع واقعی بی‌ثباتی است؛ یعنی ایالات متحده و حمایت بی‌قید و شرط آن از تجاوز و اشغالگری رژیم صهیونیستی. سیاست خارجی ایران بر پایه منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل استوار است بر اصول احترام به حاکمیت، تمامیت ارضی، عدم مداخله در امور داخلی کشور‌ها و حسن هم‌جواری. این حضور غیرقانونی و اقدامات بی‌ثبات‌کننده آمریکا است که آتش درگیری‌ها را در منطقه شعله‌ور می‌سازد.

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۴ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
آمریکا بزرکترین معظل امنیتی جهان است تنها راه و بهترین راه رفع این شر از سر جهان مبارزه و مقاومت در مقابل اوست
۰
۰
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۷:۲۱ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
با این حرفا ولمون نمیکنن
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۴ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
حديث قدسى: فيما اوُحىَ إلى عيسى عليه السلامهىَ (يَعْنِى النّارَ) دارُ الْجَبّارينَ وَ العُثاةِ الظّالِمينَ وَ كُلِّ فَظٍّ غَليظٍ وَ كُلِّ مُخْتالٍ فَخورٍ؛ [كافى، ج 8، ص 136، ح 103.]
به عيسى عليه السلام وحى شد كه جهنّم، سراى جباران و سركشان ظالم است و جايگاه هر تندخوى خشن و هر متكبّر مغرورى
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
منصور
۱۵:۰۰ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
پیام قبلی را برا پاجخواری نوشتم جدی نگیرید
۴
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۹ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
بچه اصفهان همشهری چرت نگو ?
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۲۲:۱۵ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
سلام همشهری
Iran (Islamic Republic of)
منصور
۱۴:۵۹ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
ددی میگه / این مستضعفین و پا برهنه ها ولی نعمت ما هستن
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۳ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
احساس میکنم از لحاظ مغزی مشکل داری. تمام نظراتت در باشگاه، بی مفهوم و بیهوده و از سر لجبازی بچگانه س. خدا شفا بده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۸ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
واقعاً یکی این را ترجمه کند یعنی چی
Iran (Islamic Republic of)
منصور
۱۴:۲۳ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
اصل اینه که در سازمان ملل محکوم نشی
/ والا هیشکی نمیگه ماست من ترشه
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۶ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
تصویر ترامپ بر روی اسکناس دلار ثبت می گردد
۴
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۵ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
چرا پخش نشد با ترجمه ببینم این قاطع بودن چگونه بوده
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۶ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
چ فایده رد کردن ومحکوم کردن
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۲ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
پ این گرونی ها بابت چی بود؟ دولت خودش مریضه خبرش میره جنس ها گرون میشه بعد میان خبر کذبش می روند
۲
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۵ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
وای وای چقدر جالب ، امروز که تعطیله هیچ ، از فردا تمام تحریم ها برداشته میشه و دلار میاد رو ۲ هزار تومان
۳
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۰ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
آفرین ، چه پر قدرت، خخخخ
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
آمریکایی‌ها دهان سگ هارشان را در اروپا ببندند. از آمریکایی ها می خواهیم دهان سگ هارشان را در اروپا ببندند.
۱۱:۴۲ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
آمریکایی‌ها دهان سگ هارشان را در اروپا ببندند.
از آمریکایی ها می خواهیم دهان سگ هارشان را در اروپا ببندند.
اروپا جنایتکارحق حرف زدن در مورد مذاکره با ایران را ندارد و این در حالی است که اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
و این در حالی است که کشورهای اروپایی و آمریکا از سال 2015 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکردند.
اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
پس عملکرد ایران از سال 1394 تاکنون در برجام غلط و اشتباه بوده است.

واین در حالی است که آمریکا عضو برجام نیست و نمی‌تواند اظهاراتی به دیگر اعضا منتسب کند ترامپ در سال 1397 به درخواست بنیامین نتانیاهو، از توافق هسته ای برجام خارج شده است سوال اینجاست که پس چرا ایران باز هم درس عبرت نگرفته است که متأسفانه هنوز هم با خیانتکاران و جنایتکاران مذاکره و همکاری می کند چرا؟ ترامپ در سال 97 به صورت غیر قانونی و هم بدون پرداخت هزینه از توافق هسته ای برجام خارج شده است و هم با خروج از توافق هسته ای برجام منشور سازمان ملل را نقض کرده است.

اروپا جنایتکارحق حرف زدن در مورد مذاکره با ایران را ندارد و این در حالی است که اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
و این در حالی است که کشورهای اروپایی جنایتکار از سال 2015 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکردند.
اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
پس عملکرد ایران هم از سال 1394 تاکنون در برجام غلط و اشتباه بوده است.
مذاکره در باره برنامه صلح آمیز هسته ای ایران در سال 1394 به طور کامل پایان یافته است.
مذاکره ایران با آمریکا، اروپا و... از سال 1394 تاکنون 100 درصد فقط تکرار بوده است.
پس هزینه کردن برای مذاکره و توافق هسته ای برجام از سال 1394 تاکنون خیانت به مردم و کشور محسوب می شود.

رژیم جنایتکار صدام دیکتاتور در جنگ تحمیلی هشت ساله از موشک و سلاح‌های خوشه ای و شیمیایی ساخت آمریکا جنایتکار و کشورهای اروپایی جنایتکارعلیه ما استفاده کرده است
چرا آمریکا، کشورهای اروپایی و اسرائیل کلاهک هسته‌ای داشته باشند، بعد ما حتی صلح آمیز هسته‌ای نداشته باشیم؟ چون به خاطر که متأسفانه دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس در مذاکره و توافق هسته ای برجام کوتاهی و سکوت کرده اند.
چرا آمریکا و اسرائیل کلاهک هسته‌ای داشته باشند، بعد ما حتی صلح آمیز هسته‌ای نداشته باشیم؟ اسرائیل بین 200 تا 250 کلاهک هسته‌ای دارد، بعد ما حتی صلح آمیز هسته‌ای نداشته باشیم؟
سیاست‌های آمریکا در قبال ایران مداخله‌جویانه و مزورانه است
که هیچ ایرانی عاقل و میهن‌دوستی ادعای دوستی و دلسوزی رژیمی که سابقه طولانی در دخالت در امور ایران و ارتکاب جنایات گوناگون علیه ایرانیان دارد - از کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ گرفته تا همدستی با صدام ملعون در جنگ تحمیلی ۱۳۶۷-۱۳۵۹ و استفاده از سلاح‌های شیمیایی علیه فرزندان ایران، و از سرنگونی هواپیمای مسافربری ایرانی در سال ۱۳۶۷ گرفته تا تحمیل تحریم‌های ظالمانه و همدستی با رژیم صهیونیستی در حمله به تاسیسات هسته‌ای و کشتار دانشمندان و پاسداران و زنان و کودکان ایرانی در جریان حمله جنایتکارانه خردادماه گذشته- را باور نمی‌کند.
آمریکا به‌عنوان بزرگترین حامی رژیم اشغالگر و نسل‌کش صهیونیستی که تنها در کمتر از دو سال اخیر بیش از ۶۵ هزار انسان بی‌گناه، عمدتا زنان و کودکان، را قتل عام کرده است و به‌عنوان حاکمیتی که نژادپرستی و تبعیض نژادی بخشی از فرهنگ حکمرانی و سیاسی آن است، مطلقا صلاحیت اظهار نظر در مورد مفاهیم والای حقوق بشر ندارد.
مردم آگاه و بصیر ایران ادعا‌های حقوق بشری سیاستمداران آمریکایی را در پرتوی عملکرد مزورانه و مجرمانه آنها در اقصی‌نقاط جهان به‌ویژه در منطقه غرب آسیا مورد داوری قرار می‌دهند، و هرگز جنایت‌های وحشیانه و مداخله‌های غیرقانونی و ادامه‌دار هیات حاکمه آمریکا علیه کشورمان را فراموش نمی‌کنند و نمی‌بخشایند.
۶
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
Hooshi Bera
۱۱:۵۰ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
چه حوصله ای داشتی اینو نوشتی

دمت گرم

من ک نخوندم

ان شالله بقیه بخوننش
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۴ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان باید در مورد جنایات گروهک تروریستی ضد انقلاب و گروهک تروریستی منافقین پاسخگو باشند
دولت‌های آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان با توجه به حمایت علنی و آشکار و به طور مستقیم از جنایات گروهک تروریستی ضد انقلاب و گروهک تروریستی منافقین در ایران باید پاسخگو باشند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۵ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
مشکلی اصلی دولتمردان ما هستند که از سال 1392 تاکنون به آمریکا جنایتکار و هم کشورهای اروپایی جنایتکار اعتماد دارند.
غربی ها از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکردند پس عملکرد ایران در برجام و هم ادامه مذاکره از سال 1394 تاکنون غلط و اشتباه بوده است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۵ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
اروپا جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر به رهبری آمریکا جنایتکار از سال 1332 تاکنون در امور داخلی ایران دخالت و مداخله می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند. پس مذاکره ایران با اروپا جنایتکار و آمریکا جنایتکار غلط و اشتباه بوده است و 100 درصد فقط مقصر اصلی دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس بوده است.

انگلیس جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر به رهبری آمریکا جنایتکار از سال 1332 تاکنون در امور داخلی ایران دخالت و مداخله می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند. پس مذاکره ایران با انگلیس جنایتکار و آمریکا جنایتکار غلط و اشتباه بوده است و 100 درصد فقط مقصر اصلی دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس بوده است.

فرانسه جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر به رهبری آمریکا جنایتکار از سال 1332 تاکنون در امور داخلی ایران دخالت و مداخله می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند. پس مذاکره ایران با فرانسه جنایتکار و آمریکا جنایتکار غلط و اشتباه بوده است و 100 درصد فقط مقصر اصلی دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس بوده است.

آلمان جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر به رهبری آمریکا جنایتکار از سال 1332 تاکنون در امور داخلی ایران دخالت و مداخله می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند. پس مذاکره ایران با آلمان جنایتکار و آمریکا جنایتکار غلط و اشتباه بوده است و 100 درصد فقط مقصر اصلی دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس بوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۵ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
مشکل اصلی آمریکا با ایران هیچ ارتباطی و ربطی به برنامه هسته‌ای ایران ندارد و از سال 1392 تاکنون هم نداشته است چون به خاطر که مشکل اصلی آمریکا با ملت ایران در سال 1332 آغاز شده است، نه در سال 1392
مشکل اصلی آمریکا با حکومت نظام جمهوری اسلامی در سال 1357 آغاز شده است، نه در سال 1392
پس مذاکره ایران با آمریکا از سال 1392 تاکنون غلط و اشتباه بوده است.

مشکل اصلی غرب با ایران هیچ ارتباطی و ربطی به برنامه هسته‌ای ایران ندارد و از سال 1392 تاکنون هم نداشته است چون به خاطر که مشکل اصلی غرب با ملت ایران در سال 1332 آغاز شده است، نه در سال 1392
مشکل اصلی غرب با حکومت نظام جمهوری اسلامی در سال 1357 آغاز شده است، نه در سال 1392
پس مذاکره ایران با غرب از سال 1392 تاکنون غلط و اشتباه بوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۵ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
غرب جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر به رهبری آمریکا جنایتکار از سال 1332 تاکنون در امور داخلی ایران دخالت و مداخله می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند. پس مذاکره ایران با غرب جنایتکار و آمریکا جنایتکار غلط و اشتباه بوده است و 100 درصد فقط مقصر اصلی دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس بوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۵ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
سفیر پیشین ایران در کانادا: دولت آماده مذاکره با آمریکا است/ پس دولت خیانتکار از سال 1392 تاکنون هنوز هم و باز هم از مذاکره درس عبرت نگرفته است و متأسفانه دو باره به دنبال مذاکره با آمریکا جنایتکار است شرم آور و تاسف بار است. و این در حالی است که آمریکا جنایتکار بعد از مذاکر بیش از 6000 نفر مردم ایران را ترور کرده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۶ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
شرم آور و تاسف بار است که هنوز هم و باز هم سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از خیانت، تحریم، و تهدید فرانسه جنایتکار درس عبرت نگرفته است و دو باره با ژان نوئل بارو بی ادب وزیر امور خارجه فرانسه بی ادب فرانسه همه جانبه همکاری می کند.
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هنوز هم و باز هم به طور مستقیم، علنی و آشکار با دشمنان درجه یک ملت ایران، دشمنان درجه یک حکومت نظام جمهوری اسلامی ایران همه جانبه همه می کند چرا؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۶ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
1 - راه مذاکره با آمریکا بسته است چون به خاطر که آمریکا جنایتکار از سال 1332 تاکنون دشمن درجه یک ملت ایران است و هم در امور داخلی ایران دخالت و مداخله می کند و همچنان نیز ادامه می دهد.
2 - راه مذاکره با آمریکا بسته است چون به خاطر که آمریکا جنایتکار از سال 1357 تاکنون دشمن درجه یک حکومت نظام جمهوری است و هم در امور داخلی ایران دخالت و مداخله می کند و همچنان نیز ادامه می دهد.
3 - راه مذاکره با آمریکا بسته است چون به خاطر که آمریکا جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر از گروهک تروریستی ضد انقلاب از سال 1357 تاکنون ضد علیه حکومت نظام جمهوری اسلامی استفاده می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند.
4 - راه مذاکره با آمریکا بسته است چون به خاطر که آمریکا جنایتکار همراه بیش از 80 کشور جنایتکار دیگر درجنگ تحمیلی هشت ساله از صدام جنایتکار کمک، حمایت و پشتیبانی تسلیحاتی و مالی می کردند.
5 - راه مذاکره با آمریکا بسته است آمریکا جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر از سال 1360 تاکنون ضد علیه ایران از گروهک تروریستی منافقین و سایر گروه های تروریستی استفاده می کنند و همچنان نیز ادامه می کنند.
6 - راه مذاکره با آمریکا بسته است چون به خاطر که آمریکا جنایتکار در 12 تیرماه 1367، یک فروند هواپیمای ایرباس شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، در پرواز معمولی برنامه‏ریزی شده 655، از بندرعباس به مقصد دبی در حالی که هنوز سقف پرواز مورد نظر را به دست نیاورده بود بر فراز آب‏های سرزمینی ایران و در آب‏های اطراف جزیره هنگام، در حمله ای تروریستی به وسیله شلیک دو موشک از ناو آمریکایی وینسنس مورد اصابت قرار گرفت و منفجر شد و تمامی 290 نفر مسافر و خدمه آن به شهادت رسیدند. 118 نفر از این مسافران بی‏گناه، زن و کودک بودند.
7 - راه مذاکره با آمریکا بسته است چون به خاطر که آمریکا جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار از تروریست ها در ایران کمک و حمایت می کنند.
8 - راه مذاکره با آمریکا بسته است چون به خاطر که دولت وحشی ترامپ جنایتکار و ارتش وحشی آمریکا جنایتکار در 13 دی ماه سال 1398 در فرودگاه بین المللی بغداد سردار سلیمانی را ترور کردند.
9 - راه مذاکره با آمریکا بسته است چون به خاطر که نیروی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار در تیر ماه 1404 با دستور مستقیم، علنی و آشکار ترامپ جنایتکار به تأسیسات هسته ای ایران حمله کرده است.

مذاکرات توافق هسته ای برجام در سال 1394 به طور کامل تمام شده است پس ادامه مذاکره ایران با آمریکا، اروپا و... از سال 1394 تاکنون غلط و اشتباه بوده است و هم مقصر اصلی دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس هستند.
هزینه کردن در مورد مذاکره از سال 1394 تاکنون خیانت به مردم و کشور محسوب می شود چون به خاطر که مذاکره از سال 1394 تاکنون 100 درصد فقط تکرار بوده است.
اروپا جنایتکارحق حرف زدن در مورد مذاکره با ایران را ندارد و این در حالی است که اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
و این در حالی است که کشورهای اروپایی جنایتکار از سال 2015 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکردند.
اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
پس عملکرد ایران از سال 1394 تاکنون در برجام غلط و اشتباه بوده است.
و این در حالی است که آمریکا جنایتکار خودش عضو برجام نیست و نمی‌تواند اظهاراتی به دیگر اعضا منتسب کند ترامپ در سال 1397 به درخواست بنیامین نتانیاهو، از توافق هسته ای برجام خارج شده است سوال اینجاست که پس چرا ایران باز هم درس عبرت نگرفته است که متأسفانه هنوز هم با خیانتکاران و جنایتکاران مذاکره و همکاری می کند چرا؟ ترامپ در سال 97 به صورت غیر قانونی و هم بدون پرداخت هزینه از توافق هسته ای برجام خارج شده است و هم با خروج از توافق هسته ای برجام منشور سازمان ملل را نقض کرده است.
شمار شهدای حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه به 65 هزار و 746 نفر رسیده است؛ آمریکا جنایتکار، انگلیس جنایتکار، فرانسه جنایتکار و آلمان جنایتکار شریک جرم تجاوزات، جنایات وحشیانه، وحشی گری وغیر انسانی صهیونیست ها جنایتکار در جنگ غزه هستند.
همکاری ایران با آژانس باز هم غلط و اشتباه است چون به خاطر که آژانس به همراه آمریکا و سه کشور اروپایی در مذاکره و توافق هسته ای برجام به ایران خیانت کردند.
حمله پهپادی اسرائیل به ایران از خاک آذربایجان بوده است
پهپادهای اسرائیل از مرز آذربایجان وارد ایران شدند.
که رژیم صهیونیستی از مرز آذربایجان برای نفوذ پهپادها به سمت ایران استفاده کرده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۶ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
آمریکا جنایتکار بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد آمده تمام تاسیسات اتمی ما را نابود کرده حالا شما دنبال مذاکره با آمریکای متجاوز هستی چرا خودتان را در مجامع بین المللی کوچک میکنید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۷ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
عراقچی از سال 1392 تاکنون همه مشکلات مردم ایران را رها کرده است و فقط از خیانتکاران و جنایتکاران دفاع و حمایت می کند.
عراقچی از سال 1392 تاکنون همه مشکلات کشور ایران را رها کرده است و فقط از خیانتکاران و جنایتکاران دفاع و حمایت می کند.
عملکرد و رفتار عراقچی از سال 1392 تاکنون به نفع مردم ایران و کشور ایران نبوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۷ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
عراقچی و... در عمان و رم با مسئولان بی ادب آمریکا جنایتکار مذاکره می کردند و ترامپ جنایتکار مجوز و دستور حمله به تأسیسات هسته ای ایران داده است.
تجاوز و حمله نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار به نتأسیسات صلح آمیز هسته ای ایران نقض قوانین بین المللی است و هم اجرای قانون جنگل بود.
مذاکره از سال 1392 تاکنون به نفع مردم ایران و کشور ایران نبوده است پس ادامه مذاکره ایران با خیانتکاران و جنایتکاران، خیانت به مردم ایران و کشور ایران محسوب می شود.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۷ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
مشکلی اصلی دولتمردان ما هستند که از سال 1392 تاکنون به آمریکا جنایتکار و هم کشورهای اروپایی جنایتکار اعتماد دارند.
غربی ها از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکردند پس عملکرد ایران در برجام و هم ادامه مذاکره از سال 1394 تاکنون غلط و اشتباه بوده است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۷ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
چرا آمریکا، کشورهای اروپایی و اسرائیل کلاهک هسته‌ای داشته باشند، بعد ما حتی صلح آمیز هسته‌ای نداشته باشیم؟ چون به خاطر که متأسفانه دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس در مذاکره و توافق هسته ای برجام کوتاهی و سکوت کرده اند.
رژیم جنایتکار صدام دیکتاتور در جنگ تحمیلی هشت ساله از موشک و سلاح‌های خوشه ای و شیمیایی ساخت آمریکا جنایتکار و کشورهای اروپایی جنایتکارعلیه ما استفاده کرده است.
ایران اگر خسارات جنگ تحمیلی هشت ساله دریافت می کرد آمریکا دیگر امروز جرات تجاوز و حمله به ایران را نمی کرد. ایران اگر خسارات جنگ تحمیلی هشت ساله دریافت می کرد اسرائیل دیگر امروز جرات تجاوز و حمله به ایران را نمی کرد.
چرا آمریکا و اسرائیل کلاهک هسته‌ای داشته باشند، بعد ما حتی صلح آمیز هسته‌ای نداشته باشیم؟ اسرائیل بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ کلاهک هسته‌ای دارد، بعد ما حتی صلح آمیز هسته‌ای نداشته باشیم؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۷ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
اروپا جنایتکارحق حرف زدن در مورد مذاکره با ایران را ندارد و این در حالی است که اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
و این در حالی است که کشورهای اروپایی جنایتکار از سال 2015 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکردند.
اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
پس عملکرد ایران هم از سال 1394 تاکنون در برجام غلط و اشتباه بوده است.
مذاکره در باره برنامه صلح آمیز هسته ای ایران در سال 1394 به طور کامل پایان یافته است.
مذاکره ایران با آمریکا، اروپا و... از سال 1394 تاکنون 100 درصد فقط تکرار بوده است.
پس هزینه کردن برای مذاکره و توافق هسته ای برجام از سال 1394 تاکنون خیانت به مردم و کشور محسوب می شود.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۸ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
بر سر منافع ملی با هیچ کس شوخی نداریم
انگلیس، فرانسه و آلمان بار دیگر نشان دارند که قابل اعتماد نیستند.
اروپا هیچ گاه به تعهدات خود پایبند نیست.
گروسی لکه ننگ تاریج آژانس انرژی اتمی است.

اقدام اسرائیل جنایتکار وحشیانه است.
حمله رژیم صهیونیستی جنایتکار به ایران با هماهنگی آمریکا جنایتکار انجام شد.
حمله رژیم صهیونیستی جنایتکار به ایران با چراغ سبز دولت وحشی آمریکا جنایتکار صورت گرفت.
رژیم صهیونیستسی جنایتکار بزرگترین تهدید علیه صلح و امنیت منطقه است.
اقدامات اسرائیل جنایتکار تهدیدی برای کل خاورمیانه است.
آمریکا جنایتکار شریک کامل جنایات اسرائیل جنایتکار است.
این جنایت و حشیانه صهیونیست ها جنایتکار بدون پاسخ نخواهد ماند.
تجاوز اسرائیل جنایتکار به ایران تحت حمایت غرب جنایتکار صورت گرفت.

مشکل اصلی ما برخی کشورهای عربی و هم برخی کشورهای به اصطلاح اسلامی بوده است که متأسفانه همه جانبه با آمریکا جنایتکار، اروپا جنایتکار و اسرائیل جنایتکار همکاری می کنند.

پرونده غرامت ایران از جنگ تحمیلی هشت ساله همچنان باز است ولی اما متأسفانه از سال 1367 تاکنون اقدام موثری برای پیگیری، بررسی و رسیدگی حقوقی جنگ تحمیلی هشت ساله انجام نشده است چرا؟
مذاکره ایران با آمریکا، کشورهای اروپایی و... از سال 1392 تاکنون هیچ ارتباطی و ربطی دفاع به حقوق ملت ایران ندارد.
مذاکره از سال 1392 تاکنون به نفع مردم ایران و کشور ایران نبوده است.
آمریکا فقط زبان زور می فهمد.
اروپا فقط زبان زور می فهمد.

از سال 1394 تاکنون هزینه کردن برای مذاکره و برجام غلط و اشتباه بوده است.
مشکل اصلی ایران با آمریکا و هم اروپا در مذاکره هیچ ارتباطی و ربطی برنامه هسته ای ایران و برجام ندارد چون به خاطر که مشکل اصلی آمریکا و هم اروپا با ایران در سال 1332 آغاز شده است، نه در سال 1392



ترامپ جنایتکار، آمریکا را به اسرائیل دوم تبدیل کرده است.

و این در حالی است که رافائل گروسی بی ادب مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد سلاح اتمی متهم است و نه مدعی چون به خاطر که تاکنون در مورد بمب اتمی آمریکا، کشورهای اروپایی، رژیم صهیونیستی و... سکوت اختیار کرده است چرا؟

ترامپ جنایتکار در مورد سلاح اتمی متهم است و نه مدعی چون به خاطر که تاکنون در مورد بمب اتمی آمریکا، کشورهای اروپایی، رژیم صهیونیستی و... سکوت اختیار کرده است چرا؟
گروسی تهدید کرد؛ من از ایران می‌خواهم که فوراً همکاری کند | ایران یا به سؤالات پاسخ نداده یا... | انباشت سریع اورانیوم با غنای بالا نگران‌کننده است
مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آغاز نشست شورای حکام با تکرار ادعاهای سیاسی درباره برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز کشورمان، تصریح کرد که حل‌وفصل مسائل باقیمانده در حوزه پادمان‌ها با ایران تنها از مسیر دیپلماسی میسر است.
رافائل گروسی بی ادب شورای حکام را به اسرائیل دوم تبدیل کرده است.
عراقچی دیگر حق ندارد با گروسی خیانتکار مذاکره، گفت وگو و همکاری کند.
من از ایران می‌خواهم که دیگر درباره برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز کشورمان، با خیانتکاران و جنایتکاران مذاکره، گفت وگو و همکاری نکند.
و این در حالی است که متأسفانه ایران تنها کشوری است که از سال 1392 تاکنون در باره صلح آمیز هسته ای در مذاکره با خیانتکاران و جنایتکاران همه جانبه همکاری کرده است.
عملکرد و رفتار دوگانه گروسی خیانتکار 100 درصد فقط عامل اصلی مشکل توافق هسته ای و برجام بوده است.
مذاکره ایران در باره برنامه هسته‌ای ایران با آمریکا، کشورهای اروپایی، روسیه، چین و ژاپن از همان اول غلط و اشتباه بود مقصر اصلی دولت حسن روحانی خیانتکار بوده است.
مشکل اصلی آمریکا و متحدانش از طریق مذاکره حل وفصل نخواهد شد و حل وفصل نمی شود و از سال 1392 تاکنون هم برای همه مردم ایران، منطقه خاومیانه و جهان ثابت شده است.
آمریکا و متحدانش از سال 1332 تاکنون با ملت ایران دشمن بودن و هنوز هم هستند.
آمریکا تحریم‌های جدید علیه ایران اعمال کرد همان نتیجه مذاکره عراقچی و... با خیانتکاران و جنایتکاران از سال 1392 تاکنون بوده است.

مذاکره ایران با آمریکا و هم غرب از سال 1392 تاکنون به نفع مردم ایران و کشور ایران نبوده است.
مذاکره 100 درصد فقط به نفع دلار نجس آمریکا جنایتکار بوده است.
که فعالیت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران به طور کامل باید تعطیل شود.
گروسی هم ثابت کرد و نشان داد که نماینده آمریکا، غرب و اسرائیل بوده است.
ایران هم نباید با گروسی همکاری کند.
امکان پیشرفت در مذاکرات وجود ندارد ایران باید مذاکرات عمان و رم را تعطیل کند.
آمریکا، اروپا، آژانس، هر سه نوکر رژیم صهیونیستی هستند.
حمله به کشتی مادلین آدم‌ ربایی و نقض قوانین بین‌ الملل است ولی اما متأسفانه سران بی ادب رژیم صهیونیستی درک نمی کنند، نمی کنند، نمی فهمند و توجه نمی کنند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۸ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
سیاست‌های آمریکا در قبال ایران مداخله‌جویانه و مزورانه است
که هیچ ایرانی عاقل و میهن‌دوستی ادعای دوستی و دلسوزی رژیمی که سابقه طولانی در دخالت در امور ایران و ارتکاب جنایات گوناگون علیه ایرانیان دارد - از کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ گرفته تا همدستی با صدام ملعون در جنگ تحمیلی ۱۳۶۷-۱۳۵۹ و استفاده از سلاح‌های شیمیایی علیه فرزندان ایران، و از سرنگونی هواپیمای مسافربری ایرانی در سال ۱۳۶۷ گرفته تا تحمیل تحریم‌های ظالمانه و همدستی با رژیم صهیونیستی در حمله به تاسیسات هسته‌ای و کشتار دانشمندان و پاسداران و زنان و کودکان ایرانی در جریان حمله جنایتکارانه خردادماه گذشته- را باور نمی‌کند.
آمریکا به‌عنوان بزرگترین حامی رژیم اشغالگر و نسل‌کش صهیونیستی که تنها در کمتر از دو سال اخیر بیش از ۶۵ هزار انسان بی‌گناه، عمدتا زنان و کودکان، را قتل عام کرده است و به‌عنوان حاکمیتی که نژادپرستی و تبعیض نژادی بخشی از فرهنگ حکمرانی و سیاسی آن است، مطلقا صلاحیت اظهار نظر در مورد مفاهیم والای حقوق بشر ندارد.
مردم آگاه و بصیر ایران ادعا‌های حقوق بشری سیاستمداران آمریکایی را در پرتوی عملکرد مزورانه و مجرمانه آنها در اقصی‌نقاط جهان به‌ویژه در منطقه غرب آسیا مورد داوری قرار می‌دهند، و هرگز جنایت‌های وحشیانه و مداخله‌های غیرقانونی و ادامه‌دار هیات حاکمه آمریکا علیه کشورمان را فراموش نمی‌کنند و نمی‌بخشایند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۸ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
از سال 1394 تاکنون مشکل اصلی توافق هسته ای برجام 100 درصد فقط به خاطر کوتاهی ایران بوده است. ادامه مذاکره هم از سال 1394 تاکنون غلط و اشتباه است.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اگر هماهنگ با حمله نظامی علیه ایران بود سوال اینجاست که پس چرا دولت، مجلس، هر دو هنوز هم و باز هم با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همه جانبه همکاری می کنند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۸ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
از سال 1394 تاکنون مشکل اصلی توافق هسته ای برجام 100 درصد فقط به خاطر کوتاهی ایران بوده است. ادامه مذاکره هم از سال 1394 تاکنون غلط و اشتباه است.

اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا آمریکا جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا غرب جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا انگلیس جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا فرانسه جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا آلمان جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا اسرائیل جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
آمریکا جنایتکار عامل بی‌ثباتی در منطقه است.
اروپا جنایتکار عامل بی‌ثباتی در منطقه است.
اسرائیل جنایتکار عامل بی‌ثباتی در منطقه است.
حامیان اصلی تروریسم، القاعده، داعش، تکفیری ها و دیگر گروه های تروریستی چه کسانی هستند؟
1 - آمریکا جنایتکار
2 - انگلیس جنایتکار
3 - فرانسه جنایتکار
4 - آلمان جنایتکار
5 - عربستان سعودی جنایتکار
6 - امارات جنایتکار
7 - ترکیه جنایتکار
8 - رژیم صهیونیستی جنایتکار
9 - سازمان های بین المللی هم همه جانبه حامیان اصلی تروریسم، القاعده، داعش، تکفیری ها و سایر گروه های تروریستی همکاری می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۸ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
تا زمانی که آمریکا روی موضعش در مورد غنی‌سازی صفر و موضوع برد موشک‌های ایران باشد مذاکره‌ای در کار نخواهد بود. ایران بارها و بارها با آمریکا مذاکره کرده و هیچ یک از مذاکرات انجام شده، خروجی خوشایندی نداشته‌اند.
با این که تجربه تاریخی نشان می‌دهد اعتماد به تعهدات آمریکا در مذاکرات، چه دوجانبه و چه چندجانبه، با ناکامی همراه بوده و در حالی که در خردادماه امسال شاهد حمله مستقیم آمریکا به ایران در جریان مذاکرات غیرمستقیم بودیم، پیشنهاد مذاکره مستقیم با آمریکا در این مقطع از سوی بعضی از اصلاح‌طلبان، بیش از آن‌که راه‌حل باشد، ساده‌انگاری سیاسی است.
گروسی گفته است ایران برای رسیدن به غنی‌سازیِ۹۰درصد، فقط چند هفته فرصت نیاز دارد! این یعنی گرا به اسرائیل! البته از یک جاسوس جز این هم انتظار نیست که به وظیفه خود عمل کند.
از اینکه به یک جنایتکار جنگی تحت پیگرد دادگاه بین‌المللی اجازه داده شود که در سازمان ملل حضور یابد و از عدالت، انسانیت و حقوق دم بزند باید درِ این سازمان را گِل گرفت!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۹ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
شرم آور و تاسف بار است که هنوز هم و باز هم سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از خیانت، تحریم، و تهدید فرانسه جنایتکار درس عبرت نگرفته است و دو باره با ژان نوئل بارو بی ادب وزیر امور خارجه فرانسه بی ادب فرانسه همه جانبه همکاری می کند.
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هنوز هم و باز هم به طور مستقیم، علنی و آشکار با دشمنان درجه یک ملت ایران، دشمنان درجه یک حکومت نظام جمهوری اسلامی ایران همه جانبه همه می کند چرا؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۹ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
شورای اروپا تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را دوباره اعمال کرد
شرم آور و تاسف بار است که هنوز هم و باز هم سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از خیانت، تحریم، و تهدید فرانسه جنایتکار درس عبرت نگرفته است و دو باره با ژان نوئل بارو بی ادب وزیر امور خارجه فرانسه بی ادب فرانسه همه جانبه همکاری می کند.
از سال 1394 تاکنون مشکل اصلی توافق هسته ای برجام 100 درصد فقط به خاطر کوتاهی ایران بوده است. ادامه مذاکره هم از سال 1394 تاکنون غلط و اشتباه است.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اگر هماهنگ با حمله نظامی علیه ایران بود سوال اینجاست که پس چرا دولت، مجلس، هر دو هنوز هم و باز هم با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همه جانبه همکاری می کنند.
غربی ها از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکردند پس عملکرد ایران در برجام و هم ادامه مذاکره از سال 1394 تاکنون غلط و اشتباه بوده است.
1 - آمریکا جنایتکار تهدیدی برای منطقه خاورمیانه و جهان بوده است.
2 - اروپا جنایتکار تهدیدی برای منطقه خاورمیانه و جهان بوده است.
3 - ناتو جنایتکار تهدیدی برای منطقه خاورمیانه و جهان بوده است.
4 - عربستان سعودی جنایتکار تهدیدی برای منطقه خاورمیانه و جهان بوده است.
5 - امارات جنایتکار تهدیدی برای منطقه خاورمیانه و جهان بوده است.
6 - ترکیه جنایتکار تهدیدی برای منطقه خاورمیانه و جهان بوده است.
7 - اسرائیل جنایتکار تهدیدی برای منطقه خاورمیانه و جهان بوده است.

آمریکا، اروپا، ناتو، ترکیه، اسرائیل و مزدورانشان 100 درصد فقط عامل اصلی مشکلات در خاورمیانه هستند


تصویب قطعنامه علیه ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نتیجه مذاکره ایران با کشورهای اروپایی جنایتکار از سال 1392 تاکنون بوده است.
اروپا جنایتکار هم شریک جرم جنایت های رژیم جنایتکار صدام دیکتاتور است و هم یکی حامیان اصلی گروهک تروریستی ضد انقلاب و گروهگ تروریستی منافقین بوده است.
و این در حالی است که مذاکرات ایران، فرانسه، آلمان و انگلیس از سال 1392 تاکنون فقط افزایش تحریم ها آمریکا و غرب بوده است و هم به نفع مردم ایران و کشور ایران نبوده است.
دولت وحشی آمریکا جنایتکار، هم ارتش وحشی آمریکا جنایتکار، هر دو شریک جرم تجاوزات، جنایات وحشیانه، وحشی گری و غیر انسانی صهیونیست ها جنایتکار در جنگ غزه هستند.
آمریکا جنایتکار، هم اروپا جنایتکار، هر دو شریک جرم تجاوزات، جنایات وحشیانه، وحشی گری و غیر انسانی صهیونیست ها جنایتکار در جنگ غزه هستند.
ترامپ جنایتکار از سال 1396 تاکنون ثابت کرده است و نشان داده است که بویی از انسانیت نبرده است. ترامپ جنایتکار جنگی است و هم یک تروریست بوده است.
ما هنوز هم ترامپ جنایتکار را به رسمیت نمی شناسیم
۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۹ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
آمریکا جنایتکار و در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی خیانتکار آمده تمام تاسیسات اتمی ما را نابود کرده حالا شما دنبال مذاکره با آمریکای متجاوز هستی چرا خودتان را در مجامع بین المللی کوچک میکنید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۸ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
واین در حالی است که آمریکا عضو برجام نیست و نمی‌تواند اظهاراتی به دیگر اعضا منتسب کند ترامپ در سال 1397 به درخواست بنیامین نتانیاهو، از توافق هسته ای برجام خارج شده است سوال اینجاست که پس چرا ایران باز هم درس عبرت نگرفته است که متأسفانه هنوز هم با خیانتکاران و جنایتکاران مذاکره و همکاری می کند چرا؟ ترامپ در سال 97 به صورت غیر قانونی و هم بدون پرداخت هزینه از توافق هسته ای برجام خارج شده است و هم با خروج از توافق هسته ای برجام منشور سازمان ملل را نقض کرده است.
