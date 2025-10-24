باشگاه خبرنگاران جوان ـ نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل در نیویورک در ایکس نوشت: در نشست امروز شورای امنیت، ما قاطعانه ادعاهای بیاساس نماینده آمریکا علیه ایران را رد کردیم. این اتهامات تنها برای منحرف کردن افکار از منبع واقعی بیثباتی است؛ یعنی ایالات متحده و حمایت بیقید و شرط آن از تجاوز و اشغالگری رژیم صهیونیستی. سیاست خارجی ایران بر پایه منشور ملل متحد و حقوق بینالملل استوار است بر اصول احترام به حاکمیت، تمامیت ارضی، عدم مداخله در امور داخلی کشورها و حسن همجواری. این حضور غیرقانونی و اقدامات بیثباتکننده آمریکا است که آتش درگیریها را در منطقه شعلهور میسازد.