شبکه TBS ژاپن از حمله یک مرد مسلح به چاقو در نزدیکی سفارت آمریکا در توکیو و مجروح شدن یک مأمور پلیس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارش شبکه خبری TBS، مردی که در نزدیکی سفارت آمریکا در توکیو اقدام به حمله با چاقو کرده بود، دستگیر شد.

به گزارش این رسانه که به منابع پلیس استناد کرد، یک مأمور پلیس ضدشورش در این حادثه مجروح شده، اما میزان جراحات وی هنوز مشخص نیست.

انگیزه این حمله بلافاصله پس از وقوع مشخص نشده است.

این حادثه چند روز‌ قبل از سفر برنامه‌ریزی شده دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا به توکیو رخ داده است. دولت ژاپن اعلام کرده که ترامپ در طول اقامت ۲۷ تا ۲۹ اکتبر خود در ژاپن، با امپراتور ناروهیتو و سانائه تاکایچی، نخست‌وزیر جدید این کشور دیدار خواهد کرد.

خبرگزاری کیودو نیز پیش از این گزارش داده بود که پلیس کلانشهر توکیو برای تقویت امنیت در خلال این سدیدار، تا ۱۸ هزار پرسنل اضافی را بسیج کرده است

منبع: خبرگزاری فرانسه

