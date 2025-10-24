باشگاه خبرنگاران جوان- ورزشکاران جوان افغانستان در بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ بحرین درخشش تاریخی دارند. احمد قیومی، مبارز آزاد سنتی افغانستان، با شکست حریف قدرتمند هندی خود در وزن ۷۰ کیلوگرم، به مرحله نیمه‌نهایی صعود کرد و مدال برنز را برای این کشور قطعی نمود. او اکنون تنها یک قدم تا فینال و رقابت برای مدال طلا فاصله دارد.

در همین حال، فیاض احمد ابراهیمی، دیگر نماینده افغانستان در وزن ۷۵ کیلوگرم، با شکست حریفانی از قرقیزستان و هند، مستقیماً به فینال راه یافته و مدال نقره را تضمین کرده است. او روز شنبه، سوم آبان، در دیدار نهایی مقابل نماینده امارات متحده عربی به میدان می‌رود. این مسابقه فرصتی است برای کسب نخستین مدال طلای تاریخ افغانستان در این رقابت‌ها.

مبارزات آزاد سنتی که برای اولین بار در این دوره از بازی‌ها حضور دارد، با استقبال گسترده کشورهای آسیایی مواجه شده و افغانستان با دو نماینده خود، عملکردی فراتر از انتظار داشته است. این موفقیت، افغانستان را در آستانه ثبت افتخاری تاریخی در ورزش قاره‌ای قرار داده است.