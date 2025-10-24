تیم بابلسر برای ششمین بار پیاپی، قهرمان مسابقات کونگ فوتوآ استان مازندران شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - مسابقات کونگ فوتوآ قهرمانی استان مازندران، گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش با عنوان یادبود شهید مدافع حرم سردار سید جلال حبیب الله پور در سالن ورزشی سهید خدابخشی بابلسر برگزار شد.

در این مسابقات که با حضور ۱۰۸ کونگفوکار در قالب ۱۱ تیم و ۵ رده سنی در بخش‌های ممای و اوسیمای برگزار شد، تیم کونگفو توآ شهرستان بابلسر با مربیگری استاد علی ملکی با کسب ۲۹ مدال طلا و ۹ نقره و ۴ برنز بر سکوی نخست ایستاد.

تیم شهرستان نوشهر با کسب ۷ مدال طلا، ۱۱ نقره و ۳ برنز نایب قهرمان شد.

تیم شهرستان رامسر هم با کسب ۷ مدال طلا، ۳ نقره و ۲ برنز به مقام سوم رسید.

نفرات برتر مسابقات به اردوی تیم کونگفوتوآ استان مازندران جهت شرکت در مسابقات قهرمانی کشور دعوت خواهند شد.

عنوان برترین اجرای گروهی دفاع شخصی به ۳ هنرجوی خردسال شهرستان بابلسر محمدحسین و محمدسبحان بازوند و مهدیار ملکی اختصاص یافت.

