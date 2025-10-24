حجت‌الاسلام‌ طائب ادامه داد: در شرایط کنونی، انقلاب اسلامی و جبهه استکبار در مرحله‌ای قرار گرفته‌اند که سرعت تحولات از پیش‌بینی‌ها فراتر رفته است و دیگر همه چیز بر اساس محاسبات پیشین پیش نمی‌رود.

وی در توضیح چرایی آغاز جنگ گفت: بازنگری راهبرد امنیت ملی آمریکا پس از فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱، دهکده جهانی با رهبری خود و تغییر قانون امنیت ملی را ترسیم کرد. سند امنیت ملی ۲۵ ساله آمریکا تا سال ۲۰۲۵، برداشتن موانع تداوم قدرت جهانی را هدف قرار داده بود و در بازنگری سال ۲۰۲۰، این کشور اذعان کرد که تا ۲۰۲۵ به اهداف خود نخواهد رسید و دهه ۲۰۲۰ تا ۲۰۳۰ را سرنوشت‌ساز اعلام کرد. در این سند، ایران و خاورمیانه به‌عنوان مسئله‌های تعیین‌کننده معرفی شدند.

مسؤل اسبق سازمان اطلاعات سپاه افزود: براساس هماهنگی استراتژیک واشنگتن و تل‌آویو، آمریکا راهبرد جنگ ترکیبی را به اجرا گذاشت و اسرائیل بخش امنیتی آن را مدیریت می‌کرد تا از طریق ایجاد درگیری‌های پیرامونی، هژمونی خود را در منطقه تثبیت کند و رژیم صهیونیستی موظف بود عملیات موسوم به «دیوار به دیوار» را اجرا کند که شامل هدف‌گیری جهاد اسلامی، حماس، غزه، حزب‌الله، سوریه، عراق و ایران بود.

وی با مرور روند تحولات جهانی ادامه داد: اما واقعیت‌ها از پیش‌بینی‌های آمریکا و اسرائیل پیشی گرفت و ایران در جریان اغتشاشات داخلی ضعیف نشد، روسیه پیش‌دستانه در اوکراین حمله کرد و عملیات پیش‌دستانه حماس، مدیریت جنگ را از دست آمریکا و اسرائیل خارج کرد.

مسؤل اسبق سازمان اطلاعات سپاه به شکست‌های میدانی رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: اسرائیل با وجود حمایت آمریکا نتوانست حماس را نابود کند، غزه را تصرف کند، به تونل‌ها دست یابد یا اسرا را آزاد کند و همین ناکامی موجب شد آمریکا به‌صورت مستقیم وارد مذاکره با حماس شود.

وی دلایل توقف جنگ را ترکیبی از فشار سیاسی، خستگی میدانی و کاهش تاب‌آوری اجتماعی در جبهه مقابل عنوان کرد و افزود: بر اساس نظرسنجی‌ها، در اسرائیل بیش از ۴۰ درصد مردم تنها با جنگ کوتاه‌مدت موافق بودند و در آمریکا نیز ۸۵ درصد مردم معتقد بودند نباید وارد جنگ بعدی علیه ایران شوند و مشکلات عملیاتی و بودجه‌ای نیز فشار زیادی به طرف مقابل وارد کرد و لایحه‌های متمم دفاعی به کنگره ارائه شد که همه این عوامل تصمیم آتش‌بس را تسریع کرد.

مسؤل اسبق سازمان اطلاعات سپاه همچنین به اختلافات راهبردی میان آمریکا و اسرائیل پس از آتش‌بس اشاره کرد و گفت: آمریکایی‌ها خواهان کنترل تنش و بازگشت به صلح مقتدرانه‌اند، اما اسرائیل همچنان به دنبال گسترش عملیات در لبنان و سوریه است و در لبنان، آمریکا بر نقش عربستان تأکید دارد، اما اسرائیل به دنبال اقدام مستقیم است و در سوریه اختلاف بر سر حمایت یا مهار جریان جولانی است و در عراق، آمریکایی‌ها به دنبال تأثیرگذاری از مسیر انتخابات هستند، در حالی که اسرائیل نگاه نظامی دارد و این اختلافات نشانه تضعیف انسجام در جبهه استکبار است.

حجت‌الاسلام طائب تأکید کرد: مقابله با فشار‌ها و جنگ ترکیبی دشمن، با شعار و فریاد امکان‌پذیر نیست، بلکه باید کارآمدی در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به اثبات برسد و مردم باید حس کنند نظام در حال حل مسائل است و مطالبه گری نیز باید مدل‌محور و راهبردی باشد.

وی افزود: تاب‌آوری اجتماعی شکل گرفته در جریان جنگ ۱۲ روزه، دستاورد بزرگی برای ملت ایران است و باید به‌عنوان عامل تقویت ارتباط میان حکومت و مردم مورد استفاده قرار گیرد و جنگ ۱۲ روزه موجب شد معادلات جهانی تغییر کند و حتی نسل جوان در آمریکا و غرب که پیش‌تر بی‌تفاوت بودند، نسبت به رفتار اسرائیل موضع گرفتند و شکاف نسلی در حمایت از تل‌آویو آشکار شد.

مسئول اسبق سازمان اطلاعات سپاه با اشاره به نظر یک استاد دانشگاه آمریکایی گفت: طوفان الاقصی، نسل جدیدی از مردم آمریکا را از بی‌تفاوتی به آگاهی رساند و این بزرگ‌ترین شکست رژیم صهیونیستی در عرصه افکار عمومی بود.