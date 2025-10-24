کارشناس کشاورزی گفت: با توجه به شرایط جوی به باغداران توصیه می‌شود که نسبت به برداشت باقی مانده محصولات باغی تعجیل کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - پروین رفیعی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به شرایط جوی به باغداران توصیه می شود که نسبت به برداشت باقی مانده محصولات باغی در اسرع وقت اقدام کنند.

وی با تاکید بر مدیریت دما طی روزهای آتی در واحدهای گلخانه ای و دام و طیور و قارچ افزود: کشاورزان محلول پاشی و آبیاری باغات و مزارع را در ساعات بدون وزش باد انجام دهند.

رفیعی ادامه داد: با توجه به روند کاهشی دما، کشاورزان نسبت به تسریع و تعجیل در محصولات باقی مانده اقدام کنند، همچنین تسریع در برداشت محصول انار به جهت بارندگی در دستور کار قرار بگیرد.

کارشناس هواشناسی کشاورری گفت: کشاورزان نسبت به آماده سازی اراضی جهت انجام کشت پاییزه با بذور ضدعفونی شده اقدام کنند، همچنین عایق بندی و محافظت از کندوها در دستور کار قرار بگیرد.

براساس نقشه های هواشناسی، تا روز شنبه در اغلب مناطق کشور آسمان صاف خواهد بود‌. 

طی روزهای جمعه و شنبه در غرب سواحل دریای خزر افزایش ابر و بارش خفیف باران انتظار می رود. شنبه در نوار شمالی افزایش ابر، رگبار باران و رعد و برق انتظار می رود.

