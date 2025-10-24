شهروندخبرنگار ما فیلمی از حال و هوای خوش زائران و خادمان امام رضا(ع) در مشهد مقدس را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - مشهد مقدس یکی از جذاب‌ترین شهر‌های ایران است که آستان مقدس امام رضا (ع) در آن قرار دارد و هر ساله زائران بسیاری از اقصی نقاط کشور به این شهر مقدس سفر می‌کنند. این شعله عشق و ارادت به امام رضا (ع) هیچوقت خاموش نمی‌شود و عاشقان و دلباختگان آن حضرت در هر کجا که باشند به آستان مقدس این امام رئوف سر تعظیم فرو می‌آوردند.
در این بین خادمان این آستان مقدس در هر فصلی از سال که باشد؛ در سرما و گرما دل‌های خود را به این آستان مقدس گره می‌زنند و با غبارروبی و عطرافشانی به زائران امام هشتم شیعیان ثامن الحجج امام رضا (ع) خدمات رسانی و پذیرایی می‌کنند. در این بین نیز چایخانه امام رضا (ع) نیز با عطر خوش چای میزبان زائران می‌شود.
شهروندخرنگار ما فیلمی از حال و هوای خوش خادمان و زائران امام رضا (ع) را به نمایش گذاشت که دیدن آن خالی از لطف نیست.

منبع: نفیسه آذرنگ - خراسان رضوی

نظرات کاربران
نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۵۴ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
خیلی خوب بود خودم در حرم آقا تصور کردم و حسرت خوردم جرا اونجا نیستم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۵۰ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
اسلام علیکه یا غریب الغربا
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۰ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
اللهم عجل لولیک الفرج به حق آقا علی ابن موسی الرضا علیه سلام ??
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۴ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
وقتی داخل حرم هستند همه پاکند همین که بیرون از حرم میان اکثرا همان اش و همان کاسه ..
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۳ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
امام دوست داره پول چایی و قند و شکر بدهید به ناتوان هایی که ادعای پادشاهی دارند یعنی فقیرند ولی عزت نفس دارند . این کار ارزنده است
۴
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۶ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
یا امام رضا به همه ما عنایت فرما فدات بشم یا آقا یا ضامن آهو
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۵ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
منم چایی امام رضا میخوام تا شیاطین ازم دور بشن منو اذیت نکنند
۱
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۰ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
یا امام رضا نجاتم بده از دست شیاطین ، دورشون کن از زندگی من و پدر مادرم
۱
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۵ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
با وضعیت فعلی ایران که همه درگیر جنگ و معیشت هستند اینجور فیلم‌ها شاید بد نباشه
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
بدخت پشت کنکوری
۱۳:۱۲ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
یا امام رضا
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۱ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
میدانید پول چای امام رضا را کی‌داده مردم بیچاره خوزستان از دهانشون مسیولین خوزستان دادند به نظرتون حق‌الناس نیست
۷
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۷ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
اسلام اعیک یا علی بن موسی الرضا قربونت برم
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۹ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
امام رضا قربونت برم همیشه دستم و گرفتی این بار هم بگیر ، شوهرم ۲ سال بیکار کمکمون کن .با حال خوب بیایم پابوسی یا ضامن آهو
۲
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۱ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
یاامام رضانذردارم بطلب بیام زیارتت خیلی دلم گرفته
۰
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
جلال
جلال
۰۸:۵۰ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
خادم ها وقتی عرب ها پول دار باشن ما را تحویل نمی گیرند
۱۱
۱
پاسخ دادن
