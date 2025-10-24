باشگاه خبرنگاران جوان - مشهد مقدس یکی از جذابترین شهرهای ایران است که آستان مقدس امام رضا (ع) در آن قرار دارد و هر ساله زائران بسیاری از اقصی نقاط کشور به این شهر مقدس سفر میکنند. این شعله عشق و ارادت به امام رضا (ع) هیچوقت خاموش نمیشود و عاشقان و دلباختگان آن حضرت در هر کجا که باشند به آستان مقدس این امام رئوف سر تعظیم فرو میآوردند.
در این بین خادمان این آستان مقدس در هر فصلی از سال که باشد؛ در سرما و گرما دلهای خود را به این آستان مقدس گره میزنند و با غبارروبی و عطرافشانی به زائران امام هشتم شیعیان ثامن الحجج امام رضا (ع) خدمات رسانی و پذیرایی میکنند. در این بین نیز چایخانه امام رضا (ع) نیز با عطر خوش چای میزبان زائران میشود.
شهروندخرنگار ما فیلمی از حال و هوای خوش خادمان و زائران امام رضا (ع) را به نمایش گذاشت که دیدن آن خالی از لطف نیست.
منبع: نفیسه آذرنگ - خراسان رضوی
