باشگاه خبرنگاران جوان - مشهد مقدس یکی از جذابترین شهرهای ایران است که آستان مقدس امام رضا (ع) در آن قرار دارد و هر ساله عاشقان اهل بیت از اقصی نقاط کشور به این شهر مقدس سفر میکنند تاعشق و ارادت خود را به شاه خراسان نشان دهند.
شهروندخبرنگار ما از شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان که به حرم امام رضا (ع) مشرف شده است؛ فیلمی از حال و هوای چایخانه صحن غدیر حرم مطهر رضوی را به نمایش گذاشت که مشاهده میکنید.
فیلم ارسال شده را به تماشا بنشینید.
منبع: نفیسه آذرنگ - خراسان رضوی
