شهروندخبرنگار ما فیلمی از حال و هوای چایخانه امام رضا (ع) در مشهد مقدس را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - مشهد مقدس یکی از جذاب‌ترین شهر‌های ایران است که آستان مقدس امام رضا (ع) در آن قرار دارد و هر ساله عاشقان اهل بیت از اقصی نقاط کشور به این شهر مقدس سفر می‌کنند تاعشق و ارادت خود را به شاه خراسان نشان دهند.
شهروندخبرنگار ما از شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان که به حرم امام رضا (ع) مشرف شده است؛ فیلمی از حال و هوای چایخانه صحن غدیر حرم مطهر رضوی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.
فیلم ارسال شده را به تماشا بنشینید.

منبع: نفیسه آذرنگ - خراسان رضوی

Iran (Islamic Republic of)
زهره
۲۲:۴۵ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
یا امام رضا نجاتم بده
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حافظی
۲۱:۲۴ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
سلام من از اصفهان مهاجرت کردم دوباره برگشتم زادگاهم درشهرستان کوچکی از شهرهای چهارمحال بختیاری ابنجاخیلی هامسن سال یا میان سال هستندوفقط دوران جوانیشان حدود۳۰یا۲۰ سال پیش مشهرزیارت امام رضارفته اند.وفقیریاضعیف هستنداگر امکانش هست اتوبوس ازخودامام رضابراشون بفرستین بیادببرشون توکاروانسرایامسجدهم باشندراضی هستندیاهمانجا مرقدامام بخوابند.من درشهرباغابریشم اصفهان که بودم کشاورزان انجاخیلی ها همین امسال دوبارکربلامیرفتنددوبارهم مشهد.خیلی وضع مالیشون خوب بودچون درسال۲بارزمینهاشون کشت میکردندولی گهرو وحاجی اباد وزوردگان ازبخش چهارمحال لختیاری کشاورزی کوهستانی وسردی دارندیامحصول راسرمامیزندیارونق بازارندارددیررس است.ایمیلم براتون میفرستم
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۴ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
انشاالله قسمت همه عاشقان حضرت عشق بشه زیارت حرم مقدس
۰
۴
پاسخ دادن
