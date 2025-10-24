باشگاه خبرنگاران جوان - مشهد مقدس یکی از جذاب‌ترین شهر‌های ایران است که آستان مقدس امام رضا (ع) در آن قرار دارد و هر ساله عاشقان اهل بیت از اقصی نقاط کشور به این شهر مقدس سفر می‌کنند تاعشق و ارادت خود را به شاه خراسان نشان دهند.

شهروندخبرنگار ما از شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان که به حرم امام رضا (ع) مشرف شده است؛ فیلمی از حال و هوای چایخانه صحن غدیر حرم مطهر رضوی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

فیلم ارسال شده را به تماشا بنشینید.

منبع: نفیسه آذرنگ - خراسان رضوی

