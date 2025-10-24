باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان به میزبانی چین، امروز جمعه ۲ آبان در مرحله یک هشتم نهایی ناهید کیانی در وزن ۵۷- به مصاف فین دایلون از آمریکا رفت و در راند اول ۵ بر یک مغلوب وی شد.

در وقت دوم هر چند ناهید کیانی تلاش زیادی کرد تا امتیازات عقب افتاده را جبران کند، اما حریف آمریکایی که دو مدال گرندپری، مدال نقره پرزیدنت کاپ پان آمریکن، مدال برنز چالش گرندپری موجو و برنز چالش گرندپری آمریکا را در کارنامه داشت اجازه این کار را نداد و در راند دوم هم پیروز شد تا ناهید کیانی از دور مسابقات کنار برود.

کیانی پیش از این و پس از استراحت در دور نخست، مقابل داریا کاستنوویچ از اوکراین با نتیجه ۲ بر یک به برتری رسیده بود.