تکواندوکار پرافتخار تیم ملی ایران در مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های قهرمانی جهان با قبول شکست برابر حریف خود از دور رقابت‌ها کنار رفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان به میزبانی چین، امروز جمعه ۲ آبان در مرحله یک هشتم نهایی ناهید کیانی در وزن ۵۷- به مصاف فین دایلون از آمریکا رفت و در راند اول ۵ بر یک مغلوب وی شد.
 
در وقت دوم هر چند ناهید کیانی تلاش زیادی کرد تا امتیازات عقب افتاده را جبران کند، اما حریف آمریکایی که دو مدال گرندپری، مدال نقره پرزیدنت کاپ پان آمریکن، مدال برنز چالش گرندپری موجو و برنز چالش گرندپری آمریکا را در کارنامه داشت اجازه این کار را نداد و در راند دوم هم پیروز شد تا ناهید کیانی از دور مسابقات کنار برود.
 
کیانی پیش از این و پس از استراحت در دور نخست، مقابل داریا کاستنوویچ از اوکراین با نتیجه ۲ بر یک به برتری رسیده بود.
 
 
Iran (Islamic Republic of)
حسام
۲۳:۳۷ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
چقدر کامنت منفی...
شکست هم یه سر ورزشِ، با یه باخت قضاوت نکنین
گاهی ورزشکار دچار مشکل هست چه ذهنی چه جسمی چه روحی، هر کدومش نباشه نتیجه گرفتن امکان نداره.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۲ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
مهروز ساعی خیال کرده با دست پرورده های مداح میتونه مدال بگیره٫نخیر خانم محترم٫میادین جهانی شوخی نیست٫سرمربی کاربلد‌ و باتجربه میخواد که کارو دربیاره برای بازیکن.‌
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۷ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
هیچ اشکالی ندارد
المپیک بعدی ان شاا... جبران میکند
۳
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
عباس مروتی
۱۹:۱۵ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
انتظار بیشتری داشتیم
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
هنگامه‌..م
۱۶:۱۳ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
ای خ ا ! از ببر کاغذی انتظار غرش دارید ناهید کیانی ضعیف و ناتوان است مافیا از او افسانه یازی کرد که امر بر خودش هم مشتبه شد خیال نی کرد واقعا توان قهرمانی دارد.!
۲
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۰ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
اگر غیر از این می شد باید تعجب می کرد کسب مدال المپیک توسط ناهید کیانی فقط روی شانس بود و ۱۰۰ المپیک دیگر او شرکت کند هرکز موفق به کسب مدال نخواهد شد. امروز باد او خالی شد باید قبل از اینکه بیشتر مفتضح و رسوا شود از تیم ملی خدا حافظی کند.
۳
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۶ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
جوگیری و حاشیه سازی کار دستش داد با مخ خورد زمین!...
۲
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۵ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
این و امثال این اصلا قهرمان ملی و قهرمان مردمی نیستن فقط به دنبال کسب پول و شهرت و جلب توجه هستن و فقط و فقط به فکر پول خودشون هستن
۴
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۰ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
اینا اهل جوسازی و حاشیه سازی هستن و به دنبال خودنمایی و جلوه گری! این با این قیافش و عکس هایی که میگیره میذاره از خودش مدله یا ورزشکار؟؟؟؟!
۵
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۸ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
حیف اسم قهرمان که روی این و امثال این گذاشته بشه!
۶
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۸ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
این و امثال این اصلا جنبه ندارن و غرور و خودشیفتگی و فخر فروشی عاقبت با مخ میخورن زمین!...
۵
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۷ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
این همان کسیه که به پرچم کشورمون بی احترامی کرد و باخت حقشه تا درس بشه براش ، این نمیدونه که هرچی داره از این پرچمه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۷ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
حديث قدسى: فيما اوُحىَ إلى عيسى عليه السلامهىَ (يَعْنِى النّارَ) دارُ الْجَبّارينَ وَ العُثاةِ الظّالِمينَ وَ كُلِّ فَظٍّ غَليظٍ وَ كُلِّ مُخْتالٍ فَخورٍ؛ [كافى، ج 8، ص 136، ح 103.]
به عيسى عليه السلام وحى شد كه جهنّم، سراى جباران و سركشان ظالم است و جايگاه هر تندخوى خشن و هر متكبّر مغرورى
۳
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۷ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
اینا جنبه ندارن
۳
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۹ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
نمیدانم چرا برخی ورزشکاران زود جوگیر میشن و به حاشیه میرن
۳
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۶ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
فواره چون بلند شود سرنگون شود!...
۳
۵
پاسخ دادن
