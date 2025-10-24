باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
ویدئویی از پوست اندازی مارمولک با کمک انسان + فیلم

در ویدیوی امروز، پوست‌اندازی هیجان‌انگیز یک مارمولک را مشاهده می‌کنید.

 باشگاه خبرنگاران جوان - پوست‌اندازی، فرآیندی طبیعی در مارمولک‌هاست که به آن‌ها کمک می‌کند تا پوست کهنه‌ی خود را با پوستی نو جایگزین کنند، این فرآیند برای سلامتی مارمولک ضروری است.

 

ویدئویی از پوست اندازی مارمولک با کمک انسان + فیلم
محمدجواد
۱۸:۱۶ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
لعنت به این فضای مجازی!!!!!!!!!! این پوست بوقتش باید جدا بشه،نه اینه باد کنی زیرش.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۰ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
انسان ها اگه از این دخالت های بیجا در محیط زیست اجتناب می کردند خیلی خیلی بهتر بود!!!
همه جا که نباید دنبال هیجان بود!!!
بیچاره حیوون ها که اسیر انسان های بل هم اضل شدند!!!
