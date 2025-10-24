باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابتهای روز نخست تکواندوی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در ووشی چین، آرین سلیمی، نماینده وزن ۸۷+ کیلوگرم ایران و دارنده مدالهای طلای المپیک ۲۰۲۴ پاریس و برنز جهان ۲۰۲۳، در مرحله یکهشتم نهایی برابر آندری هاربر از اوکراین به میدان رفت و در پایان با نتیجه دو بر یک شکست خورد و خیلی زود از دور رقابتها کنار رفت.
سلیمی در راند نخست این مبارزه در شرایطی که پنج بر یک پیش بود در نهایت با نتیجه شش بر شش شکست خورد. دارنده مدال طلای المپیک در راند دوم بدون اشتباه ظاهر شد و با نتیجه سه بر یک به برتری رسید تا کار به راند سوم و نهایی کشیده شود. در راند سوم در شرایطی که انتظار میرفت سلیمی بهراحتی حریفش را شکست بدهد، برابر حریف نهچندان مطرح اوکراینی چهار بر سه شکست خورد تا خیلی زود از دور رقابتها کنار برود.
سلیمی پیش از این در دور نخست استراحت کرد، سپس مقابل دنیل گویکوچهآ از کوبا با نتیجه دو بر صفر به برتری رسید.
پیش از این ناهید کیانی، چهره شاخص و عنواندار تکواندوی ایران، پس از شکست حریف اوکراینی، مقابل فیث دایلون از آمریکا با نتیجه دو بر صفر شکست خورد و از دور رقابتها کنار رفت.
به این ترتیب در روز نخست رقابتهای تکواندوی قهرمانی جهان دو چهره شاخص تکواندوی ایران که شانسهای اصلی کسب مدال طلا بودند با نمایشی ضعیف حذف شدند.