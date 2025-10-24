پس از حذف ناهید کیانی، آرین سلیمی، دارنده مدال طلای المپیک، نیز با شکست ناباورانه برابر حریف اوکراینی از دور رقابت‌های قهرمانی جهان کنار رفت تا روز بد تکواندوی ایران کامل شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابت‌های روز نخست تکواندوی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در ووشی چین، آرین سلیمی، نماینده وزن ۸۷+ کیلوگرم ایران و دارنده مدال‌های طلای المپیک ۲۰۲۴ پاریس و برنز جهان ۲۰۲۳، در مرحله یک‌هشتم نهایی برابر آندری هاربر از اوکراین به میدان رفت و در پایان با نتیجه دو بر یک شکست خورد و خیلی زود از دور رقابت‌ها کنار رفت.

سلیمی در راند نخست این مبارزه در شرایطی که پنج بر یک پیش بود در نهایت با نتیجه شش بر شش شکست خورد. دارنده مدال طلای المپیک در راند دوم بدون اشتباه ظاهر شد و با نتیجه سه بر یک به برتری رسید تا کار به راند سوم و نهایی کشیده شود. در راند سوم در شرایطی که انتظار می‌رفت سلیمی به‌راحتی حریفش را شکست بدهد، برابر حریف نه‌چندان مطرح اوکراینی چهار بر سه شکست خورد تا خیلی زود از دور رقابت‌ها کنار برود.

سلیمی پیش از این در دور نخست استراحت کرد، سپس مقابل دنیل گویکوچه‌آ از کوبا با نتیجه دو بر صفر به برتری رسید.

پیش از این ناهید کیانی، چهره شاخص و عنوان‌دار تکواندوی ایران، پس از شکست حریف اوکراینی، مقابل فیث دایلون از آمریکا با نتیجه دو بر صفر شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

به این ترتیب در روز نخست رقابت‌های تکواندوی قهرمانی جهان دو چهره شاخص تکواندوی ایران که شانس‌های اصلی کسب مدال طلا بودند با نمایشی ضعیف حذف شدند.

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۰۷ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
جهان ثانیه ای درحال رشد و پیشرفته اونوقت ما معطل آزمون و خطای مهروز ساعی در حوزه سرمربیگری هستیم.ببینیم آیا این خانم میتونه مدال جهانی بیاره یا نه.خنده داره واقعا.یک ساله با روح و روانمون بازی شد حداقل انتظار پایان خوش داشتیم گویا اوضاع فاجعه تر از این حرفاست
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
عباس مروتی
۱۹:۱۴ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
حیف شد میشد روز بهتری با کسب ۲ مدال داشته باشیم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۱ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
ناهید کیانی بیستر شببیه مترسک سر جالیز است تا ورزشکار..
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
اهری
۱۵:۵۹ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
ناهید کیانی امروز مثل یک لاستیک پوسیده که باد شده باشد فس فس کنان بادش خالی شد و پنچر شد و واقعیت امر را نشان داد.
۲
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۷ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
حديث قدسى: فيما اوُحىَ إلى عيسى عليه السلامهىَ (يَعْنِى النّارَ) دارُ الْجَبّارينَ وَ العُثاةِ الظّالِمينَ وَ كُلِّ فَظٍّ غَليظٍ وَ كُلِّ مُخْتالٍ فَخورٍ؛ [كافى، ج 8، ص 136، ح 103.]
به عيسى عليه السلام وحى شد كه جهنّم، سراى جباران و سركشان ظالم است و جايگاه هر تندخوى خشن و هر متكبّر مغرورى
۳
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۹ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
چرا قیمه ها رو میریزی تو ماست ها ؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۸ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
کاملا مشخصه این دو شکست واقعی نبوده و عمدی در کار است...
۷
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۷ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
امان از غرور کاذب و حواشی
۴
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۸ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
خوشحال شدم .این بچه خیلی باد کرده بود .?????
۶
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۸ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
حواشی بهترین قهرمان ها را دچار چالش می‌کند
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۰ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
شکست شروع پیروزی است
از شکست تجربه کسب میکنیم
باید هزینه اش هم بپردازیم
انشالله قوی تر از قبل ظاهر میشوند
۲
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
Shahab
۱۳:۲۸ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
فکر کرده قهرمان شده دیگه تمومه. برو مثل آدم تمرین و تمرکز کن.اون قهرمانی هم شانسی بدست آوردی
۱۳
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
اینان
۱۳:۱۲ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
قهرمانی به نام ساعی و فدراسیون خانوادگیش حساب میشد ،دم بچه ها گرم که زدن زیر میز ریاستش
۱۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۹ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
وقتی درگیر حاشیه بشن میشه همین
۲
۲۰
پاسخ دادن
